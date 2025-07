El MNAC presentará "una batería de informes" y su propio cronograma para devolver las pinturas de Sijena

Español: "Hasta que no tengamos el método de traslado más seguro no podemos hablar de fechas"

La devolución de las pinturas murales de Sijena es una realidad cada vez más cercana. Este jueves, la Justicia ha dictado que el MNAC deberá entregarlas en un plazo de siete meses, acorde al calendario establecido por el Gobierno de Aragón, o, en su defecto, presentar un cronograma alternativo. Desde el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena han celebrado la noticia del regreso, pero según su abogado, Jorge Español, el foco no puede estar ahora puesto en los plazos de entrega. “Hasta que no tengamos el método de traslado más seguro no podemos hablar de fechas”, afirma.

Español subraya que ahora es el momento de escuchar a los técnicos del MNAC, que son los únicos que conocen el verdadero estado de las pinturas, para poder hacer el traslado de la forma “más segura posible”. El abogado explica que puede haber fragmentos de las pinturas que se encuentren en muy mal estado y que requieran de una restauración in situ, es decir, antes de ser devueltas a Sijena. “Esto podría llevar un año o dos, por eso hablar ahora mismo de calendarios no es lógico”, reitera, y añade: “Habrá que escuchar a los expertos del museo, en aquella parte de su discurso que sea entendible y no en esa más catastrófica que dicen y que no merece la pena escuchar, para buscar las mejores soluciones”.

Según indica Español, es necesario dar este paso previo de escucha y análisis porque “las pinturas están mal debido a dos causas: el chapucero arranque que hicieron desde Sijena y que el MNAC no las restauró en el 90 cuando las pusieron en la sala”. “Si están mal es porque las han conservado mal. Si se hubieran restaurado bien se podrían trasladar”, afirma.

Sea cual sea el análisis técnico de los expertos, Español insiste en que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena “antepondrá por encima de todo la máxima seguridad de la operación”. “No nos importa si tarda más o menos. Una vez tengamos la mejor solución técnica, actuaremos”, asegura.