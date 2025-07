Los médicos rurales de Aragón ante el colapso que sufren cada verano: "Tenía vacaciones y las voy a tener que acortar”

El mes de junio ha sido “malo” para el centro de salud de Báguena (Teruel). Así lo cuenta el coordinador de Atención Primaria, Sergio Garrido, que explica que lleva algo más de un mes de baja por un accidente y que durante ese tiempo no han conseguido encontrarle un sustituto. “Los compañeros de Atención Continuada (AC) han hecho lo que han podido para cubrir hasta su límite máximo de horas trabajadas, pero ha habido varios días en los que solo ha habido un médico para toda la zona básica de salud y ha habido que cerrar los consultorios periféricos y centralizar toda la atención en el de Báguena”, sostiene. En este centro de salud se atiende también a la población de Cucalón, Anento o Lanzuela, entre otros municipios.

Por suerte, a principios de julio le encontraron un sustituto: un médico extracomunitario. Garrido prevé reincorporarse a su puesto a finales de julio, y a raíz de lo ocurrido tendrá que cambiar su programación del verano. “Tenía vacaciones para agosto y me las voy a tener que acortar porque mis compañeros ya han tenido que hacer un esfuerzo para cubrir mi baja y no se les puede seguir exigiendo eso”, comparte.

En lo que va de verano han podido cubrir las guardias de AC “más o menos”, dice. “Han tenido que venir refuerzos externos de otras zonas básicas de Teruel e incluso personal de la dirección médica de Atención Primaria ha tenido que hacer una guardia porque estamos el mínimo personal esencial”, cuenta, y añade: “En cuanto falta alguien, esto es lo que pasa”. Y todavía más en verano, cuando en Báguena se duplican las cartillas. “Lo notamos un montón. Durante el año la población de la zona son unas 1.000 personas, dato arriba dato abajo. En verano nos vamos a las 2.000 cartillas, así que si cada médico suele atender a unas 500 personas, ahora atendemos a unas 1.000”, dice.

Garrido indica que “lo que siempre se garantiza es la AC y las urgencias”. “Siempre hay aunque sea un médico por la mañana en Báguena y, por supuesto, todos los días de 15.00 a 8.00 horas del día siguiente hay un equipo de guardia. Eso está asegurado”, sostiene, y añade: “Lo que no está asegurado es la atención de mañanas, lo que se entiende como consulta normal”.

Por suerte, la situación durante el año es algo menos crítica. “Al tener poca presión asistencial podemos atender bastante bien a la población”, señala Garrido. Según indica, cuentan con dos médicos de familia -él y una compañera- que pasan consulta por la mañana; dos MAC, que hacen fines de semana, festivos y sustituciones; un “refuerzo externo” de otra MAC que comparten con Monreal del Campo y que acude de forma puntual y tres enfermeras de Atención Primaria. “La plantilla orgánica está completa”, señala.

Con todo, recuerda que tienen “el mínimo personal para que la zona básica funcione”. “Si estamos todos funcionamos bien, pero en cuanto pasa algo como mi baja todo se desajusta”, dice, y subraya: “Hacemos lo que podemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos”.

“Si durante el año es difícil, ahora es peor”

“Si a lo largo del año es difícil organizarnos, en verano es mucho peor”, afirma con rotundidad Andrea Mihaly, que hasta enero era coordinadora del centro de salud de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y que tras tres meses en el cargo dimitió por el estrés que suponía dirigir una plantilla con muchas plazas sin cubrir.

Según explica la médica, en el centro de salud de Ejea hay 12 plazas para Atención Primaria y cinco para Atención Continuada. “En este momento falta un médico de Atención Continuada (MAC) y, de los de Atención Primaria, que son los de cabecera, hay una baja larga que está sin cubrir, dos cupos sin médico y una jubilación que se cubrirá a finales de julio por un mir que acaba este año”, expone Mihaly.

Con esta situación, cuando llegan los meses de julio y agosto tratan de coordinarse de la mejor forma posible para poder garantizar la asistencia sanitaria a la población de la zona, ya que el centro de salud comprende Bardena del Caudillo, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar Santa Anastasia, Valareña y Ejea de los Caballeros. “En verano, abrimos las agendas de semana en semana (es decir, hacen disponibles sus horarios con siete días de antelación para que se puedan reservar sus citas) e intentamos hacer doblajes y consultas de 15.00 a 17.00 diariamente”, sostiene Mihalu.

Pero esto, en algunas ocasiones, se queda solo en un intento. “Hay días que estamos trabajando tres o cuatro profesionales y esas veces las agendas se abren en el mismo día y los servicios de doblaje y consulta de 15.00 a 17.00 horas no se pueden ofrecer”, cuenta.

