Pilar Alegría se defiende de las acusaciones del PP por el uso del Falcon presidencial

A la siempre interesante agenda política aragonesa (episodios climatológicos catastróficos, ausencia de presupuestos para el presente curso o las dificultades para prestar servicios sanitarios mínimos en zonas rurales) le ha salido en los últimos días un invitado que reside en un hangar de Madrid: el Falcon presidencial. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha defendido a través de su cuenta de X de las acusaciones del presidente aragonés, Jorge Azcón, a quien ha acusado de filtrar "afirmaciones falsas" llegando a publicar dos billetes de avión.

De hecho, el PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados y el Senado dirigidas al Gobierno de España para conocer los detalles de los supuestos vuelos de la portavoz del Ejecutivo y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el citado avión privado. "Veo muy pendiente al señor Azcón de mi agenda y desplazamientos. Le aconsejo que se preocupe más de los suyos y, sobre todo, que se esfuerce más por estar donde toca y no de puente largo en Baleares con alerta naranja en Aragón o de festival en Galicia con coche oficial", comienza en un hilo de mensajes que ha publicado a primera hora de esta tarde.

"Como le veo bastante empecinado con el tema del Falcon, vuelvo a decirle lo que le dije el otro día en la reunión que tuvimos. Le recuerdo lo obvio: no tengo Falcon y acudí a ese encuentro desde Madrid en transporte público, es decir, en un AVE", continúa la ministra portavoz, que insiste en que durante sus cuatro años de ministra "cuando he viajado en Falcon ha sido siempre porque he acompañado a los miembros de Casa Real o al Presidente del Gobierno". "No sé, tal vez al señor Azcón le molesta que los Reyes se trasladen en Falcon. Si es así, me encantaría escucharle", ha escrito Alegría.

"Cuando, en todos estos años como ministra, he viajado con mi propia agenda, ya sea a París, Bruselas, Barcelona, Palma de Mallorca o Sevilla, o cualquier destino… jamás he hecho uso del Falcon", sigue la jefa de los socialistas aragoneses, adjuntando a continuación dos fotografías con billetes de avión con origen y destino en París para "demostrar que, sin sorpresa para nadie, sus afirmaciones una vez más son falsas". La senadora del PP Rocío Dívar había puesto la sombra de la duda este lunes en "cinco vuelos realizados a París, París-Madrid o Madrid-París", así como "otros viajes realizados a Faro (Portugal) y de ida y vuelta" y por un vuelo el pasado 1 de julio "en un Airbus A310 que despega de Zaragoza con destino Madrid".

"Repito: no tengo Falcon y solo he hecho uso acompañando al Presidente o a (la) Casa Real en alguna cumbre internacional o acto oficial. Lo dicho, señor Azcón, dedíquese a gobernar Aragón. Que es para lo que debería estar y no está. Y ahora, enséñenos los tickets de sus últimos viajes", se ha defendido Pilar Alegría.