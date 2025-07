Política en Aragón: De la tierra de pactos a la tierra quemada

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, volvió a intentar rearmar el consenso que solía existir en Aragón para reclamar una financiación autonómica "justa" del Estado que tenga en cuenta los criterios de despoblación, orografía y envejecimiento en la comunidad autónoma como contraposición al "cupo" catalán que, denuncia, perjudicará a los intereses aragoneses.

Pero ni hubo acercamiento, ni hubo acuerdo, ni mucho menos consenso. La histórica tierra de pactos que fue Aragón se desvanece poco a poco en esta legislatura y todo apunta a que los dos años que quedan de mandato –si este llega a término– serán más una tierra quemada que abonada para el acuerdo.

Azcón tuvo su primer encuentro institucional con Pilar Alegría, portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, líder del PSOE de Aragón y su máxima rival política en la comunidad. Ya intentó reunirse con ella tras ser nombrada secretaria general, también en el mismo marco de la reforma de la financiación autonómica, pero no fue hasta este pasado miércoles cuando la también ministra de Educación, FP y Deporte bajó al barro del tú a tú con el político conservador en la sede del Gobierno de Aragón. El encuentro fue tenso, "decepcionante" para ambos, y constató que no hay margen para el acuerdo entre los dos grandes partidos que hasta ahora se han turnado en el Pignatelli.

La guerra de cifras y de relatos relega a Aragón a un segundo plano. Ahí está la posibilidad de invocar al Estatuto de Autonomía, aprobado por todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón, que prevé un espacio de negociación bilateral con el Estado en materia de financiación y que sigue sin activarse por parte del Gobierno autonómico. Tampoco la Hacienda foral, que llegaron a reclamar las Cortes hace pocos meses en una iniciativa en la que el PAR insiste por activa y por pasiva. Pero la mirada del Gobierno aragonés no está puesta en la diferenciación de Aragón por la vía de la singularidad, sino en la "igualdad" de todos los españoles y de cómo cualquier cesión o "privilegio" a Cataluña, acabará mermando los intereses de Aragón.

Pero su mensaje no cala entre el resto de partidos. No solo la distancia con el PSOE es abismal. Cierto es que el socialismo aragonés declinaba hace apenas un año que Cataluña saliera del régimen común, y ahora no lo hace. Pero Azcón tampoco encuentra apoyos ni en Izquierda Unida ni en Podemos, ni en Chunta Aragonesista y ni siquiera en Vox.

Tan solo Teruel Existe y el PAR, con matices nada desdeñables respecto a la posición del presidente autonómico, dejaron la mano tendida a Azcón para seguir insistiendo en ese acuerdo de mínimos que permita a las fuerzas aragonesas volver reunirse en torno a la defensa de los intereses comunes. Que esto llegue a suceder parece, a día de hoy, ciencia ficción.

Y más allá de las posiciones de los demás, ¿qué podría hacer y no hace Azcón para atraer al resto de partidos a un acuerdo que siempre existió? ¿Qué hizo el expresidente Javier Lambán para forjar un pacto que reunió a todos salvo a los antiautonomistas de Vox? La polarización reinante en el país ha llegado a Aragón, de la mano principalmente de dos líderes políticos que son agentes de esa política nacional, el propio Azcón, que sigue ascendiendo entre los barones del PP con predicamento nacional, y la ministra portavoz del Gobierno de España. Y es que el presidente aragonés solo ha llamado a consultas al resto de los partidos cuando así lo requiere un asunto nacional. No ha habido rondas de contactos por la despoblación, la sanidad aragonesa, la expansión de los centros de datos o la postura autonómica sobre la inmigración.

Mientras se habla del cupo catalán, se pierden jirones de la historia reivindicativa de Aragón, esa comunidad histórica que no hace gala de ello ni tiene previsto hacerla. La histórica tierra de pactos está a punto de perder ese marchamo, y eso es responsabilidad de todos.