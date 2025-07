La montaña se cobra 40 vidas en Aragón desde 2024

Las montañas aragonesas se han cobrado la vida de 40 personas desde 2024. Es el balance oficial que arroja la estadística de rescates de la Guardia Civil en Aragón al que ha tenido acceso este diario, donde se señala que hasta el 16 de julio de este año se han registrado 15 muertes, y en 2024, año de récord, fueron 25 los fallecidos. Las cifras del presente ejercicio siguen la tendencia del pasado año, y superan con creces las de 2023. Entonces fueron 17 los fallecidos en accidentes de montaña en los doce meses del año.

Fuentes de la Guardia Civil señalan también que, en este 2025, se han producido un total de 252 rescates, en los que 15 personas resultaron fallecidas, 191 ilesas y 184 heridas (con un total de 390 afectados que tuvieron que ser rescatados por los equipos del Instituto Armado).

En este verano, desde finales de junio, la estadística refleja que en poco más de un mes se han concentrado un tercio de las muertes, con seis fallecidos en Aragón desde que empezó la campaña estival. El número total de rescates en este tiempo ha sido de 98, con 52 personas rescatadas ilesas y 90 heridos.

Tres muertes en una semana en tres actividades diferentes

La coordinadora de Montaña Segura en Aragón, Marta Ferrer, señala que la tendencia de los últimos años es el aumento de la presencia de senderistas en las montañas de Aragón. Y aunque solo en la última semana se han producido tres muertes en accidentes de montaña, descarta que estén relacionados con "un único problema".

"Se trata de tres accidentes mortales en tres actividades diferentes, el salto base, la alta montaña y el barranquismo, y las tres son actividades técnicas en las que se asume un riesgo y que requieren formación y experiencia", reflexiona, subrayando que no es posible sacar conclusiones que vinculen los tres accidentes que han coincidido en el tiempo en esta última semana. "Además está el factor suerte y el azar, que siempre juegan un papel en las actividades de montaña", concreta.

Desde la Federación Aragonesa de Montañismo, su presidente Javier Franco Oteo señala que no se trata de "puntos críticos", pero sí pide tener "la precaución que se requiere siempre" al realizar actividades de montaña. "En los tres accidentes mortales de esta semana no hay coincidencia en las causas, y en este sentido, no hay ninguna causa extraordinaria que impida ir a la montaña", asegura.

En la misma línea se expresa Ferrer, que reconoce que cuando los accidentes se cobran víctimas mortales se pueden encender las alertas pero, en este caso, no se ha detectado una situación de riesgo extraordinaria en las montañas aragonesas, y pide que los montañeros apliquen las mismas normas de seguridad, aunque acumulen años de experiencia.

"Ser expertos no nos hace invulnerables en la montaña"

"El hecho de que seamos expertos no nos hace invulnerables. El riesgo cero en la montaña no existe y hay que mantener el nivel de atención y la tensión como si fuéramos novatos", indica. Y es que los expertos detectan que los accidentes más graves se producen entre quienes mejor conocen la montaña. "Hay que ir siempre con los cinco sentidos, planificar, equiparse y actuar con prudencia", señala.

Ferrer también concreta que en los últimos años aumenta el número de rescates, también por "errores de principiante" que tienen "fácil solución", como la desorientación, el cansancio o la falta de material adecuado. "Nos gustaría ver que los rescates se reducen cada año, pero no es así. Cada año hay más personas acercándose a la montaña, no solo en verano sino también en junio y septiembre, y el hecho de que haya más personas también incrementa el riesgo", indica.

En el balance global de todo el año 2024, los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim) realizaron en Aragón 609 intervenciones, lo que supone cerca de un 14% más respecto a 2023, cuando se produjeron 535 auxilios. El número de personas rescatadas fue también sensiblemente superior: hubo 942 atendidos en 2024, un 20% más que el año anterior (781). Del total de personas rescatadas el pasado ejercicio, 451 resultaron ilesas, 462 heridas y 25 fallecieron, lo que supone 8 víctimas mortales más que en 2023, cuando hubo 17 fallecidos.

El riesgo extra de la nieve y el calor

El responsable del 112 en Aragón, Jorge Crespo, apunta a algunas de las causas que pueden elevar el número de accidentes de montaña durante el verano, como el incremento del calor y la presencia tardía de nieve en las cumbres. "Cada vez hay más gente en la montaña, a veces peor preparada, y la presencia de nieve hace que incremente el riesgo de accidentes", explica Crespo.

"En veranos como este y como el anterior, después de primaveras con más nieve, la práctica deportiva en altura no es la misma y se generan más accidentes", añade. Pero pese a ello, hace una llamada a la prudencia y a la calma. "Planificar, equiparse y actuar es clave cuando salimos a la montaña", recalca.

Para Ferrer, "el calor es un factor de riesgo más del que no hablábamos hace diez años en la alta montaña, pero del que ahora sí que tenemos que hablar". "El calor es una bomba de relojería, sobre todo en las actividades con pequeños, mayores y personas que no realizan actividad física habitualmente", señala. De igual modo, las tormentas de verano pueden echar por tierra una salida, y para ello es clave "leer con atención la previsión meteorológica".

Desde la Federación Aragonesa de Montañismo consideran que este verano no está siendo "ni más ni menos complicado que otros", pero recuerdan que sí que es una temporada de "alta afluencia" lo que incrementa el riesgo de accidentes. "Hay que preparar bien la actividad, ver la meteorología, llevar el equipamiento correcto, informarse de la actividad y renunciar a ella si no se dan las condiciones para hacerla", manifiesta Franco. "Es un periodo de gran afluencia y pediría a todo el mundo que extreme las precauciones para poder disfrutar de su salida a la montaña", añade.