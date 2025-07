El cuidado de la sanidad rural es cosa de todos

El verano es para las bicicletas y las bicicletas son para los pueblos. A ellos llegan turistas, niños de campamento y antiguos habitantes que alternan el piso en la ciudad con la casa de toda la vida. Algunos pueblos son grandes, bonitos, tienen tiendas, restaurantes e incluso farmacia. Otros son pequeños y reciben, con suerte, al panadero. Pero por grandes, pequeños o apartados que estén, lo que tienen todos es un equipo de Atención Primaria a su disposición.

La sanidad rural se romantiza con frecuencia. Ser médica o enfermera de familia en este ámbito es ejercer desde la cercanía, trabajar con el respeto y la confianza de las personas a las que cuidas, que abren para ti sus vidas, sus problemas y hasta sus casas. Cuando llegas a un cupo rural vas conociendo a esas personas, sus núcleos familiares, sus problemas médicos y poco a poco dejas de necesitar mirar al ordenador porque ya tienes la información en tu cabeza. Mirar a los ojos de las personas, conocer su entorno, sus preferencias y sus posibilidades es fundamental para cuidar de su salud. En las zonas rurales, donde todo va más despacio, es donde mejor se ejerce la Atención Primaria, porque aquí se dispone de algo que vale mucho que es el tiempo y que te permite conocer, explorar, tratar y hacer mayor prevención y promoción de la salud con las personas.

No obstante, la sanidad rural también tiene sus retos y sus problemas. Los recursos sanitarios, pensados para la población censada y ubicados por necesidades geográficas pueden quedarse más cortos en determinadas zonas cuando llega el verano y aparece la población flotante. Hay que tener en cuenta que algunos núcleos aragoneses, principalmente en el Pirineo, duplican, triplican o incluso más el número de habitantes habitual. Esto supone una mayor carga de trabajo para los centros de salud rurales, en ocasiones mermados ya de personal, justo en el momento de disfrute vacacional de sus profesionales. En la última década muchos médicos de familia se han jubilado, dejando plazas vacantes que está costando cubrir.

El relevo generacional no estaba preparado. Gran parte de las plazas descubiertas han quedado precisamente en estas zonas rurales pero, además, son unas plazas en su mayoría de lo que se llama Atención Continuada, es decir, que no tienen un cupo propio y que cubren los horarios de guardia para las urgencias de la zona y las sustituciones. En los últimos años la acuciante necesidad de cubrir esas plazas y no dejar rincones de Aragón sin la debida asistencia se ha traducido en la contratación de médicos no especialistas, con especialidad no homologada o incluso recién egresados. Éste es el gran dardo que ha recibido la sanidad rural, el no poder contar en todo momento y lugar con profesionales con la formación requerida, que conozcan bien el sistema sanitario y los recursos.

Cuando ejerces a muchos kilómetros de una zona hospitalaria has de ser capaz de hacerte cargo de cualquier tipo de problema, desde el más banal al más grave, porque la Atención Primaria es eso, es saber afrontar las enfermedades con la mayor eficiencia posible, siendo el centro del sistema sanitario y no una puerta de entrada al hospital. Es importante reivindicar la necesidad de disponer de la especialidad de medicina de familia y comunitaria y de favorecer que las personas que no la tienen se incorporen al programa de Formación Sanitaria Especializada español en lugar de permanecer largo tiempo en estas plazas. Esto es algo en lo que se debe trabajar para revertir esta situación cuanto antes.

El medio rural necesita calidad asistencial por encima de todo. Y los profesionales necesitan puestos de trabajo atractivos y con buenas condiciones para desempeñar su labor. Pese a que se ofrecieron mejores condiciones económicas a los mir que terminaban para cubrir estos puestos, no han sido suficientes para conseguirlo. Quizá hay que pensar en otra forma de hacer las cosas aunque no es tarea sencilla. Por otra parte, que los profesionales de un centro de salud no tengan esta especialidad o experiencia necesaria con el sistema dificulta la organización estival, ya que algunos llegan tan nuevos que no conocen el sistema de trabajo ni el informático y son los compañeros quienes tienen que enseñarles, cosa que no ocurre con un formado mir. Ésta es otra carga de trabajo invisible.

Los ciudadanos también podemos cuidar nuestra sanidad rural. Si este verano vas a visitar nuestra maravillosa comunidad autónoma o si vas a pasar una temporada en el pueblo, está en tu mano ayudarnos en nuestro trabajo. Viaja siempre con tu documentación sanitaria, es necesaria para atenderte. Debes saber tus antecedentes, tus alergias y tus problemas de salud y aportar tus informes médicos. Se responsable de tus medicaciones y lleva la lista de tus tratamientos crónicos. Sigue las recomendaciones sanitarias en cuanto a olas de calor, de protección solar, de alimentación y no corras riesgos innecesarios. Conoce el centro de salud más próximo al lugar que visites y, si lo necesitas, acude allí. La atención primaria rural no cierra por vacaciones.

Izarbe Galindo Serrano, Presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria