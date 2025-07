Rocío Dívar (PP): "Defender el 'cupo' catalán es defender una financiación de segunda en Aragón"

¿Cómo valora su nuevo cargo?

Con responsabilidad y agradecimiento. Estamos volcados en darle a España un gobierno limpio.

Antes en la cúpula del PP estaba Ana Alós, con una vicesecretaría, puesto de más relevancia. ¿Pierde peso Aragón?

En el PP los equipos no los hacemos por cupos territoriales, los hacemos con personas. Ana Alós ha hecho un trabajo ingente y lo va a seguir haciendo: es la número dos del PP Aragón y está en el equipo de dirección del Congreso. Respecto al peso de Aragón, es cada vez mayor porque tenemos un Gobierno bien gestionado y que es un referente.

Pero no se ve en un cargo.

Los equipos se hacen pensando en personas y no hay cupos.

Fue la encargada de interrogar a Pilar Alegría por parte del PP en la comisión del caso Koldo en el Senado. ¿Cómo lo recuerda?

En el Senado tenemos mayoría absoluta con un gobierno de otro signo, que eso no había pasado nunca. Una de las medidas más importantes que hemos tomado es constituir la comisión de investigación Koldo y hemos descubierto muchas subtramas que nos llevan al nexo común desgraciado de que este Gobierno, que nace por una acto de corrupción como es la amnistía, vive gracias a la corrupción del partido y del Gobierno. Desde el caso de las mordidas por las mascarillas, hemos descubierto un tsunami. Un Ministerio de Transportes que era una agencia de colocación. Y el caso de corrupción de la colocación de prostitutas con unas grabaciones incalificables de la mano derecha del presidente del Gobierno repartiéndose mujeres. Respecto a Alegría, el caso del Parador tiene relación con Ábalos y es que el PSOE estuvo tapando actitudes despreciables mucho tiempo.

Alegría explicó el minuto a minuto de su viaje a Teruel, las facturas y negó conocer la supuesta fiesta. ¿No le pareció suficiente?

Tardó muchos días en dar una explicación, señal de que estaba intentando controlar los daños. Lo que nos consta, según lo publicó Diario de Teruel es que el PSOE sabía que había facturas impagadas y que había habido destrozos, no sabemos de qué gravedad, y que había habido prostitutas.

Paradores negó los destrozos.

Los destrozos no los puedo conocer, pero según dicen las personas que hablaron en OKDiario dijeron que era una habitación que estaba destrozada, en sentido, si se quiere, coloquial. Pero una habitación en la que hubo una fiesta y de la que muchas personas allí fueron conscientes de ello.

Esta semana se ha conocido un caso de corrupción que señala al exministro Montoro. ¿Cómo afecta esto al PP, en plena campaña contra la corrupción del PSOE?

Lo que demuestra es que en España no hay lawfare. Los jueces son independientes e investigan.

¿Cómo se le puede explicar a la opinión pública que la corrupción no es inherente a la política?

Tan absurdo es decir que todos los políticos son corruptos como que todos los empresarios lo son. Nos podemos ir siglos atrás: la corrupción existe y cuando las personas tienen responsabilidades de poder hay que intentar aumentar los controles. El Gobierno ha intentado mitigarlos, hostigando a los jueces; limitando la acción popular; con una ley de medios para intentar amordazar a lo que ellos llaman pseudomedios...

El caso Montoro coincidió con los recortes. ¿Qué impacto puede tener en la ciudadanía?

La corrupción siempre tiene un impacto negativo. Si hay un juez que ve posible corrupción, que se investigue, y los afectados que se puedan defender.

Rocío Dívar, en un momento de la entrevista, en la sede del PP Aragón, en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El jueves las comunidades del PP no fueron a la conferencia de Infancia, aunque el Gobierno dice que realizará el reparto de menores. ¿Cuál es su alternativa?

