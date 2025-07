Accidente del Canfranero: el tren choca con un tractor cerca de Ayerbe

El Canfranero que ha partido a primera hora de Zaragoza de este lunes rumbo a Canfranc ha acumulado un importante retraso como consecuencia de un accidente que se ha saldado sin heridos. Pasadas las diez de la mañana, el tren ha chocado con un tractor en un paso a nivel agrícola a unos 17 kilómetros de Ayerbe sin que se hayan producido daños personales, aunque sí materiales. Al parecer, el conductor del tractor ha saltado del mismo instantes antes del impacto. El convoy ha salido de la capital aragonesa a las 8.40 y su hora inicial de llegada eran las 12.02. Tras dos horas y cuarto varado en la vía, el tren ha reanudado la marcha desde el lugar del siniestro a las 12.32 h., por lo que es muy probable que llegue a Canfranc pasadas las dos de la tarde. Algunos testigos han indicado vía telefónica que "todos los vagones están llenos".

Al parecer, el viaje no se ha reanudado hasta que la Guardia Civil ha realizado el atestado correspondiente. Los mismos testigos han indicado que el maquinista, al percartarse de que un tractor pretendía cruzar las vías, ha alertado con las bocinas y, tras comprobar que sus avisos no surtían efecto, ha frenado cuanto ha podido, aunque sin poder evitar el impacto con la pala del tractor. Se ha especulado entre los pasajeros con que el conductor del mismo "llevaba unos auriculares e iba escuchando música", circunstancia que explicaría por qué no haya oído llegar al tren.

La ventanilla cuto cristal ha quedado requebrajado como consecuencia del impacto / SERVICIO ESPECIAL

El choque ha causado daños especialmente en el tractor, mientras que el convoy ha sufrido un fuerte golpe en la carrocería y la rotuta de una ventana exterior del primer vagón. En concreto, se trata de cristales de seguridad, que aunque se agrietan o estallan en forma de telaraña, no se desprenden ni sueltan fragmentos peligrosos. Los daños sufridos por el convoy no han evitado que siguiera su marcha.

A través del sistema de megafonía del tren, los pasajeros han sido informados de que una incidencia provocaba que el tren estuviara parado. En ningún momento se ha valorado desalojar los vagones. Los viajeros han permanecido en todo momento en le interior de los mismos. Alguno de ellos tenía planeado un viaje a ida y vuelta a Canfranc para realizar una pequeña excursión, por lo que se ha visto obligado a moficicar sus planes.

Izarbe (izquierda) y Lucía, dos de las pasajeras del tren accidentado / SERVICIO ESPECIAL

La calma ha reinado en todo momento y en general todos han tomado el incidente con resignación. Es so sí, no ha faltado la anécdota de la mañana, ya que justo en el momento que el revisor ofrecía algunos datos sobre lol ocurrido, una de las viajeras, Izarbe Maruello, de 18 años, daba un salto de alegría al comprobar en su teléfono móvil que había logrado plaza para estudiar Derecho el curso que viene en la Universidad de Zaragoza.

A través del teléfono, Izarbe ha explicado después a este diario que estaba muy nerviosa, pero no por el accidente, sino porque a las 12.00 daban a conocer los admitidos. "La verdad es que hemos asumido todos lo que estaba pasando. Hemos tenido que esperar más de dos horas y ya está. La gente se lo ha tomado bien. Lo importante es que no haya habido heridos". La joven, que ha realizado el trayecto Huesca-Ayerbe, iba acompañada de su amiga Lucía, de 17 años. "Es verdad que al principio nos hemos asustado un poco, porque el golpe se ha notado mucho, además nosotras íbamos junto a la cabina. Pero enseguida hemos visto que no era muy grave", ha añadido la joven.