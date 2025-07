Susín insiste en que el decreto del reparto de migrantes es "injusto" y Beltrán critica "la falta de intención política" del Gobierno de Aragón

La pugna entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón por el reparto de los menores migrantes sigue en lo más alto. La Audiencia Nacional ha rechazado este jueves los dos recursos contenciosos-administrativos de la DGA contra la celebración de las dos reuniones sectoriales con el Ministerio de Infancia para acordar la distribución de los inmigrantes. Una medida que desde el Pignatelli califican de "previsible" y mantienen que el decreto es "injusto". Por otro lado, el Gobierno central, en palabras de Fernando Beltrán, denuncia "la falta de intención política" del Ejecutivo aragonés para asumir su papel en este reparto.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha afirmado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, que "seguiremos recurriendo absolutamente todos los actos derivados de un real decreto que consideramos que es inconstitucional, injusto y arbitrario". Ha precisado que el único objetivo del Real Decreto para el reparto de menores es "favorecer a los socios de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa y no al interés superior del menor, que es el que debería alcanzarse de acuerdo con las comunidades autónomas".

Susín ha recalcado el "respeto absoluto" del Partido Popular a las resoluciones de los tribunales: "Ojalá cundiera el ejemplo en la izquierda". De hecho, la consejera autonómica ha aclarado que la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos porque "no puede entrar al fondo del asunto, que es cuestión del Tribunal Constitucional". Ha asegurado que la posición de Aragón no cambia tras conocer este auto judicial y el Real Decreto mediante el que el Gobierno de España impone los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados está recurrido al TC.

Beltrán: "La DGA manifiesta incapacidad y demuestra falta de intención política"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha opinado que el Ejecutivo autonómico manifiesta "incapacidad" en la gestión del problema de los menores migrantes no acompañados a pesar de que sea su competencia, al tiempo que demuestra "falta de intención política" al no aportar soluciones a este fenómeno extraordinario. Beltrán ha lamentado la intención de la DGA de "enmarañar judicialmente cualquier tipo de actuación" en esta materia.

"En el momento en que los menores --migrantes no acompañados-- están en territorio español, lo normal es que todas las comunidades autónomas arrimen el hombro", ha expresado Beltrán, para afear al Partido Popular su escasa solidaridad con Canarias, donde gobiernan en coalición con CC. En Aragón, el asunto de los menores migrantes "está resultando bastante complejo, porque estamos teniendo muchísimos aspectos que se van conociendo sobre problemas en la gestión de los centros, según dicen los sindicatos" y se ponen de manifiesto con sucesos como el del entorno de la calle Comadre de Teruel y menores de otras comunidades autónomas acogidos fuera de las mismas, según ha dicho el delegado del Gobierno.

"Tampoco sabemos si hay menores de Aragón que puedan estar acogidos en otros recursos de otras comunidades autónomas, es decir, hay una falta de conocimiento y sobre todo de intención política en poner solución a ese problema", ha indicado Beltrán, para recalcar que la atención es una competencia transferida a las comunidades autónomas.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón ha afeado al Ejecutivo autonómico la disponibilidad de financiación para "todo aquello que le interesa y le gusta", como poner en marcha la sociedad de La Nueva Romareda y aparecen 50 millones, el tobogán gigante en Panticosa, para el que aparecen 7 u 8 millones", frente a la "imposibilidad" de trabajar con menores no acompañados.

Por lo tanto, "están manifestando su incapacidad de gestionar una cuestión que es absolutamente relevante y trascendente", lo que es "motivo de preocupación para el Gobierno de España", ha comentado.

Izquierda Unida Aragón también ha criticado la actitud del Gobierno de Aragón tras conocerse que la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. Ha reclamado el Ejecutivo autonómico que abandone su actitud "obstruccionista" y cumpla con sus obligaciones en materia de infancia y derechos humanos

Esta resolución judicial, que además impone el pago de costas por valor de 3.000 euros, supone, según su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, "una primera sentencia que confirma la temeridad y mala fe con la que está actuando la consejera Susín".