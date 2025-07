La sanidad rural en Aragón afronta otro verano sobrepasada por la falta de médicos

No es nuevo ni es desconocido: la sanidad rural está contra las cuerdas. El de la falta de profesionales sanitarios es un problema “crónico” que sufren los pueblos de las tres provincias -Zaragoza, Huesca y Teruel- durante todo el año y que se acrecienta durante los meses de julio y agosto. Y este verano no es excepción. A pesar de las medidas propuestas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para paliar esta situación, como son la fidelización de los mir -poco fructífera- o la nueva oferta de contratos sin oposición, la sanidad rural se ha vuelto a ver abocada a hacer malabares (doblar turnos, cerrar consultas y cambiar vacaciones) para poder prestar asistencia sanitaria a los pacientes.

Para José Manuel Cucalón, vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Zaragoza, el déficit de profesionales sanitarios en el medio rural se sufre más en verano porque crece la población. "Llevamos 10 o 15 veranos en los que la mayoría de españoles se van de vacaciones a la playa y, los que no pueden o tienen sus raíces en otro lado, se van al pueblo", dice.

El problema es que el aumento de población no siempre va acompañado de un refuerzo de profesionales sanitarios, sino al revés. Cucalón señala que los facultativos deben coordinarse para cuadrar sus vacaciones, a las que tienen derecho como cualquier otro trabajador, lo que en muchas ocasiones les implica doblar turnos. "Los médicos acaban por unir cupos y tienen que cubrir varios pueblos y hacer más kilómetros. Se produce un estrés, un desgaste y un cansancio del profesional muy alto", sostiene, y asegura: "En la zona rural, la conciliación de un profesional es la desconciliación del otro".

Esta falta de facultativos, según indica Cucalón, "va a más". “El origen está en la nefasta capacidad de organización sanitaria que hubo en Aragón hace 15 o 20 años. No se dieron cuenta de que la pirámide demográfica de la población española tenía un ensanche, que fue esa generación del baby boom, y que luego se iban a hacer mayores y a jubilarse. La consecuencia es que ahora hay mucha gente mayor y muchos médicos jubilados. No lo vieron o no les importó”, sostiene.

El vocal de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos advierte de que la consecuencia de este déficit será la desaparición de la medicina rural. “Hay que avisar a todos los alcaldes de que se van a quedar sin médicos”, comenta, y recuerda que esto ya ha pasado con algunas escuelas rurales que se han visto abocadas a su cierre con el paso de los años.

“La pena es que todo el mundo estudie la modificación del mapa sanitario y nadie lo ponga en marcha”, lamenta Cucalón, que considera que esta es la base para solucionar la falta de profesionales sanitarios. “La primera medida es, si tienes poca gente, ver cómo la redistribuyes. Por ejemplo, quitar médicos dónde solo hay cien habitantes, sea el alcalde del partido del Gobierno de Aragón o no”, indica.

La siguiente actuación que se debe llevar a cabo es, según indica Cucalón, hablar con los residentes de familia “y ver exactamente qué le piden a la especialidad”. El médico considera que la fidelización de los mir “pretende incentivar de cualquier manera a los médicos de familia para llevarlos a ocupar plazas de difícil cobertura”, y de ahí los resultados poco positivos. “No se trata de que la Administración les dé mas o menos dinero, porque igual esa no es su razón para moverse”, sostiene, y añade: “Habrá que reunirse con los médicos jóvenes y ver qué necesitan”.

En la misma línea, duda de si la nueva medida de ofertar contratos a médicos sin oposición para conseguir plaza fija a los tres años en el medio rural será fructífera. “Parece kafkiano que te digan que no a esto... “, sostiene. Cucalón señala que “las expectativas de vida de los médicos jóvenes no tienen nada que ver”. “Hay gente que no quiere coger el coche, que aboga por la conciliación... Hay muchas razones y la Administración tiene que adaptarse al modus operandi de la sociedad”, afirma.

Lo que tiene claro es que “la medicina rural es el patito feo de la sanidad española”. “La sanidad rural se va a quedar total y absolutamente vacía, y ahí están las pruebas. El Departamento de Sanidad no está aceptando la situación. Se deberían tomar más cartas en la planificación y la Gerencia Única de Atención Primaria debería despertar”, afirma Cucalón, que considera que por ahora solo se está “agravando el problema”. Un verano más, la sanidad rural está contra las cuerdas.