Que exista una política de inmigración. Hacer un pacto a la carta con Cataluña y País Vasco para que ellos no reciban ningún menor y después repartir al resto sin consultar con nadie es indecente. Estamos hablando de menores. Las consejerías ni tienen presupuestos ni tienen información. Por eso decidieron no acudir para ver si la ministra se entera de que esto es una cuestión que debe ser consensuada.

Si no están en la mesa, ¿cómo se puede negociar?

A nosotros no se nos llamó para negociar, sino para comunicar que Cataluña y País Vasco no van a recibir a ningún menor y que el resto tendrán que apañarse sin presupuestos.

El reparto por población y en función de cuántos menores se han acogido ya no les convence.

No es que no nos convenza. Desde el punto de vista operativo, puede ser relevante. Nadie ha asumido más menores de Canarias y por eso no puede asumir más. Pero Madrid ha asumido proporcionalmente muchos más menores que otras comunidades y es de las que más recibiría.

¿No podría el Gobierno de Aragón crear plazas con sus propios fondos?

Por supuesto que sí, y se podrá estudiar, pero, ¿qué presupuesto se tiene que implementar si el número de menores va cambiando? Se está estudiando implementar nuevas plazas.

¿Con qué expectativas se afronta la negociación de presupuestos para 2026?

Apelo a la responsabilidad de Vox, Teruel Existe y el PAR para aprobar unos buenos presupuestos.

Dívar, momentos antes de la entrevista, en la plaza Aragón de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Si no hubiera presupuesto, ¿habría que convocar elecciones en Aragón?

La disolución de las Cortes depende del presidente. Hay que tener confianza en que consigamos aprobarlos.

Sus críticas en inmigración al Gobierno central, ¿les pueden acercar a Vox?

No. Nosotros siempre hemos mantenido nuestra posición, lo que nos ha generado problemas con Vox y con el PSOE. No estamos de acuerdo con determinados discursos de Vox y no vamos a dejar que se nos atrape entre dos populismos. No vale utilizar la inmigración con motivos políticos. Seguimos defendiendo nuestro modelo de convivencia: una inmigración legal y ordenada, que es vital para el desarrollo económico y social de España y de Aragón. Y en el caso de los menores, las comunidades tienen la tutela de los menores y vamos a cumplir la ley, pero no vamos a ceder a los chantajes independentistas.

Pero conseguir que todo el que entre al país lo haga con papeles es una quimera...

Desde la DGA se está trabajando para que la mayor parte de las personas extranjeras que venganlo hagan ya de forma legal. Por ejemplo, que vengan personas formadas para la construcción de las bases de datos. No es posible siempre, pero facilitemos que esas personas se puedan integrar lo más rápido posible y con contratos.

En la pasada legislatura había consenso por la financiación autonómica en Aragón. ¿Cómo se podría recuperar?

La ruptura del consenso se produce con la llegada de Pilar Alegría. Ha optado por defender a Pedro Sánchez y ha arrastrado al PSOE en Aragón en una sucursal del de Sánchez. Si se defiende un cupo para Cataluña, está defendiendo que Aragón tenga una financiación de segunda.

¿No se debería explorar más el Estatuto de Autonomía y la comisión bilateral de financiación?

Si se puede solicitar que se solicite, pero nosotros no la pedimos para pedir privilegios respecto al resto de los españoles, sino que la despoblación y la orografía aparezcan, y que podamos establecer un sistema de financiación para todos los españoles donde Aragón tenga su sitio.

¿Dónde se ve en 2027?

Me veo trabajando en este proyecto y feliz, pensando que habremos podido ganar en las urnas y acabar con este Gobierno.

¿Por qué no presentar una moción de censura antes?

No la registramos porque no tenemos los votos suficientes. Es así. Si los tuviéramos, se registraría. Pero hay un rechazo frontal de varios partidos. Y el bloque de la investidura se empieza a resquebrajar. Ante un Gobierno acabado, la única decisión que le queda por tomar al presidente es el adelanto electoral.