Estos son los 10 imprescindibles para meter en tu mochila según los expertos en montaña

Cuando llega el verano, cada vez son más los aragoneses que se lanzan a disfrutar de la montaña, sus paisajes y sus pozas. Pero también son más los que salen sin la preparación suficiente. Los expertos consultados por este diario reconocen que, en los últimos años, el principal riesgo que afrontan los senderistas es el de no ir equipados adecuadamente para la actividad que van a realizar. Esto es, no llevar en la mochila todo lo necesario para que la ruta se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Así, mientras el uso de la vestimenta adecuada prácticamente se ha consolidado, queda trabajo por hacer a la hora de elegir lo que se mete en la mochila antes de partir.

"Siempre se ve a alguien con chanclas, pero por uno que va así, hay cien que van bien equipados con sus botas o calzado de montaña. Preocupa más la falta de planificación, y 'pinchamos' en el equipo que llevamos" resume Marta Ferrer, coordinadora del programa Montaña Segura que organizan el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo.

"Es imprescindible que cada uno lleve su mochila, porque si en un grupo de cuatro solo hay una mochila, seguro que no llevamos el agua suficiente para todos", explica. La regla básica es contar, al menos, con un litro y medio de agua por persona. Y esta cantidad se tiene que duplicar en las jornadas de más calor. "El típico botellín pequeño que se lleva en la mano es un problema. Si bebo menos, me canso más y me tropiezo más, y así pueden surgir más accidentes", añade Ferrer.

Además, no hay que olvidarse de incluir algunos víveres que nos permitan mantener la energía, y ropa de abrigo o corta vientos. "Tenemos que llevar un chubasquero corta vientos también en verano, porque no sabemos con qué condiciones concretas nos podemos encontrar durante nuestra marcha. Por ejemplo, al ascender, la temperatura baja; podemos encontrarnos con viento; y también nos servirá para protegernos si nos desorientamos y tenemos que pasar la noche a la intemperie", señala Ferrer.

En este sentido, cobran también importancia los elementos que permiten orientarse, y desde Montaña Segura recomiendan encarecidamente contar con mapas en papel que se complementen con los servicios de GPS que ofrece cualquier móvil. "Ya que siempre llevamos el teléfono móvil, es importante aprender a usar bien el GPS, llevar una batería externa adicional y asegurarnos de que podremos usarlo aún si nos quedamos sin cobertura", concreta Ferrer.

Además, la mochila de los senderistas para cualquier salida a la montaña en verano debería incluir también un botiquín básico (con elementos sencillos que permitan desinfectar una herida leve) y una manta térmica que permita protegerse ante una bajada de las temperaturas más drástica.

Y, por último, recuerdan los expertos, hay zonas del Pirineo aragonés que conservan la nieve incluso en verano, por lo que es imprescindible informarse al respecto y llevar piolet y crampones. "Nunca se puede confiar en que el tramo con nieve se podrá esquivar; hay que estar preparado", recomienda la coordinadora de Montaña Segura en Aragón. Planificar y equiparse bien debería ser la casilla de salida de cualquier ruta.

