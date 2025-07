Choque en la primera reunión por la financiación: Alegría denuncia el "paripé" y Azcón la califica de "guardaespaldas de Sánchez"

La primera reunión institucional entre el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la líder del PSOE regional y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, ha concluido sin acuerdos, con reproches mutuos y con un muro invisible entre ambos que aleja cualquier atisbo de pacto entre los dos grandes partidos en la comunidad autónoma sobre la reforma del sistema de la financiación autonómica. Un encuentro que ambos han calificado de "decepcionante".

Pilar Alegría ha comparecido en primer lugar tras el encuentro en el despacho del presidente autonómico en el que ha recalcado que Azcón no ha trasladado ninguna "propuesta seria" que pudiera servir para iniciar el diálogo entre ambos, tras el acuerdo entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña para un nuevo sistema de financiación autonómica.

La líder socialista ha asegurado que el PSOE de Aragón "estará, como ha estado siempre, en un debate sereno y constructivo", pero ha avisado de que "si lo que busca el presidente Azcón es seguir con la crítica y la confrontación constante, con un paripé, se quedará solo".

Alegría ha defendido el incremento de financiación a la comunidad autónoma de transferencias del Estado en la comparativa entre los 7 años de Gobierno de Sánchez frente a los siete de Rajoy. "Aragón ha recibido 9.197 millones de euros más de lo que llegó con Rajoy, un 43% más. Y en 2025, Aragón va a recibir las mayores entregas a cuenta de la historia, con 4.974 millones de euros", ha recalcado la ministra.

Sin embargo, el presidente aragonés ha denunciado que Alegría haya "ocultado" en su rueda de prensa que la propuesta del Gobierno de Aragón para empezar a hablar con el PSOE partía de la propuesta de este mismo partido, registrada en junio de 2024 en las Cortes, en la etapa final de Javier Lambán al frente del partido, y que no llegó a votarse en el Parlamento autonómico ante el inminente cambio en la dirección de la formación progresista.

Alegría y Azcón han calificado la reunión como "absolutamente decepcionante". / JOSEMA MOLINA

"Me llama poderosamente la atención que no haya hecho referencia a la propuesta que le hemos hecho y que diga que no es una propuesta seria. Tendría que explicar por qué la propuesta que antes hacía el PSOE no le parece seria", ha denunciado el presidente Azcón, que ha dicho de Alegría que "no es la secretaria general del PSOE en Aragón, es la guardaespaldas de Sánchez".

Como ya hiciera ayer, el presidente aragonés ha recalcado que los aragoneses "ni somos tontos ni somos mansos" y ha acusado a la ministra portavoz de "mentir" al defender que son compatibles "la bilateralidad y la multilateralidad". "El PSOE no pretende otra cosa que traicionar a los aragoneses", ha llegado a decir el presidente autonómico.

En esa propuesta que el presidente aragonés pretendía que sirviera de inicio de un acuerdo, ha señalado Azcón, aparecía un primer punto en el que se señalaba el "rechazo a un modelo de financiación privilegiado para Cataluña fuera del régimen general". Para el presidente Azcón, Alegría no ha querido hablar de este documento porque el "PSOE de Aragón ha mutado" y ahora "solo defenderán los intereses del Gobierno de España".

Antes, Alegría le había pedido al líder del PP que aclare si votarán a favor de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. "La realidad de los datos, frente al trilerismo numérico de algunos, es que el martes se vota la actualización de las entregas a cuenta que suponen para Aragón 337 millones de euros. ¿Van a votar a favor el PP y los diputados aragoneses? Porque ya votaron en contra", ha recordado Alegría.

La ministra portavoz ha defendido que el acuerdo con Cataluña es "extrapolable a todas las comunidades autónomas" y ha defendido que se realizará bajo los principios de la "suficiencia financiera" y la compatibilidad de la "bilateralidad y la multilateralidad" dentro del sistema de financiación. Todo pasa, ha reconocido, por que se produzca un incremento de la financiación adicional que permita mejorar las aportaciones a todas las comunidades autónomas. Y, ha demandado que "Aragón no sea menos que nadie" y que se tengan en cuenta las especificidades que recoge el Estatuto de Autonomía, "la dispersión, la despoblación y la orografía" para calcular el reparto de fondos entre las comunidades.

A este respecto, el presidente aragonés ha denunciado los efectos que tendría la aplicación del pacto con Cataluña en Aragón. Según los cálculos del Departamento de Hacienda, la comunidad dejaría de percibir "233 millones de euros", y si el pacto se extrapolara a todas las comunidades autónomas, "supondría una merma de 1.294 millones de euros" en la financiación aragonesa, ha dicho Azcón, citando el estudio elaborado por dos expertos en fiscalidad.

En el terreno de las propuestas que han quedado en barbecho, la ministra ha vuelto a plantear que se active la Comisión Bilateral entre Aragón y el Estado, pendiente de celebrarse desde 2018, cuando se celebró la última cumbre entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Lambán. El presidente Azcón no lo contempla, y ha reiterado que la "bilateralidad y la multilateralidad no son compatibles porque a Aragón lo que le quedarán son las sobras de lo que han negociado con Cataluña".