Espabila&Co, el proyecto que promueve el acceso al empleo de la juventud con discapacidad intelectual en Aragón

“He estado muy a gusto trabajando en Plena inclusión Aragón y he disfrutado, ha sido una oportunidad para mí”. Así de satisfecha se muestra Lucia García Godoy, una joven con discapacidad intelectual que ha podido demostrar que está más que preparada para acceder al mercado laboral, gracias al proyecto Espabila&Co.

“Nunca había estado en una oficina con otras personas. He aprendido a trabajar en equipo, a utilizar ordenadores con bases de datos y otras herramientas, como las impresoras, y a hacer inventarios”, señala Lucía. “Tenía que escanear e imprimir documentos, atender en persona y por teléfono, hacer recados e inventario…”, repasa. Además, “también he sustituido a una compañera sin discapacidad en la secretaría, asumiendo sus funciones”.

Lucía espera que todos estos aprendizajes le abran la puerta de futuros empleos, pues hasta ahora su experiencia laboral ha sido bastante limitada, más allá de algunas prácticas y algún breve periodo contratada. “A mí me ha pasado que en las prácticas que he hecho me he encontrado con sitios que no querían a personas con discapacidad en prácticas”, protesta.

“Creo que las empresas, entidades y administraciones deberían ser más inclusivas, contratando a personas con discapacidad intelectual durante más tiempo para que las conozcan y vean que podemos hacer las mismas cosas y ser útiles para trabajar”, sostiene García Godoy. “Hay muy pocas personas con discapacidad contratadas en realidad… Si al final una persona puede hacer una tarea, ¿qué más da que tenga discapacidad? A veces, la gente piensa que valemos menos”.

La percepción de Lucía no va desencaminada. El movimiento asociativo de Plena inclusión viene detectando diferentes problemas y dificultades que la juventud con discapacidad intelectual experimenta a lo largo de su trayectoria vital. Su marcado aislamiento social, así como su falta de participación en los diferentes sectores de la sociedad y de acceso a recursos comunitarios, les genera una dificultad añadida para encontrar y mantener un puesto de trabajo.

Ante esta realidad, el proyecto Espabila&Co promueve la inclusión laboral de estos jóvenes a través de la mejora de sus competencias personales, sociales y laborales. Está cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno de Aragón e incluido en el Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS), en el marco del Programa del Fondo Social Europeo Plus Aragón 2021- 2027, cuyo objetivo principal es lograr una Europa más social e inclusiva.