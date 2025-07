Historias de Pirineos Sur: "El entorno es increíble, pero ahora es bastante más 'mainstream'"

Pirineos Sur son centenares de músicas. Y miles de historias. La peña Foratata ejerce de guardiana del pantano de Lanuza y en sus orillas se reúnen curiosos melómanos, aficionados de base y turistas con ganas de pasarlo bien. Entorno instagrameable, meses de verano y una oferta de ocio que va desde el circo a la gastronomía. Una propuesta que ha evolucionado con el tiempo para abrirse a nuevas modas y sensibilidades. "Siempre ofrecen conciertos de muy alto nivel, pero es verdad que con el tiempo ha cambiado mucho el rollo, ahora es bastante más mainstream", explica el zaragozano Olmo Rodríguez, asiduo a la cita desde hace muchas ediciones.

Una opinión parecida a la de Alejando Villa, de Binéfar, y asistente por primera vez hace once años. Y destaca que en aquella ocasión la zona de acampada era gratuita y estaba menos masificado. "El ambiente es diferente ahora si lo comparo con el concierto de Estopa de hace dos años, pues estaba todo completo y tuvimos que descansar en un bungalow que estaba a más de una hora", señala.

Una situación que se repetirá este fin de semana "con mucha gente", algo que se soluciona gracias a una "buena organización" y "un ambiente muy chulo" en el que no se producen nunca ni robos, ni peleas, ni conflictos de ningún tipo. "El entorno natural es increíble", reitera la también zaragozana Irene Gómez, otra de las personas habituales que repiten año tras año. "Ha crecido mucho y los grupos ya no son tan poco convencionales como eran antes, recuerdo que era habitual ver a gente que nunca había tocado en España y no se podían ver en ningún otro lugar", abunda.

Para Rodríguez y muchos de los asistentes el gran problema del festival está en los transportes y las esperas. Todo ello asociado al cambio de movilidad que se está imponiendo desde el pasado año para evitar las aglomeraciones de coches aparcados por las cunetas en medio del espacio natural. "Las lanzaderas están muy llenas, con colas después de los conciertos de más de dos horas, hace que llegues a dormir a Formigal a las cuatro de la mañana, algo que le pasa a muchísima gente", lamenta.

Según indican desde la propia organización, el espacio oficial habilitado se encuentra en la zona de Marchica, en la cercana estación de esquí de Formigal. Además, en ese espacio está habilitada una campa gratuita de pernocta delimitada de uso exclusivo para campers y autocaravanas.

Este cambio de modelo se suma a la falta de espacios para dormir si no se reserva con mucho tiempo. Con el aumento de la asistencia debido a una oferta musical más comercial, las reservas y el espacio acotado para acampada habilitado por el propio Ayuntamiento de Sallent de Gállego cuelga habitualmente el cartel de completo. "Tendrían que mejorar mucho el sistema de lanzaderas, y tendrían que llegar a más sitios, no solo a Formigal, pues bastantes personas están alojadas en Escarrilla o incluso en Biescas", señala.

De forma paralela, durante las noches se crea un flujo constante de visitantes que tienen que volver a pie al lugar en el que duermen, algo que puede llegar a ser peligroso. "Tener que dejar los coches en Sebastopol y tener que depender de autobuses hace que todo sea más complicado, parece que solo pueda visitar el festival la gente que tiene una casa en Sallent", resume María Molinero, vallisoletana residente en Zaragoza con muchas ediciones a sus espaldas.

"Ya no es un festival tan popular como era antes, entonces todo era más facilón y con gentes de todo pelaje que han desaparecido", recuerda Irene. Las señas de identidad se mantienen, especialmente en el espacio de Sallent de Gállego, pero la transformación llega a detalles que lo equiparan con otro tipo de festivales. "Ahora te cobran dos euros por un vaso, supongo que por cuestiones de reciclaje, pero si quieres que te lo cambien cuando se ensucia con tierra te dicen que no es posible", lamenta Villa. "A mí me ha tocado discutir con los camareros", bromea.

Pese a todo, el impacto que se transmite en las redes sociales sobre Pirineos Sur es tremendamente positivo. Y pocos son los artistas que pasan por el escenario de Lanuza que no recuerdan ese concierto como un momento muy especial en sus carreras. Este año han sido Los Trigres del Norte los que han hablado tremendamente bien sobre el festival. "Se ha encarecido todo mucho, pero sigue siendo algo muy guay", indica Molinero.

Ahí están los puestos de comida, con una oferta de platos libaneses, alemanes o marroquíes, con sus opciones veganas. Y los bañistas tomando el sol bajo el puente del Paco. O las excursiones a la sombra de la peña Foratata. Y unos cuantos músicos tocando junto a un puesto de artesanía. Un ambiente idóneo, además, para descubrir grupos llegados desde África o Sudamérica que con los años han quedado clavados en la memoria de los asistentes.

