Pilar Alegría anuncia un Real Decreto sobre la acogida de los niños migrantes solos y pide "humanidad" a las comunidades gobernadas por el PP

El Gobierno ha aprobado este martes en consejo de Ministros un Real Decreto que establece el procedimiento de acogida de la infancia migrante no acompañada.

Así lo ha avanzado la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de Ministros, donde ha señalado que este Real Decreto "busca poner en el centro del interés superior de los niños y de las niñas, así como, por supuesto, también sus derechos".

Preguntada sobre cuándo se va a proceder a la distribución de los menores por el resto de territorios y qué va a hacer el Gobierno en el caso de que haya comunidades autónomas que se nieguen a acogerlos, Alegría ha pedido "humanidad" a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) en la acogida de menores migrantes y les ha instado a cumplir la ley.

"Yo me niego rotundamente a pensar que las comunidades autónomas del Partido Popular no cumplan con la ley. Es una ley de obligado cumplimiento para todos", ha declarado la portavoz, que se ha negado a creer que se conviertan en "insumisas" por no asumir la acogida de niños y niñas menores, que "además en estos momentos están hacinados y que merecen ser atendidos en los distintos territorios con todos los derechos como niños y niñas menores que son".

En este sentido, Pilar Alegría ha añadido que se niega a pensar que "cometan una ilegalidad" y que "se comporten de esta forma tan inhumana". Además, se ha referido al "continuo boicot y ese continuo bloqueo" que las autonomías populares "llevan ejerciendo durante todo este tiempo". "Somos perfectamente conscientes de que se sienten muy cómodos en este discurso de racismo y de odio hacia estos niños", ha señalado.

"Pero ahora tienen la obligación de cumplir con la ley y sobre todo de atender humanamente a estos niños y a estas niñas. Aplicar la ley, pero si me permiten también, sobre todo aplicar humanidad, porque aquí se pone muchas veces el acento de esos niños migrantes, pero es que antes que migrantes, sobre todo son niños y niñas menores de edad. Así que por favor, además de cumplir la ley, humanidad", ha zanjado en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros.