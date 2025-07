Estas son las probabilidades que tiene un interino de aprobar la oposición a maestro según un analista datos

Para Javier Santos, analista de datos, fue un partido de fútbol de veteranos contra novatos donde, con el cronómetro aún sin echar a andar, ya el marcador indicaba un clarísimo 3-0. Y lejos de hablar de un amistoso, este analista se refiere a las recientes oposiciones celebradas en Aragón el 21 de junio, concretamente a la especialidad de Orientación Educativa, un evento que ha investigado con los datos de las actas públicas en la mano tras el "sorprendente" 4,25 de su pareja: "Ella de primeras estaba destrozada, porque estimaba alrededor de un 8,5 y se esperaban notas entre buenas y muy buenas". De curioso precisamente tilda que en su tribunal hubiera gente "con baremos de 4 o 5 puntos de experiencia". Muy altos.

Por eso, más que de reposición, Santos explica con detalle a este diario que se trató, a su juicio, de "una oposición de estabilización encubierta". ¿El motivo? De los 520 presentados, 80 aprobaron, de los cuales 76 son interinos con experiencia y 4 nuevos opositores. Los datos muestran, a juicio de este científico, que el interino con experiencia tenía 9,5 veces más posibilidades de aprobar que el nuevo opositor que carecía de experiencia previa. Y esto lo analizó fijándose en los baremos escalonados, donde percibió un pico en el baremo de experiencia de los interinos con más de 5 años trabajados, convirtiéndose en una inmensa mayoría en el caso de los 80 que aprobaron.

¿Es cuestión de azar? Santos sentencia un rotundo no. "Una oposición no se echa a suertes, por lo que no puede ser aleatorio al 100%, pero en este caso (según la prueba estadística de chi-cuadrado de independencia) es un evento 0 aleatorio", sostiene. Lo cierto es que "el dato no te dice lo que hay detrás sino que hay algo raro", según Santos, quien apunta que la estadística habla por sí sola. "El chi cuadrado estudia si dos eventos han pasado de manera aleatoria y, en este caso, el test salió altísimo. Para que pase lo que ha pasado... 1 de cada 100.000 veces", asevera este analista.

Asimismo, en la primera publicación de notas solo aprobaron 63 y no fue hasta después de las reclamaciones que aparecieron justo 17 más, de los cuales 16 eran interinos y 1 nuevo opositor. "La teoría es que no te los puedes cargar si quieres estabilizar. Casualmente, se llegaron a cubrir exactamente las 80 plazas que existen", advierte Santos.

Los nuevos opositores, los peor parados

Y dejando de lado los números, Javier empatiza con esas personas a las que "ni siquiera se les ha dado la oportunidad". "Es muy desmotivante. En las oposiciones de Notaría la ratio de aprobados es el doble que para los nuevos interinos en estas oposiciones de Orientación. Entonces es normal que se pregunten '¿para qué voy a ser profesor si puedo ser notario?'", comenta. Este experto en datos, que se dedica a extraer datos de fuentes, a analizarlos y a crear modelos de predicción, ya llevaba un tiempo mirando los baremos conforme salían, aunque "no debería llevarse el trabajo a casa", y procesando las bases de datos para calcular la competencia del nuevo opositor, un perfil que tenía una representación del 33% del total de aspirantes, entre ellos su pareja.

Las gráficas sostienen que el éxito recae en un 21,9% sobre los interinos con experiencia frente al 2,3% de nuevos opositores que se presentaban por primera vez, en un examen donde, según asegura Santos, "a priori el baremo no cuenta", porque cabe destacar que el baremo de méritos "donde los interinos ya llevan ventaja" solo se aplica después de aprobar la parte eliminatoria y, por tanto, "aprobar es el único momento en que los nuevos opositores pueden compensar su menor baremo con una nota brillante", detalla Santos. En definitiva, 9 de cada 10 aspirantes que superaron el corte (74 de 80) eran interinos. Se trata de "un éxito" por la conveniencia, dice Santos, de reducir esa tasa de interinidad que supone una "lacra" para el Gobierno central y que, a menos que fuera una "mera coincidencia" o que perteneciesen a la "misma academia de estudio", es "injusto" este "cribado masivo" y a juicio de Santos, algo sospechoso.