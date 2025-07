Blackstone levantará ocho centros de datos en Calatorao y promete transformar el municipio

Expectación sería la palabra que mejor definiría la presentación a los vecinos de Calatorao del proyecto Rhodes, el campus de centros de datos que impulsa en el municipio la multinacional estadounidense Blackstone a través de su filial QTS (Quality Technology Services). En una jornada de puertas abiertas y con un espacio expositivo formado por ocho paneles, los asistentes al acto pudieron comprobar en la tarde de este miércoles las verdaderas dimensiones de la inversión y todo lo que implica su desarrollo, tanto en la transformación del suelo industrial como su compromiso con la sostenibilidad, la estrategia de agua o el impacto en la comunidad local.

Cerca de 200 personas participaron en el encuentro convocado por los inversores para dar a conocer la iniciativa. La cita, que tuvo lugar en el pabellón multiusos Mario Ortega, permitió además conocer algunos detalles del proyecto desconocidos hasta ahora. Entre ellos, que serán un total de ocho los centros de datos que formarán el complejo en su primera fase, cuyo desarrollo y construcción se culminará en el año 2035, aunque el primer edificio entrará en funcionamiento en 2028.

Representantes de QTS fueron explicando a los asistentes las distintas implicaciones que se derivarán del futuro complejo, tanto en la fase de construcción como de operación, y el efecto transformador que tendrá en una zona eminentemente rural. La empresa prevé generar unos 1.200 empleos durante la fase de construcción y otros 200 durante su operación, con perfiles que van desde electricistas, técnicos de planta, personal de mantenimiento o seguridad hasta ingenieros eléctricos y mecánicos.

Pendientes del PIGA

Para Bruno Bravo Martín, director de Preconstrucción de QTS Data Centers para Europa y responsable del proyecto, el objetivo del acto era «ser transparentes con los vecinos de Calatorao, que conozcan el proyecto y aclarar la dudas que puedan surgir». «Ha sido una primera toma de contacto de la que estamos muy satisfechos por la respuesta que ha habido”, señaló.

La empresa ya ha presentado el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) al Gobierno autonómico, con la previsión de que sea aprobado inicialmente a finales de este mes y de forma definitiva en febrero de 2026. «Creemos que a principio del próximo año podamos empezar las obras», afirmó Bravo, quien destacó que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Calatorao «están colaborando y dando facilidades para desarrollar el proyecto».

Más allá de las cifras, desde QTS han querido poner el foco en el impacto social y comunitario del proyecto. La compañía se ha comprometido a priorizar la contratación de población local, tanto de forma directa como a través de sus contratistas y socios de la cadena de suministro. Para ello, promete desarrollar programas de acceso a la formación y capacitación profesional, en colaboración con instituciones educativas y entidades públicas.

Además del empleo, el proyecto contempla inversiones en servicios comunitarios, zonas verdes, infraestructuras compartidas y actividades de apoyo social, con el objetivo de mejorar el bienestar de los vecinos y fomentar la inclusión y la equidad. El campus estará diseñado con criterios medioambientales y contará con sistemas avanzados de refrigeración para el uso eficiente del agua

Expectación en el ayuntamiento

Al acto asistieron concejales de Calatorao y otros municipios vecinos, así como representantes de la comarca de Valdejalón. También se dejaron ver entre el público representantes del numeroso tejido asociativo de la localidad, su sector empresarial y educativo y jóvenes que siguieron las explicaciones que iban dando desde la empresa con el punto de mira hacia una posible salida laboral.

«Este proyecto es muy importante para nosotros y este acto nos ha permitido conocer su magnitud, nos alegra que los vecinos puedan conocer aspectos de este proyecto que hasta ahora eran desconocidos», apuntó David Felipe, alcalde la localidad, quien no oculta su satisfacción ante la llegada de esta gran inversión a su municipio.

«Estamos a la espera de que se publique el PIGA, lo que nos permitirá conocer el verdadero impacto económico para las arcas municipales. En todo caso, estamos preparados para responder a las necesidades que vayan surgiendo en el día a día”, agregó.

Una preocupación que no oculta el alcalde es la vivienda y la incidencia que el proyecto puede tener en todo el medio rural. "Es necesario construir viviendas, no solo para los que puedan venir sino para mantener a los que viven, nuestra capacidad es pequeña, no tenemos suelos y hace falta que la DGA se implique, el proyecto Rhodes puede ser una ocasión para impulsar este sector", subrayó Felipe.