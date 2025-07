Elena Lacalle: "Cuarte de Huerva es un municipio que no para de transformarse continuamente"

-¿Cómo se plantean las fiestas de Cuarte de Huerva?

-Daniel Hornos: Las fiestas en honor de Santa Ana se han organizado combinando tradición y, sobre todo modernidad. Con una preparación bastante minuciosa para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los cuartanos y visitantes. Para esto, se ha trabajado la coordinación de seguridad en el montaje de los escenarios, la decoración, la iluminación… Y sobre todo, la puesta a punto de nuestro espacio CdH, que es el epicentro de los grandes eventos nocturnos. Además, vamos a tener un tren turístico que circulará desde el día 24 al día 27 de julio, para facilitar, el desplazamiento entre las zonas del municipio.

-¿Qué novedades hay?

-Daniel Hornos: Este año tenemos una novedad, que es el lanzamiento de un proyecto piloto integral artificial, un infobot. Todo el que quiera, va a poder consultar dudas, horarios, ubicaciones, recomendaciones durante las fiestas… También repartiremos unas pulseras centinelas que detectan sustancias en las bebidas y que toda la persona que pueda tener duda de que han podido manipular su bebida puede comprobarlo.Tendremos en las ferias un horario TEA (transtorno del espectro autista), que será todos los días desde las seis hasta las ocho de la tarde, con atracciones sin ruidos y sin luces para los niños con TEA puedan disfrutar también de las fiestas.

-¿Cuáles son los actos más destacados de estas fiestas?

-MªÁngeles Gajón: Entre los actos más esperados está el concierto de las Nancys Rubias. Pero tendremos más espectáculos musicales, como el dj nacional Mike Fajardo o la Fiesta Total 90 con Kike Tejada y Tony Pérez. Y el último día tenemos la tradicional cena de hermandad de fin de fiestas que es una auténtica barbaridad, miles de personas cenando en el bulevar de Cuarte, es maravilloso. Este año, tenemos el espectáculo de drones, estamos aprendiendo a ser previsores y nos hemos olvidado de los fuegos artificiales y hemos introducido este espectáculo para ver qué tal funciona y evitar que cualquier pequeña chispa nos pueda amargar las fiestas.

-Una de las iniciativas de este año es acudir al chupinazo de blanco y con un pañuelo verde ¿Qué se buscaba con esta propuesta?

-Elena Lacalle: Cuarte es verde. Nuestra bandera es blanca, con el escudo en el medio mayoritariamente verde, son los colores que identifican a Cuarte de Huerva. Buscamos esa uniformidad de imagen aquí en el bulevar, esa señal de identidad. De la misma manera que realizamos el izado de la bandera de Cuarte de Huerva por primera vez. Este izado estuvo acompañado de la banda y orquesta municipal de Cuarte de Huerva y fue un momento muy emotivo, solemne y para nosotros tiene mucho significado, ¿no? Por eso queremos crear esa seña de identidad.

-Al margen de las fiestas ¿Cómo es la oferta cultural de Cuarte de Huerva?

-Mª Ángeles Gajón: La oferta cultural es muy amplia y diversa, con una mirada transformadora. Hemos acogido este año iniciativas muy diversas, como la proyección en primicia en España del documental M-Factor. Cuarte también ha sido sede de eventos de gran proyección regional, tuvimos aquí la final de Miss Gran Aragón. Además tenemos un centro cívico que acoge, aparte de los cursos de cultura, exposiciones de arte y divulgativas. Estamos encantados de las respuestas que tenemos y creemos que la cultura en Cuarte es un pilar clave que complementa el deporte, la salud y la participación ciudadana. Y, por otro lado, también hemos sacado a la luz este año la cueva de las Canales, que es un emblema del municipio. También estamos trabajando con arqueólogos para poner en valor las tumbas visigodas que tenemos.

-¿Qué balance hace de la mitad de este mandato?

-Elena Lacalle: Además, de verdad, estamos justo en medio. ¡Qué barbaridad! Se ha pasado demasiado rápido. Para nosotros, muy positivo y esperanzador. Han sido dos años súper intensos. Cuarte es un municipio que no para de transformarse continuamente, por lo que hemos querido reforzar servicios públicos esenciales para nuestros vecinos, modernizar esas estructuras y también cuidar muchísimo este entorno privilegiado que tenemos, tanto urbano como natural. Y en materia de inversión, este año nuestros presupuestos han sido históricos, han crecido un 17% respecto a los anteriores, casi 27 millones de euros, que nos está permitiendo trabajar en una serie de proyectos transformadores para nuestra pequeña ciudad.

-¿Cuáles son los proyectos para los dos próximos años? ¿En qué momento se encuentra el proyecto del futuro centro de salud?

-Estamos trabajando con el nuevo centro de salud. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez, ha firmado una orden por la que se autoriza ya el gasto para la redacción de este proyecto. También tenemos el proyecto del parque fluvial, apoyado en un convenio con el Gobierno de Aragón, que va a aportar tres millones de euros. El nuevo pabellón polideportivo continúa la construcción y va a ser una instalación importante de cara a ser subsede del Mundial 2030. Para las fiestas, además de este espacio CdH, tenemos un terreno próximo que vamos a adecuar como zona de peñas. Entonces, dentro de un medio entorno natural, queremos ponerlo seguro, con control de accesos, con vigilancia constante y con zona para poder colocar las casetas.

-Cuarte de Huerva es uno de los municipios zaragozanos con mayor tasa de población joven. Algunos de los problema que tienen los jóvenes son la vivienda y la movilidad ¿Qué plantea Cuarte ante estos problemas?

-Respecto a la vivienda, hemos realizado convenio con el Gobierno de Aragón para estar incluidos en el plan Aragón Más Vivienda a través de la consejería de Vivienda. Somos uno de esos municipios en los que ya estamos realizando los trámites oportunos para aportar ese terreno y en esa colaboración público-privada tener viviendas de alquiler asequible para nuestros jóvenes. Sobre la movilidad de los jóvenes, estamos en plena negociación con el consorcio para poder lanzar el nuevo mapa concesional, lo que va a hacer es disminuir los tiempos de espera.

-Uno de los problemas de Cuarte son los accesos al municipio ¿Qué solución plantean?

-Siempre que me hablan de los accesos, siempre digo lo mismo. ¿Conoces a alguien que la primera vez que haya venido a Cuarte no se haya perdido? Porque es todo el mundo. Son accesos que se hicieron para una población de 1.000 habitantes, no de casi 16.000. Necesitamos urgentemente la construcción de una rotonda en la avenida del Rosario para que todo el Cuarte industrial puedan salir por ahí y no por el casco urbano. Aunque a nivel técnico se consiga encajar, luego vamos a requerir que haya un convenio entre el Ministerio de Transportes, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, y nosotros, para poder llegar a ejecutar esa rotonda donde realmente nos interesa.

-Cuarte de Huerva ha decidido volver a mirar al río Huerva con la creación de un parque fluvial. ¿Qué va a suponer para los vecinos y para el municipio?

-Vamos a dejar de dar la espalda al río, que además nos da el nombre. Vamos a crear este parque fluvial y esa renaturalización además con zonas deportivas y culturales. Queremos que sea un parque inundable que nos ayude a que las afecciones que haya por inundaciones pluviales o fluviales, sean menores. Además, renaturalizar también esa cicatriz que existe entre Cuarte y Zaragoza. Este tramo va a servir de vínculo entre municipios, y se va a convertir en una auténtica conexión que va a poder utilizar la ciudadanía.