Los aspirantes a la polémica oposición a profesor de Aragón conocen sus resultados: "Fue bastante masacre"

Fue sorpresa, pero fue una buena sorpresa. Teresa Sánchez (nombre ficticio) es una de las aspirantes que el pasado sábado 21 de junio se presentó a la oposición de profesor en Aragón y que ha aprobado el examen de Lengua Castellana y Literatura. "Era la primera vez que me presentaba y casi ni contemplaba aprobar", comparte la joven, que se muestra feliz de haber logrado plaza. "No tenía expectativas. Contesté como me vino", dice.

Sánchez sostiene que su aprobado ha sido "un conjunto de casualidades", aunque detrás de su resultado se esconde una amplia formación y una gran experiencia en el mundo laboral académico. "Estoy preparada por esa experiencia, pero es verdad que no había dedicado tiempo a estudiar", detalla. La opositora se presentó a la prueba para "tener un colchón" ante la incertidumbre del mundo laboral en el que se mueve. "Mi objetivo era quedarme en listas, con la buena suerte de que al final he sacado plaza", señala orgullosa.

Y eso que, según su consideración, el examen fue "complejo", en especial la parte práctica. "Si se miran las notas de la segunda parte (práctica), hay muy poca gente que tenga una puntuación alta", dice la joven, que comprende que las quejas acerca de la oposición hayan sido múltiples y repetidas. "En la primera fase pasamos muy pocos. De hecho, antes de las alegaciones había 48 personas aprobadas. Al final hemos pasado 59, no sé cuántos por las revisiones", indica, y subraya: "Fue bastante masacre".

Sánchez menciona también las polémicas rúbricas, que han sido la principal causa de denuncia entre los aspirantes: debían ajustarse a los contenidos de las mismas, pero no podían acceder a ellas antes del examen, sino después. "Es lógica la crítica porque contrasta con la LOMLOE. Se nos dice que pidamos a los alumnos ser más competenciales y que estén informados de todo pero a nosotros no se nos informa", denuncia. "De todas formas, creo que los propios tribunales fueron conscientes luego porque en la segunda fase del examen sí que colgaron la rúbrica y los criterios de calificación -sostiene-. Ahí sí que estaba todo contemplado". Con todo, Sánchez cuenta que también ha habido suspensos en esa segunda fase de la prueba. "Sé que ha caído gente", dice.

En su misma situación está María, quien atribuye su 7,9 en la oposición de Lengua Castellana y Literatura a la suerte y al esfuerzo, y no solo al suyo, porque dice, "mi familia, mi marido y todos han estado apoyando". Era la segunda vez que se presentaba, aunque en 2023 ya había aprobado sin plaza. "De momento no me lo creo hasta que no me den la vacante", explica a este diario esta joven de 30 años con la mirada puesta en el jueves siguiente.

Pero María es consciente de que haber llegado a la cima no ha sido tarea fácil. "Por las mañanas trabajaba en un instituto en Zaragoza y estudiaba después de comer de lunes a domingo. A nivel psicológico es muy duro", sostiene. A partir de enero, se le acabaron los fines de semana libres, y ese sacrificio, dio sus frutos el 21 de junio, pese a los miedos. "Se escuchaban rumores de que habían sido duros y te esperas lo peor", añade María, quien también apela al factor suerte. "De 72 temas yo me estudié 26 y luego sacan 4 bolas con los distintos temas", relata. Y poniéndose en la piel de los que han vivido el proceso con más revuelo, esta joven expresa que "hay mucha gente decepcionada" y que, "después de haber estudiado durante todo el curso ha suspendido". Con todo, ella admite que su 8 en el tema, el 4,8 del comentario de texto - en el que este año a su parecer dice en tono irónico que "han innovado" - y el 9,3 que sacó en la programación didáctica reflejan su estudio. Y destaca la labor de los examinadores. "En mi tribunal fueron muy amables y cercanos, nos abanicaban y daban agua en plena ola de calor", remarca.

Y para celebrarlo, ahora hace sus maletas para irse al pueblo a descansar tras recibir la buena noticia. Pero toda celebración es poca. “Ya me he ido a cenar dos veces y lo que haga falta”, reconoce entre risas María. El próximo lunes 21 de julio, justo un mes después de la celebración de la oposición, en su caso en el Miguel Catalán de Zaragoza, podrá decidir centro. "Espero repetir en el instituto en el que estaba", sostiene refiriéndose al IES Clara Campoamor, en el que está "muy contenta".

"Hoy han salido las plazas y afortunadamente tengo plaza, lo sé desde el lunes porque hice cuentas, pero aun así hasta que no se publican no te fías". Son palabras de otra opositora, que prefiere ocultar su identidad y su especialidad, y que cuenta que tras "unos días de espera" ha recibido su vacante "muy contenta". Su caso ha sido de los de "a la tercera va la vencida", porque en su segunda y última convocatoria rozó la plaza, pero no la consiguió. Y esta vez casi se queda fuera. "En la primera parte - que conforman el tema, con un 4, y el examen práctico, que era "de un nivel inabarcable" con un 5,33 - saqué un 4,98", por lo que reclamó y reconoce que "salió pensando que iba a sacar un 8". Fue la segunda parte, la de la programación y la unidad didáctica, en la que brilló con un 8,8 y un 8,9 respectivamente.

Esta opositora, que también espera poder repetir centro al año próximo para el curso de prácticas, sí se muestra crítica ante el proceso de oposición a profesor. "Tiene que cambiar. Es tan subjetiva, que estudias un montón y no se ve reflejado y hay gente que no estudia nada y de repente se sacan la plaza. Es muy injusto y, por supuesto, para nada mide si eres buen o mal profesor", asevera. ¿La solución? A su juicio, más trasparencia: "Saber lo que se pide en cada tema", comenta haciendo alusión a unas rúbricas que, dice, aparte de ser más extensas "deberían ser siempre las mismas".

Suscríbete para seguir leyendo