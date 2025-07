Los aragoneses que optan por las piscinas naturales: "Es muy complicado encontrar unas pozas en las que no haya gente"

Hay escondites entre el río y la montaña, como las pozas y los ríos, en los que reina la tranquilidad. Y Aragón es referente por estos parajes naturales, presentes no solo en el Pirineo sino en zonas como Beceite (Teruel). Para Garoa Serrate, vecina de Adahuesca (Huesca) aunque viva en Zaragoza, ya es tradición acudir cada verano a la poza de Abiego, donde "no suele haber prácticamente nada de gente". Un lugar de difícil acceso que se encuentra a 15 minutos en coche desde su pueblo. "Está todo muy limpio y no es plan de ensuciar nada", reconoce Serrate, quien asegura que es un plan para "estar con los amigos de una forma barata", conocer a gente "más amigable" y "calmar las piernas" mejorando la circulación por el agua fría.

Normalmente, esta joven de 22 años va a estas pozas en grupo con otras diez personas más y aprovechan para pasar el día. En esta poza de Abiego, que está "súperescondida", hay un pequeño salto, donde según reconoce Serrate, "no hay corriente y es bastante hondo", por lo que ella se ha atrevido en alguna ocasión a sentir la adrenalina que supone saltar desde las alturas.

"Desde arriba se ven las piedritas y da un poco de cosa, pero si saltas bien no te chocas. Hay entre tres y cinco metros", añade. Otro de los atractivos que tiene visitar estas pozas, a juicio de Serrate, son las vistas a la montaña y la posibilidad de ir acompañado de animales. "Lo digo por un amigo, que siempre va con el perro a cuestas", comenta entre risas. Respecto a la afluencia, Serrate confirma que los últimos fines de semana de julio "se nota más gente", y que igual "te encuentras con tres grupos de personas" en lugar de uno.

Garoa Serrate y sus amigas, de camino a la poza de Abiego (Huesca). / EL PERIÓDICO

A modo de recomendación, Serrate nombra también la fuente de Tamara, ubicada en la sierra de Guara, muy cerca del salto de Bierge. "Es una poza que lleva toda el agua limpia y fría y es de acceso libre, aunque no se puede llegar directamente con el coche", según asegura esta joven. Y es que desde el párkin hay "entre 30 o 45 minutos" de bajada a pie, hasta llegar a una zona con "vistas increíbles" que incluye un merendero. "Ahí suele haber más acumulación de gente", advierte Serrate. Es ya en Bierge, donde esta joven hace cada año barranquismo. "Ahí es donde te puedes tirar hacia el agua, pero siempre vamos con guía porque ha habido accidentes graves", comenta.

La cara B de los espacios naturales

Precisamente, de eso va la historia de Óscar Martín. Fue en el verano de los 18 años cuando este deportista, junto a sus compañeros de remo, terminaba de entrenar en el azud del río Ebro, a su paso por Zaragoza. Era julio. "Hacía mucho calor y nosotros siempre nos bañábamos en la zona del azud. Justo ese finde bajaba poca agua", sostiene Martín. Algo de lo cual no se percató hasta que, al tirarse de cabeza, se golpeó contra la rampa del embarcadero.

"Salté donde había saltado mil veces", asegura este joven. Según le trasladaron los médicos, fue la fuerte musculatura desarrollada por el remo y el hecho de caer contra una esquina en lugar de contra algo plano, lo que le salvó de que una brecha de 14 puntos en la cabeza y una vértebra "abierta a dos milímetros de tocar la médula ósea" le causara perjuicios mayores.

"Me decían 'no te muevas, que no sabemos si te vas a quedar tetrapléjico", comenta con naturalidad. Y aunque hace ya seis años de aquel incidente, que para nada recuerda como algo trágico, le ponen en alerta aquellas situaciones que se asemejan a lo que él vivió.

"Cuando veo a la gente saltar de cabeza me da angustia porque digo: 'Asegúrate primero, porque nunca sabes' Que disfruten, pero con cuidado. Cuesta muy poquito comprobar dónde estás saltando", añade Martín, que aunque no le tiene miedo a tirarse de cabeza en una piscina, reconoce que hacer lo mismo en una poza le da "hasta escalofríos". Y aprovecha para decir, que aunque haya visitado hace poco las pozas de Salinas de Jaca junto a su pareja, "es muy complicado encontrar unas pozas en las que no haya gente y encima estén bien. Está muy masificado", advierte este aragonés.