Las hospitalizaciones por depresión entre jóvenes se disparan un 1.200% en veinte años

Ansiedad, desavenencias familiares, primeros conflictos de pareja, baja autoestima, síntomas depresivos. Los problemas de salud mental se multiplican entre los jóvenes aragoneses. Y el cambio fundamental se ha producido en las dos últimas décadas. Las hospitalizaciones de adolescentes por depresión en España se han incrementado en más de un 1.200%, pasando de 173 casos en el año 2000 a casi 1.800 en 2021, según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Una tendencia a la que no es ajena la comunidad, que afronta sus propios retos derivados de la despoblación. "La necesidad de atenciones se ha disparado, con una falta de profesionales que se nota especialmente en las zonas rurales", evidencia la psicóloga infanto-juvenil y neuropsicóloga en el centro infantil Rosales del Canal de Zaragoza, Ana Notivoli Rodrigo.

Los resultados del estudio, publicado recientemente en el Journal of Affective Disorders, se desprenden del análisis de más de 9.800 ingresos hospitalarios de jóvenes de entre 11 y 18 años entre el 2.000 y 2021. Entre los principales hallazgos, destaca que tres de cada cuatro pacientes fueron chicas adolescentes con un 74,3% de los casos. Además, tres de cada cuatro hospitalizaciones se produjeron en adolescentes de entre 14 y 17 años y la edad media de hospitalización entre los jóvenes fue de 16 años, aunque en 2021 se observó un descenso en la edad de ingreso.

Según el investigador de la facultad de Ciencias de la Salud de la UNIR y principal responsable del estudio, Eduardo González Fraile, "la depresión en niños y adolescentes es un problema grave que afecta tanto a la salud física como al bienestar emocional", sobre todo porque es una circunstancia que puede "conllevar a un deterioro gradual en su funcionamiento social, emocional y en el rendimiento académico, físico e incluso personal".

Los resultados son muy similares a los encontrados a nivel autonómico por el estudio PSICE (Psicología basada en la evidencia en contextos educativos) realizado en colaboración con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Los trastornos de depresión y ansiedad son la clase más común de problemas referidos durante la adolescencia en la comunidad.

En concreto, el 26,2% de la muestra presenta riesgo moderado y alto relacionado con la sintomatología depresiva. De ellos, un 21,7% de los participantes presentan síntomas de depresión de intensidad moderada mientras que un 4,96% informan de síntomas graves de depresión. Además, el 26,9% presenta sintomatología moderada y elevada relacionada con la ansiedad, de los cuales el 21,27% sería moderada y el 5,67% elevada.

También en línea con los resultados obtenidos a nivel nacional, el 4,9% de los participantes indicó que en algún momento había intentado quitarse la vida. Los datos difundidos el pasado año estimaba que el 50% de los desajustes emocionales o comportamentales aparece antes de los 15 años. En Aragón, el 9,2% de los adolescentes presenta puntuaciones compatibles con riesgo de problemas emocionales y conductuales.

La psicóloga del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, Natalia Larraz, señala que todas estas cifras "constatan el malestar de los adolescentes". La coordinadora de este estudio en la comunidad indica también que los jóvenes necesitan "lugares de escucha" que permitieran una detección rápida de sus problemas para evitar que se patologicen sus preocupaciones. "A veces el propio profesorado no sabe dónde acudir cuando existen problemas", reconoce.

"La depresión temprana y otros problemas a los que nos enfrentamos en las consultas tienen que ver con una sobreexposición a las pantallas, pues el abuso a las redes sociales también se ha disparado en la última década", recuerda Notivoli. Y pone el foco en la incertidumbre y el miedo con el que los adolescentes superaron los años de la pandemia, algo que ha multiplicado por cien su interés por la atención psicológica y psiquiátrica. "La preocupación está instalada en todos los ámbitos asistenciales", destaca.

Desde la consejería de Sanidad indican que se tiene un especial interés por implementar "mejoras en la atención de las patologías relacionadas con la salud mental" y que esta legislatura ha creado una dirección general específica. Su titular, Manuel Corbera, ha reconocido la importancia de actuar desde edades tempranas y ha mencionado que, en colaboración con el departamento de Educación, se han implementado diferentes actuaciones y se dispone de una unidad técnica específica para el ámbito educativo.

El director general ha señalado también que ha mantenido diferentes reuniones con entidades como el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, la Sociedad Española de Psicología Clínica y la Sociedad Aragonesa de Psicología Clínica, con quienes se está trabajando "en acciones destinadas a mejorar la atención en el sistema sanitario público".

Otra cuestión fundamental a la hora de analizar los datos del estudio se encuentra en el aumento del interés de los más jóvenes por la divulgación en aspectos de salud mental. Las redes sociales están plagadas de videos con consejos, experiencias y recomendaciones de comportamiento. Un campo nuevo ante el que los profesionales tienen que elaborar nuevas respuestas.

Riesgo de banalizar

"Muchos adolescentes se toman a la ligera este tipo de contenidos y vienen a las consultas usando palabras y términos sanitarios que solo conocen superficialmente, algo que puede terminar banalizando las patologías", asegura. Pone como ejemplo el gran número de pacientes que refieren sufrir crisis de ansiedad cuando solo son periodos de nervios o todo lo referido a los diagnósticos de los trastornos por déficit de atención con hiperactividad (conocidos como TDH). "La divulgación es muy positiva, pero no pueden olvidar que se habla de cuestiones generales y a la hora de apostar por un tratamiento solo se puede hacer desde lo individual", precisa.

La cuestión que más preocupa a los profesionales está en la falta de recursos, especialmente en la sanidad pública y, sobre todo, en el medio rural. Según un informe de la Confederación Salud Mental España, el 41 % de los jóvenes de entre 13 y 18 años afirma haber tenido un problema de salud mental en el último año. Sin embargo, más de la mitad no ha pedido ayuda, y cuatro de cada diez no lo habían hecho por no saber a quién acudir. "Aragón tiene una respuesta insuficiente ante este tipo de casos, aunque desde la dirección general se esté intentando cambiar las cosas", explica Notivoli.

Larraz señala en este sentido que incluso la nueva unidad de salud mental infanto juvenil instalada en el hospital Militar de Zaragoza (con menos de un año de actividad) se encuentra en un lugar "poco apropiado", algo que se suma a la falta de profesionales en la mala calidad de respuesta que se ofrece a las necesidades de los adolescentes. "La ayuda siempre es limitada y escasa", lamenta. Y en el caso de tener que acudir a consultas privadas, la ayuda es cara.

En el medio rural los patrones de depresión siguen dinámicas similares a los entornos urbanos. "Los procesos tempranos tienen patrones comunes independientemente del lugar en el que se viva, pero no podemos olvidar que en un pueblo el círculo social es más limitado y en ocasiones, cuando es uno de los orígenes del problema, agudiza más las situaciones", reflexiona la neuropsicóloga.