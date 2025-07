Continúa el choque de trenes por los menores migrantes en Aragón

El reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias protagoniza estos días la polémica entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Azcón en Aragón, una vez concretado en el Consejo de Ministros por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, que serán 3.975 los menores que llegarán a España el próximo 28 de agosto. Minutos más tarde de que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, declarase ver "materialmente imposible" la acogida de los 251 menores previstos para la comunidad, ha sido la ministra y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, la que ha pedido "humanidad" a las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) y ha anunciado la aprobación de un decreto que obliga a la acogida.

"¿Cómo puede ser que la Administración General del Estado sea incapaz de cumplir esa obligación del Trbunal Supremo y lo que pretendan es que las comunidades autónomas lo hagamos en poco más de un mes?". Estas han sido las palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una rueda de prensa dedicada al Teléfono de Atención al Mayor en la Fundación DFA de Zaragoza. Un encuentro en el que ha aprovechado para denunciar que la "incapacidad" que tiene la comunidad a la hora de albergar a los menores migrantes, es reflejo de la del Ejecutivo de Sánchez. "Creo que la incapacidad del Estado demuestra que lo que le piden las comunidades autónomas es materialmente imposible", ha concluido Azcón.

A más de 300 kilómetros, la ministra y portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría ha anunciado un Real Decreto sobre el procedimiento de acogida de los niños migrantes, en el que, en pro de garantizar la seguridad de los mismos, no se contempla la opción de abstenerse a dicho recibimiento.

"Yo me niego rotundamente a pensar que las comunidades autónomas del Partido Popular no cumplan con la ley. Es una ley de obligado cumplimiento para todos", ha declarado la portavoz, que se ha negado a creer que se conviertan en "insumisas" por no asumir la acogida de niños y niñas menores, que "además en estos momentos están hacinados y que merecen ser atendidos en los distintos territorios con todos los derechos como niños y niñas menores que son".

Por su parte, el presidente Azcón, antes de tener conocimiento todavía de este real decreto, ha tildado de "injusto" el reparto, que ha vuelto a calificar de "desigual" entre las comunidades autónomas, donde unas salen "perjudicadas" en detrimento de otras que se benefician. Y se ha referido de manera concreta a la comunidad vecina. "El número de menores que hipotéticamente van a ir a nuestra comunidad autónoma es de 251 y el que quieren trasladar a Cataluña es de 31. Cataluña, 31 menores. Aragón, 251 menores", ha expuesto.

El presidente también ha reiterado que Aragón ve "extremadamente difícil" el hecho de que "en menos de un mes se habiliten alojamientos para los menores" y ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez con motivo de "incumplir una obligación" requerida desde el Tribunal Supremo desde marzo para atender a mil menores. Sin embargo, su consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, abrió la puerta el pasado viernes a que se creen nuevas plazas.

Alegría se ha defendido con la misma palabra, poniendo en tela de juicio la solidaridad, sin especificar Aragón, de las comunidades gobernadas por el PP. En este sentido, la ministra ha añadido que se niega a pensar que "cometan una ilegalidad" y que "se comporten de esta forma tan inhumana".

Además, se ha referido al "continuo boicot y ese continuo bloqueo" que las autonomías populares "llevan ejerciendo durante todo este tiempo". "Somos perfectamente conscientes de que se sienten muy cómodos en este discurso de racismo y de odio hacia estos niños", ha señalado.

Una vez conocido el real decreto anunciado por Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y centrado en los derechos de la infancia migrante no acompañada y en la garantía de su inserción también a nivel educativo y social, el Gobierno de Aragón no ha querido hacer declaraciones al respecto, remitiéndose a las palabras enunciadas en la mañana de este martes.