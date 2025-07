Vox se une a la izquierda para 'vetar' el pleno sobre el cupo catalán propuesto por Azcón

Las Cortes de Aragón celebrarán el próximo lunes, 28 de julio, un pleno para convalidación del decreto ley del 18 de julio del Gobierno de Aragón que incluye medidas urgentes para la reparación de los daños causados y las pérdidas producidas en Aragón como consecuencia de las lluvias torrenciales de los días 11 y 12 de julio de 2025.

El PP ha propuesto la celebración de este pleno en la junta de portavoces y finalmente ha sido aceptado aunque, según ha explicado el portavoz popular, Fernando Ledesma, en un primer momento "toda la izquierda y Vox" han rechazado celebrar la sesión y esperar a septiembre. Algo que no han visto aceptable pues ha considerado que no se podía trasladar que "se iban de vacaciones". Finalmente los partidos de la izquierda han aceptado, no así Vox, que "se ha mantenido en sus trece".

Pese a todo, la diputada del PSOE Leticia Soria ha replicado que los efectos del decreto ley no quedan en suspenso si se retrasa la celebración del pleno en el que se va a convalidar y ha lamentado que lo que el PP haya pretendido es utilizar las ayudas "de excusa" para hablar de la financiación de Cataluña. De hecho, el PP ha propuesto incluir un segundo punto en el orden del día para hablar de este asunto, cuestión que ha sido rechazada por los partidos de izquierdas y por Vox.

En una decisión "sorprendente", Vox, según Ledesma, ha hecho "una pinza" con la izquierda para evitar hablar del cupo catalán y ha preferido "decir que está de vacaciones". Con esta decisión, ha añadido, los partidos que se han negado a incluir este punto "están traicionando de tapadillo" a los aragoneses y "plegándose a los designios" de Pedro Sánchez para que pueda "mantener su corralito". Soria le ha replicado haciendo referencia a varias solicitudes de comparecencia del presidente aragonés, Jorge Azcón, que el PP ha rechazado.

La diputada ha detallado que una fue sobre la gestión de las tormentas de junio, que causaron graves daños y que no fueron, a juicio del PSOE, correctamente atendidas, entre otras cosas porque Azcón "estaba de vacaciones", y otra sobre los recortes en la PAC anunciados por el comisario Christophe Hansen, que es "compañero de partido" del presidente aragonés, ha dicho Soria.

También se ha referido a este asunto el portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, quien ha justificado su rechazo a celebrar la sesión plenaria diciendo que "la única pretensión" de Azcón era "darse foco y brillo instrumentalizando las ayudas" que, por otra parte, "no están llegando". Vox "no va a participar en las técnicas del bipartidismo", ha dicho Morón, quien ha insistido en pedir que Azcón comparezca para hablar de la PAC y e los 110 millones menos que, según sus cálculos, van a recibir los agricultores aragoneses.

Separación de poderes

Por otro lado, el PSOE ha pedido al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que deje de "manipular" y "manosear" de forma "flagrante" las instituciones, en especial el Parlamento, que lamentan que utilice "en beneficio propio". La portavoz ha denunciado que con el PP la separación de poderes "ha saltado por los aires".

En concreto, ha explicado que el PP registró oficialmente una proposición no de ley sobre el cupo catalán y al poco tiempo la cambió por otra, cuando lo registrado se puede retirar, pero no modificar sin justificar que se trata de una subsanación de errores. En este caso, ha dicho, el texto original "desapareció" y fue sustituido por otro "totalmente diferente".

Para determinar si se han producido "más irregularidades" de este tipo, el PSOE ha solicitado un informe para conocer "la trazabilidad" de la iniciativa y saber si se han dado más casos semejantes. Para Soria es "intolerable" que el PP se comporte de una manera "tan descarada y partidista".