Sentido homenaje en Zaragoza al agricultor fallecido David Lafoz: "Que ser valiente no salga tan caro"

"Que ser valiente y generoso no salga tan caro. David, tu legado será eterno". Esta es la frase que presidía el altar en torno al cual cientos de personas se han concentrado este domingo en Zaragoza para rendir homenaje al joven agricultor de Belchite fallecido la semana pasada. Las lágrimas y el recuerdo han vencido en este acto a una rabia contenida que hoy no tocaba sacar, pero que saldrá.

El acto ha sido organizado por la asociación de agricultores y ganaderos independientes, AEGA, y ha sido respaldada por otros muchos colectivos y ciudadanos. También estaban los familiares de David. Entre los presentes estaban también representantes de la entidad ADA Ribera de Valencia, quienes le han recordado y le han reconocido al joven fallecido su generosidad. "Ni cien, ni mil ni un millón de gracias serían suficientes para compensar lo que hiciste por nosotros", ha dicho el portavoz. Y es que Lafoz coordinó de forma voluntaria un equipo de asistencia cuando la dana inundó decenas de municipios valencianos. "Fuiste el primero en llegar a ayudar. Tu apoyo se recordará siempre en pueblos y ciudades como Albal, Algemesí, Torrent y Catarroja", ha dicho.

El honenaje ha estado abarrotado de personas. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El homenaje de hoy ha querido ser también una demostración de unión y fuerza del sector primario. "Hoy no es un día para gritar ni exigir. Hoy queremos rendir un homenaje aquí, todos unidos, el campo unido. Ya habrá días para tensar la cuerda. Llegará el momento. Hoy también marcamos un antes y un después de lo que será una revolución agraria por el sector primario. Una revolución pacífica pero firme", ha avanzado el presidente de AEGA, Francisco Latorre.

El acto, no casualmente, ha tenido lugar frente a La Aljafería, hasta donde David Lafoz llevó su tractor en las protestas agrarias del año pasado. Durante el acto también se ha criticado a unos responsables políticos "que sin saber ni a que huele el campo nos ahogan con leyes y burocracia". "Que quede claro, nosotros no somos los malos. David no era un radical. Era un joven agricultor que luchó por quedarse en su pueblo y vivir de su vocación, el campo. Los malos son los que nos machacan desde los despachos", ha señalado Latorre.

En el homenaje, que se ha iniciado con un solemne toque de trompeta, también se ha guardado un minuto de silencio y ha habido un responso oficiado por un sacerdote. Después de las intervenciones de los portavoces de las asociaciones agrarias -la familia no ha hablado-, representantes de distintas provincias se han acercado hasta el puente de La Aljafería, hasta donde llegó Lafoz con su tractor, para realizar una ofrenda de flores mientras todo el público asistente aplaudía. Entonces, al unísono, han empezado a gritar: "Ese tractor era de todos".

Desde AEGA han vuelto a reclamar una disminución de la burocracia para evitar que la presión sobre los agricultores "acabe espantando a los jóvenes". "No podemos perder ni a uno más. Las políticas agrarias necesitan un cambio radical", han pedido.

Otro "gran homenaje" en Madrid

Por parte de Unaspi, la federación nacional de asociaciones independientes de agricultores, su presidente, Miguel Ángel Aguilera, ha avanzado que en otoño se volverá a rendir "un gran homenaje" a David Lafoz. Será en Madrid. "Tenemos que estar todos juntos. Unidos. Esto no tendría que haber pasado, pero va a ser un antes y un después en nuestra lucha. Tu legado nos acompañará siempre", ha exclamado.

El homenaje ha terminado con otra ofrenda en torno a la fotografía de Lafoz que ha presidido el acto. Decenas de personas le han acercado ramos de flores y espigas además de velas en recuerdo de este joven agricultor.