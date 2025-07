Estudiantes que repiten experiencia en las residencias de la Universidad de Zaragoza: "No podemos estar más felices en este sitio"

Es el ambiente, es la compañía y es también el tener las comidas hechas y la limpieza de cuarto asegurada. Los colegiales de la Universidad de Zaragoza coinciden en que son estas las principales ventajas de los colegios mayores públicos del campus, que son las que también les llevan a reelegir esta opción durante varios cursos. "No podemos estar más felices en este sitio", afirma Inés, que lleva ya dos años viviendo en el colegio mayor universitario Pedro Cerbuna de la capital aragonesa y que volverá a hacerlo un tercero.

Inés Fuertes, que el próximo curso hará 3º de Medicina, no tenía claro si estudiar en Zaragoza o en otra ciudad, pero una amiga suya la ayudó a decidirse. "Ella venía aquí (Pedro Cerbuna) porque su hermano había estado y le encantó. Ella me habló super bien del colegio y al final me decidí por el Cerbuna", comparte y asegura: "No podría haber elegido mejor". Su afirmación se basa, según cuenta, "en el ambiente, en lo familiar que se siente todo y en lo cómodo que queda respecto a la facultad", ya que el edificio está en pleno campus San Francisco.

Estos mismos motivos que le llevaron a elegir el Cerbuna son los que le hacen no plantearse ninguna otra opción habitacional. "De momento el Cerbuna es para mí lo mejor", indica Inés con la vista puesta en su tercer curso. Como ella, la "gran mayoría" de su promoción repetirá el curso que viene. "De mi grupo de amigas seguimos todas", señala. Eso sí, la estudiante indica que en dos años, cuando acabe cuarto de carrera, se cambiará a un piso, "como hace casi todo el mundo".

Por ahora, sus planes pasan por repetir en el Cerbuna porque, señala, "tiene algo especial". "El ambiente siempre es increíble y convivir con tanta gente hace que al final se conviertan en tu familia", afirma. Y añade: "Para mí, eso es lo que hace que este sitio sea único".

Son las mismas sensaciones que tiene Ivana Pascual, que también repetirá colegio mayor el próximo curso aunque, en su caso, será en el Ramón Acín de Huesca. "Llevo dos años y voy a estar un tercero", explica la estudiante, que en septiembre empezará el tercer año del programa conjunto de Nutrición Humana y Dietética y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. "Yo he estado muy a gusto con mis compañeros, hemos compartido muchas experiencias y, al fin y al cabo, también nos hacían las comidas, las cenas, la limpieza... Es muy importante", señala.

Ivana eligió el Ramón Acín porque "necesitaba un sitio en el que estar en Huesca". "Soy de pueblo de Zaragoza y una amiga mía me lo recomendó", puntualiza. "Creo que, de primeras, es mejor una residencia porque socializas mucho más y es mucho más cómodo", añade.

Eso sí, la universitaria no descarta la opción de cambiarse a un apartamento más adelante para "vivir también la vida de compartir piso". Es esta la opción que han escogido algunos de sus compañeros, aunque según indica "muchos de ellos repiten también el próximo año", como ella.

Y menos mal. Porque es precisamente eso, el ambiente y la compañía, lo que guarda con cariño del Ramón Acín. "Lo que más me llevo son mis amigos, las excursiones y todas las experiencias que hemos vivido", afirma.