Josué Fernández, el zaragozano que escucha a través de los ojos: "No somos gente rara, somos sordos... ¿y?"

Hay manos que cuentan historias y voces que dejan más eco que otras. Es el caso de Josué Fernández Vázquez, Josu para sus más cercanos. Fue alrededor de los 4 años cuando sus padres, Jesús y Marta, ambos oyentes, sintieron que algo no iba bien. Si lo llamaban de lejos o de espaldas no hacía caso, pero si le pedían algo de frente, asumía perfectamente la orden. "O es desobediente o es sordo", trasladaron los médicos. Y mientras, Josué crecía leyendo los labios y, asegura, "fingiendo ser oyente", porque gracias a un arduo trabajo de logopedia, se ha expresado siempre oralmente mediante la palabra. Lo que desmitifica y destierra de viva voz el término "sordomudo" para referirse a las personas no oyentes. Lo cierto es que la genética imperó sobre todo lo demás, porque su abuelo también carecía de este sentido.

La casa de Josué, en pleno centro de Zaragoza, la llenan las fotos que tiene colgadas en ambos lados del salón de cuando era niño sumado a los maullidos y las caricias de su gata Mora, que salta cuando suena el timbre para que se asome al balcón y entiende la lengua de signos. Según asegura, su diagnóstico de hipoacusia, igual que su despertar a nivel psicológico, han sido tardíos. Por eso, recuerda sin esfuerzo la fecha en la que el otorrino, después de practicarle ocho pruebas, le confesó lo que él ya sabía un 24 de enero de 2023, un día antes de su cumpleaños: "Josué Fernández, eres sordo".

Precisamente, aunque su nombre de nacimiento tiene cinco letras, en la "comunidad sorda" a Josué le define un signo. Concretamente, el suyo es el gesto de un puño sobre la cabeza, porque de pequeño, se golpeaba con facilidad. Un aspecto que no es ajeno a su condición, ya que el sistema vestibular, situado en el oído interno, es el encargado de mantener el equilibrio y la orientación espacial. Por eso fue así como lo "bautizaron" en La Purísima, el colegio de educación especial para niños con discapacidad auditiva ubicado en Zaragoza en el que permaneció tan solo un año a sus 6. De ahí y sin buscarlo, en 2004 encontró a su segunda familia en la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), donde a día de hoy es voluntario y, según cuenta, suponer el silencio como ausencia es un error. "No se oye nada, pero yo cada vez que entro se me cambia la cara. Es mi segunda casa", añade emocionado Josué.

Josué Fernández, el joven zaragozano con sordera en una entrevista para EL PERIÓDICO junto a su gata Mora, este viernes. / Miguel Ángel Gracia

Varios años de bullying a la espalda, las barreras constantes a las que se ha tenido - y tiene - que enfrentar a pie de calle y el acostumbrarse a la fuerza a un mundo eminentemente oyente le llevaron a postergar la solicitud de la discapacidad hasta sus 36 años. Tras un silencio, admite la causa. "Porque tardé en entenderme. Hasta hace un año no me aceptaba. Llevo yendo a la agrupación 21 años, donde aprendí a signar. Pero signaba como una persona oyente a la que le gustaba la lengua de signos, no como un sordo", reconoce Josué. Una vez dado ese paso, ya no hay secretos y por eso acerca la "cultura sorda" a través de su TikTok @josuefernandezdeaf, donde insiste en que ser sordo no es ninguna moda, aunque agradezca en mayúsculas que su realidad y la de otros tantos porfin haya saltado a la gran pantalla con la película Sorda (2025), dirigida por Eva Libertad.

¿En qué debería mejorar el mundo oyente? "Primero la mirada", afirma rotundo Josué. Y hace una comparativa con la discapacidad visual. "Si a una persona ciega tú la ves, intentas ayudarla. Pues a una persona sorda igual: mirándole a los ojos, vocalizando mucho o escribiendo también", sostiene. Este joven, que va de camino al B1 de la Lengua de Signos Española (LSE) clama inclusión para esta condición "que no se ve". "¿Cómo vamos a estar bien con el mundo cuando el mundo no está bien con nosotros?", lamenta Josué, refiriéndose a la falta de nociones básicas de su idioma en servicios públicos como el IASS o el Inaem, las paradas que no se indican en los autobuses o a los cines que no incluyen el bucle magnético.

En una conversación distendida en la que no cabe el juicio, Josué se va quitando capas. Y, aunque habla más de pérdidas que de conquistas, reconoce por fin haberse encontrado. "Yo he perdido la música. A mí me encantaban los Back Street Boys y los he perdido. Mi padre toca la guitarra y yo también y me encantaba, pero lo he perdido", lamenta Fernández mientras se señala el oído derecho, al que viste con un audífono cada día con el fin de amplificar el 20% que le queda de audición. Con el brillo en los ojos confiesa: "No he ganado nada, he encontrado mi sitio".

El brazo tatuado de Josué Fernández, el zaragozano que sufre sordera, en el que se puede leer la palabra "love" (amor en inglés) deletreada en Lengua de Signos Española (LSE), este viernes. / Miguel Ángel Gracia

Ahora trabaja, desde hace tres semanas, en el montaje de persianas en el Burgo de Ebro (Zaragoza) en un lugar que lejos de ser hostil, le hace sentir en casa. Lo que él denomina reiteradamente como un lugar seguro. "Trabajo muchas horas, muchísimas. Pero, ¿tú sabes lo que es que un compañero te mire a la cara y te diga blablablabla - exagera la vocalización - sabiendo que eres sordo? ¿Que el jefe haga el esfuerzo de buscar una palabra en lengua de signos? El que no hagan audios, sino que escriban, porque saben que voy a leerlo en WhatsApp. Eso es inclusión", explica. Y nombra, a modo de anécdota, que su familia ya prepara una mesa circular para que Josué pueda leer los labios de todos. Que ya su hermano Daniel "no se avergüenza" de que él sea sordo.

Como Josué, 10.913 aragoneses sufren sordera, 8.500 en Zaragoza según los datos de ASZA. Y en nombre de todos ellos, este joven solo pide una cosa: no tener que luchar. Y para ello ya está labrando un futuro mejor. "Estoy estudiando para ser especialista en lengua de signos. Yo me veo siendo profesor en la agrupación. Aunque mi idea, aunque suene a utopía, es abrir a la gente los ojos, a todo el mundo. Porque aún hay personas que nos miran raro", reconoce Josué mientras subraya en tono irónico que él no ve a nadie mirando mal a un americano. Y precisamente su objetivo es que el mundo oyente empiece a dejar al margen la curiosidad y la pena. Que esa mirada indiscreta hacia la diferencia no tenga cabida.