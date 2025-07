Aragón reconoce que tendrá que habilitar "nuevas plazas" si llegan más menores pero alerta de la falta de profesionales

Un día después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular plantaran al ministerio en la Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a abordar el reparto de menores entre las distintas comunidades autónomas, el Ejecutivo aragonés reconoce que tendrán que habilitar plazas si finalmente llegan a Aragón los más de 200 menores migrantes previstos según los cálculos del ministerio.

Sin embargo, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro ha considerado que el reparto "no se llevará a cabo", tal y como prevé el Gobierno central, a partir del 28 de agosto. Estas son las primeras valoraciones desde el Gobierno de Aragón tras el plante al Gobierno central de este jueves por parte de las comunidades conservadoras, pues ayer no hubo declaraciones oficiales por parte del Departamento de Bienestar Social, responsable último de la gestión de estos menores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha indicado que los recursos del Gobierno de Aragón para atender a los menores extranjeros no acompañados están "saturados" y, además, "no hay personal para trabajar en estos lugares".

Aun así, ha reconocido que "una de las obligaciones del Gobierno de Aragón es velar por estos menores" y ha asegurado que la DGA pone "todos los medios a su disposición" porque es su obligación. Sin embargo, ha recalcado que "habrá que analizar cómo se producen esas llegadas, si se producen". Y ha incidido en que "no es que no haya dinero para contratar", sino que "no hay trabajadores para contratar" en este sector.