El Real Zaragoza, en la "recta final" para dar con la empresa que explotará la fanzone y los puestos de comida

El Real Zaragoza está a solo una semana del estreno con público del Ibercaja Estadio, el campo modular levantado en el Parking Norte de la Expo y que ha costado más de 12 millones de euros para que se convierta en su feudo durante las dos próximas temporadas. Este jueves está prevista la presentación oficial en sociedad de esta infraestructura, con autoridades y empresas, pero surge la incógnita de cómo llega el club a esta puesta de largo.

La principal duda, ahora que se han despejado las condiciones económicas que regirán el arrendamiento durante los 26 meses que usará el estadio, es si tendrá a punto todos los servicios asociados a lo que es la celebración de un partido de fútbol y cómo cambia la 'factura' para la entidad con respecto a su etapa en la vieja Romareda.

Entre estos detalles, la novedad de la 'fan zone' ubicada en el exterior del estadio y de todos los puestos de venta de comida y bebida dependen de una licitación que está, según las fuentes oficiales, en su "recta final". Estas, por su parte, no pueden garantizar que vayan a estar disponibles para el próximo día 30 para la disputa del amistoso contra el Mirandés, el primero con público al que solo podrán asistir 10.000 personas, la mitad del aforo que ofrece el nuevo estadio modular. ¿Se podrán comprar bocadillos o bebidas para ver el partido? No está garantizado, apuntan desde el Real Zaragoza, que remarcan que están a punto de rematar la adjudicación.

El proceso se está llevando a cabo a nivel interno y es imposible conocer cuántas o cuáles son las empresas a las que se han dirigido para que presenten una propuesta económica y técnica que satisfaga sus aspiraciones y necesidades. Solo que la elección definitiva le corresponderá a la entidad. Que se hará en unas condiciones económicas que tampoco se conocen ni cuántos ingresos que se obtengan por la venta de estos productos se repercutirán en las arcas de la sociedad Nueva Romareda, titular de todas las instalaciones construidas en el Parking Norte y que se pondrán a disposición del club.

Lo cierto es que no hay canon establecido, ni fijo ni variable, por la explotación de estos puestos de restauración. La sociedad le ha confiado esta gestión y los ingresos, como ya ocurría en la vieja Romareda, entrarán directamente en las arcas del club. También las plazas que se comercialicen en la zona VIP y hospitality del Ibercaja Estadio, que tendrá una capacidad para 394 personas con asiento y que algunas de ellas, tampoco se sabe cuántas, se podrán comercializar. Y por tanto obtener ingresos. El grueso de estas plazas, obviamente, se destinarán a las directivas de los dos equipos y autoridades y empresas patrocionadoras con asiento concedido en cada partido.

Tampoco se conocen los detalles de cuántas personas se han interesado por adquirir con su abono una de las 1.582 plazas de aparcamiento (y 44 para personas con movilidad reducida) que va a comercializar el club en la presenta campaña de abonos para la próxima temporada. De momento, hasta que no se formalice la renovación de los abonados no se concretará la adquisición de estas plazas. Y la entidad prefiere no dar datos de cuántos interesados hay por ahora.

Pero lo cierto es que al precio de 150 euros por plaza, si consiguiera adjudicarlas todas, lograría obtener la cuantía necesaria para satisfacer los 250.000 euros que se ha comprometido a pagar a la sociedad Nueva Romareda por jugar toda la temporada en el Ibercaja estadio. El resto de gastos que correrían por su cuenta, en el funcionamiento ordinario, sería lo que debería asumir con sus ingresos propios o los que generara la actividad de la restauración o la fan zone.

Solo quedan seis días para empezar a despejar incógnitas para los aficionados y solo un mes para la compertición oficial, el campo donde va a jugar ya está entregado, hoy es el día para la presentación oficial y puesta de largo, y el sábado lo estrenan a puerta cerrada en un amistoso con el Deportivo Aragón. Pero esas dudas que afectan directamente al aficionado quedan por resolver, así como despejar la incñognita de cómo van a adjudicar los abonos en base a las peticiones recibidas o cómo descartarán peticiones en el caso de que superen los 18.500 asientos disponibles para ellos.

Al menos ya ha quedado claro que tendrán que asumir el 50% del coste de la seguridad de todas las parcelas aledañas al estadio, la mitad de la factura de la limpieza y de la luz en un espacio que estará iluminado todo el año. Además de todos los impuestos relacionados con la explotación del campo de fútbol, que el club prefiere no detallar.