El Ministerio de Juventud le insiste a Aragón en que las competencias de protección de menores son autonómicas

La polémica por la gestión de la acogida de los menores migrantes en Aragón también ha enzarzado este miércoles al Ejecutivo autonómico con el Gobierno de España. La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susin, que rechaza la acogida de 251 menores no acompañados a partir del 28 de agosto por considerarlo un reparto "arbitrario, injusto y que no se sostiene técnicamente” ha criticado que las cuentas estatales "no cuadran por ningún lado".

Además de anticipar que van a recurrir el real decreto ante el Tribunal Constitucional —como ya hizo con la norma anterior—, la consejera ha exigido al Estado "todos los informes técnicos y jurídicos que sustentan la medida" y ha explicado que con los tres millones de euros asignados en el decreto “no se puede asumir durante años la tutela de estos menores”.

En este sentido, ha detallado que el Estado pagaba 145 euros por día y menor en casos de acogida voluntaria, mientras que ahora el cálculo baja a unos 35 euros diarios, una cuantía con la que según la dirigente "solo se cubrirían 90 días”. Además, ha apuntado que "cada tipología de menor tiene un precio y no todos los perfiles pueden ser atendidos en centros generales”.

La lectura sobre el reparto del presupuesto ha sido rápidamente rebatida por el Ministerio de Juventud. Alegan que el coste unitario por menor y día "sigue siendo el mismo" a razón de 145 euros y que es el que se ha utilizado para los cálculos del reparto del fondo de los 100 millones consignado para los traslados derivados de la declaración de contingencia migratoria. "El Gobierno de España va a apoyar el traslado y atención de estas niñas, niños y adolescentes, que son competencia de las comunidades autónomas por ser responsables de la atención a la infancia en situación de desamparo, durante los tres primeros meses", detallaron.

Respecto al dato aportado por la consejera, precisan que no se puede hablar de 35 euros por menor y día al estar aludiendo realmente a que reciben esos 145 euros durante tres meses "como ayuda para financiar una competencia autonómica". Además, han recordado que el Gobierno de España está "aumentando la financiación autonómica a un ritmo récord desde los últimos dos años".