En la misma línea, la médico explica que, aunque los profesionales sanitarios del centro se cojan vacaciones, la falta de facultativos les obliga a tener que realizar el mismo número de guardias “para poder garantizar el servicio de Atención Continuada a la población”. “Nos cogemos vacaciones pero en el periodo en el que tenemos que estar en el centro de salud, aunque sea más corto, tenemos que trabajar mucho más”, explica Mihaly.

Las causas para ella están claras. “Toda esta situación se da en el centro de salud por la falta de médicos y los cupos sin cubrir”, sostiene. A ello se suma que en verano hay mucha más población en el medio rural, lo que para Mihaly conlleva “guardias malas con un número de pacientes mucho más alto y muchos más domicilios”. Y aunque en verano el déficit de facultativos les hace sufrir todavía más, también durante el año se ven perjudicados por el mismo. De hecho, la zona de salud lleva más de un año denunciando la presión asistencial en las Cinco Villas con concentraciones a las puertas del centro de salud y también en la Aljafería.

Entrada del centro de salud de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) / Servicio Especial

La situación lleva a Mihaly a solicitar a la población que sea “muy comprensible” con los profesionales sanitarios y a “que hagan un mejor uso tanto del servicio de Atención Continuada como del que se presta por las mañanas”. “A pesar de que muchas veces para ellos es muy poquito, la verdad es que hacemos mucho esfuerzo para poder ofrecerlo”, indica.

“En Lafortunada siempre ha habido que doblar turnos”

Lo que más hace aumentar las cartillas durante el verano en el centro de salud de Lafortunada son los campamentos de verano, que suelen estar fijos en el valle de Gistau y a los que se les suele atender en el mismo centro por “algo leve como caídas”. Lo explica así la médica titular de Plan, María José Herraiz, que señala que los pueblos de la zona también crecen en habitantes durante julio y agosto por la llegada de turistas que hacen estancias temporales en distintos pueblos. Aunque estos no hacen aumentar las cartillas de forma destacada porque suelen estar diez o quince días, sí implican que los profesionales sanitarios se desplacen.

Todos ellos se suman a los autóctonos que, como cuenta Herraiz, suelen pasar el verano en su lugar de origen -”Se está fresquito y lo normal es que la gente no se vaya. Unos se quedan porque tienen negocios y otros porque son mayores”, dice-y a otros aragoneses que tienen en el valle su segunda residencia. La suma de autóctonos y visitantes hace que sea habitual estar “bastante limitados” de facultativos. Pero, por suerte, no es esta la situación de este verano, que Herraiz califica como “atípico”. “Este año no hay plazas por cubrir”, celebra, y añade: “Tenemos los calendarios de julio y agosto hechos e incluso una médica se ha ido de vacaciones. En principio no va a haber problemas”.

Herraiz explica la organización de la zona de salud. Los profesionales sanitarios pertenecen al centro de Lafortunada, que tiene a su vez otros dos “satélites”: el de Bielsa y el de Plan. El servicio cuenta con dos médicos de mañanas, que son otra facultativa y ella. Su compañera presta asistencia sanitaria en Bielsa y Lafortunada y ella se encargan del valle de Gistau. “Hago las mañanas en Plan, pero también puedo hacer media mañana en Saravillo o repartirme en las otras tres consultas del valle, que son Gistaín, San Juan de Plan y Plan. Es interesante porque no se suele hacer en cualquier cupo”, explica. Además de los de mañanas, este verano cuentan con otros tres médicos de Atención Continuada (MAC) para “cubrir guardias”. “Ha sido algo extraño. Somos la envidia de toda la provincia de Huesca, y seguramente, de todo Aragón”, comparte.

María José Herraiz, médica rural en el valle de Gistau en su consulta. / Servicio Especial

Herraiz echa la vista atrás y recuerda que “en Lafortunada siempre ha habido que doblar turnos”. “El año pasado estábamos dos médicos de mañanas. Una se cogió vacaciones y había que cubrirla, pero solo había dos MAC. Hubo que llamar a otros profesionales que vinieron desde Granada y de Valencia”, comparte. Así, su experiencia le hace afirmar que “las vacaciones se cubren a costa de trabajar mucho más el resto”. La médica es consciente de que en otros centros de salud “hay problemas”. “En Aínsa han tenido que reducir el número de horas de consulta por la mañana”, dice. Por eso, celebra la situación del valle. “No nos podemos quejar”, afirma.

Suscríbete para seguir leyendo