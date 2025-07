Las obras del falso túnel de la carretera de Castellón llegan por fin a su final: "He tenido que tener el taller cerrado un mes y medio"

Todo sea por un final feliz. Esta es la esperanza a la que se han aferrado los empresarios de los polígonos de El Burgo de Ebro y La Cartuja durante los últimos casi dos años -un año y diez meses en concreto- que ha durado la construcción del paso inferior que soterrará la carretera de Castellón bajo el cuarto cinturón y que abrirá finalmente este lunes.

En este periodo de tiempo, que han sido diez meses más de lo previsto, las fábricas y establecimientos cercanos a la rotonda de la A-68 han sido víctimas de los desvíos y molestias de las obras. Finalmente, y no sin consecuencias, han conseguido sobrevivir a ellas. Lo han hecho, eso sí, con el ánimo puesto en que la apertura de este falso túnel consiga hacer desaparecer ese punto negro en el que había una alta concentración de accidentes y en el que se congestionaba el tráfico cada día.

Desde hace seis años, Adiouma Sarr regenta un taller mecánico que está ubicado junto a la odiosa rotonda. Este jueves reabría su establecimiento después de un mes y medio cerrado por las obras, un temor que ya tenía antes de que estas comenzaran en septiembre de 2023 y que se ha hecho realidad. "Antes de la obra venía mucha gente aquí. Daban una vuelta, veían el pueblo de La Cartuja, se tomaban un café y reparaban el coche. Pero ahora, con la obra, la gente no quería venir", cuenta afectado. Este tiempo, dice, no ha sido fácil para él, que ha visto cómo sus clientes han salido espantados por las obras y han optado por otros talleres. "Antes cerraba una semana en verano, pero este año hemos tenido que cerrar un mes y medio", subraya.

Las actuaciones también le han repercutido a la hora de desempeñar su trabajo. Sarr cuenta que antes de los trabajos él cruzaba con su coche a Neumáticos Clavijo, al otro lado de la carretera, para poder llevar a cabo muchas de sus reparaciones. Esto le ha resultado imposible con las actuaciones de los últimos casi dos años, ya que tenía que hacer el camino andando y dar mucha vuelta. "Me ha molestado mucho", remarca. El mecánico tiene la esperanza puesta en que la apertura del falso túnel le devuelva a la normalidad -"Ojalá vaya a mejor", dice-, pero lamenta cómo ha sido este tiempo. "Cuando abra mejorará la cosa, pero el dinero perdido no va a volver", señala.

A su lado trabaja Mayte Pérez, que desde que abrió Autocaravanas Aragón en el año de la pandemia (2020), no ha hecho más que encontrarse con piedras en su camino. "Ha sido un tiempo difícil", expresa en relación con el periodo de obras, y añade: "Hemos visto reducido nuestro negocio un 30%". "Tenemos un negocio con autocaravanas muy voluminosas. Teníamos camiones, nos dificultaba la entrada... La logística era más complicada", sostiene.

Mayte Pérez, de Autocaravanas Aragón, en el parquin de su negocio este jueves. / Pablo Ibáñez

Pérez indica que, aunque han notado una bajada de la clientela, tienen la suerte de que los clientes van de propio a su local. "Ellos intentaban llegar y nosotros poníamos un plano con indicaciones. Hemos hecho lo imposible", explica. Pero ni con esas han logrado mantener su ritmo de facturación. "A la gente las obras le asustan", afirma. Ahora su esperanza está puesta en terminar con la sensación de incertidumbre que les ha invadido en este último tiempo -"Era un cuándo va a terminar, cuándo va a terminar", dice- y que este verano vuelva a ser como los anteriores. "Esta época es nuestro pistoletazo de salida, así que confiamos en que la obra sea fructífera para todos", señala.

Con ella coincide Sonia Arantegui, trabajadora de la Gasolinera-Restaurante BP que se sitúa frente a la rotonda de la A-68. "Creo que los atascos que se producían van a reducirse y eso a la hora de trabajar nos va a ir mucho mejor -señala-. La gente llegaba tarde a trabajar y no podían parar a echar combustible. Ahora a ver...". Ella y sus compañeras tienen tantas dudas como ganas. Porque los últimos casi dos años se han visto afectadas por las obras y han perdido clientela en la gasolinera. Por suerte, en el restaurante vinculado les ha ido algo mejor. "En el bar ha aumentado los clientes porque los chicos de la obra tomaban menús. En esa parte hemos salido ganando", señala.

Sonia Arantegui y Celia, trabajadoras de la Gasolinera-Restaurante BP, este jueves. / Pablo Ibáñez

También Valero Moreno, que dirige Desguaces Valero, ha tenido idas y venidas con las obras. En su caso, la pérdida no ha sido de clientes, sino de proveedores. "La gente no se atrevía a traer el coche porque no podíamos meterlo aquí, e incluso los de la obra nos ofrecieron ayuda para meterlo con la pluma de la grúa", indica. Esta y otras dificultades les hicieron retrasar un poco su trabajo durante los primeros meses de las obras. "Lo primero se nos hizo un poco más duro porque hicieron una zanja en el suelo para meter unas tuberías y eso era problemático para meter los coches", cuenta Moreno, que matiza que "hubo unos días que no se pudo ni siquiera trabajar".

Valero Moreno, de Desguaces Valero, este jueves frente a su local situado junto a la rotonda de la A-68. / Pablo Ibáñez

Con el paso de los meses se fueron "acoplando y funcionando" a los trabajos, que creen que pese al retraso, previsible para él porque esta "es una obra de envergadura", van a merecer la pena. "Pensaba que nos iban a retraer terreno hacia esta zona y que no íbamos a poder ni aparcar, porque aquí no hay mucho hueco, pero ha quedado muy bien, mejor de lo que esperábamos", comparte sonriente.