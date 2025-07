El Gobierno de Aragón pide "prudencia" ante la investigación del incendio en el centro de menores de Teruel

Han pasado cinco días desde que un incendio arrasara con el piso tutelado para menores extranjeros no acompañados de la calle Comadre de Teruel, donde residían nueve personas, y que dejó a dos de los educadores del centro hospitalizados por inhalación de humo, uno de ellos en la unidad de cuidados intensivos, aunque ambos ya están fuera de peligro.

Según fuentes del Gobierno de Aragón basadas en los primeros indicios de la investigación policial, se trataba de un fuego intencionado que se originó alrededor de las 3.00 horas de la madrugada del pasado 18 de julio y cuyas causas aún se desconocen. Dos de los menores se dieron a la fuga tras el incendio, aunque no tardaron en volver al centro.

Ha sido en una rueda de prensa dedicada al servicio del Teléfono de Atención al Mayor en la Fundación DFA de Zaragoza, donde la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, preguntada por las posibles novedades en la investigación de este incendio del centro de menores turolense, la Masía La Roya, ha llamado a la prudencia y ha declarado que las causas se darán a conocer una vez la investigación judicial concluya.

Asimismo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha pronunciado al respecto escudándose en que conocer dicha información no es competencia del Gobierno autonómico. "No depende del Gobierno de Aragón, depende de la investigación judicial y en función de las conclusiones a las que llegue la investigación judicial y a la posibilidad de que se hayan cometido delitos o no, pasará al juzgado correspondiente de primera instancia o de menores", ha secundado el presidente Jorge Azcón.

Para extinguir el incendio declarado en este recurso que pertenece al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) acudieron cinco bomberos de la DPT y efectivos de la Policía Local de Teruel junto a la Policía Nacional.