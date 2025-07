Un paso más para las reformas de la avenida Valencia y la calle Pedro Cerbuna: se descarta el carril bici

El Gobierno de Zaragoza ha dado esta mañana un impulso a dos de las obras de reforma integral de calles más demandadas en la ciudad: la avenida de Valencia y la calle Pedro Cerbuna. Estos proyectos supondrán, en su conjunto, una inversión superior a los 10 millones de euros para la transformación de más de 22.500 metros cuadrados de escena urbana. Así lo ha detallado esta mañana en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Por un lado, se aprueba de manera definitiva, tras los permisos concretos de Adif, el proyecto de reforma integral de la Avenida Valencia, una de las principales arterias de la ciudad que se va a transformar para dotarla de nuevos espacios de descanso y disfrute para sus vecinos. Este proyecto, que ahora saldrá a licitación pública, supondrá una inversión de 6,8 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. Las obras, según ha defendido Serrano, podrán comenzar "a finales de 2025", dependiendo de la tramitación administrativa.

La remodelación abarcará toda la avenida, desde el cruce con Goya hasta la calle Corona de Aragón. En total, cerca de 14.000 metros cuadrados que se van a reformar integralmente y donde se va a crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos. Este nuevo espacio estará ubicado en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón, una zona que ahora está ocupada por coches, motos y autobuses.

Además se reformará la intersección con la calle Tomás Bretón para ampliar también ese espacio y renovar totalmente el parque de juegos que ya existe. La nueva configuración de la avenida conserva los tres carriles de circulación actuales: dos en sentido subida y uno de bajada de uso exclusivo para el bus urbano, como hasta ahora. La novedad es que ese carril bus se prolongará hasta la avenida Goya, en lugar de desviarse por Fueros de Aragón, liberando ese espacio para crear la nueva plaza.

Tal y como ha defendido Serrano, esta intervención forma parte de la estrategia del plan de calles y, con el último acuerdo en el Gobierno de Zaragoza, "recibe un impulso definitivo".

El nuevo diseño gana espacio en las aceras y sobre todo tiene muy en cuenta la seguridad vial. Por eso se han incorporado diferentes medidas que protejan al peatón. Actualmente algunos tramos de acera son estrechos y otros están ocupados por marquesinas, postes o por el vallado que protege a los peatones del paso de autobuses y taxis.

En su lugar, las nuevas aceras serán más accesibles y las zonas peatonales estarán separadas de los carriles de tráfico por una banda vegetal que recorrerá toda la avenida. Protegerá las aceras pero además mejorará la calidad ambiental de la avenida. Todas esas zonas verdes serán de plantas arbustivas y no de césped para reducir al máximo el consumo de agua de riego y crear una masa vegetal que ayude de retener la humedad, favorezca el desarrollo de un ecosistema natural que mejore el control de las plagas y sirva de protección de los árboles existentes y a los nuevos. En total se plantarán 96 nuevos árboles.

Todo ello conformará un eje verde junto al que se irán ubicando zonas de bancos a la sombra. El objetivo es que la calle sea mucho más amable, que invite a estar en ella y no ir sólo de paso, y con ello contribuir a revitalizar el comercio.

Dos nuevos pasos de cebra en la avenida Valencia

Para mejorar la seguridad vial se incorporan también dos nuevos pasos de peatones para evitar el cruce por puntos no habilitados. Estarán ubicados a la altura del número 24 y en el cruce con la calle Desiderio Escosura. Además se instalarán balizas luminosas en los pasos del carril bus, que se iluminarán cuando los sensores detectan que se acerca el vehículo, advirtiendo a los peatones de su presencia. El carril bici, por su parte, se traslada al otro lado de la calle, al lado de los impares, y también mejora su seguridad. Discurrirá a nivel de acera pero separado tanto de los vehículos como de los peatones. Esa separación se realizará a través del parterre de arbustivas que recorre la mayor parte del trazado y la línea del arbolado.

La reforma también supondrá una mejora importante en las redes de suministros. Se renovarán integralmente las tuberías de abastecimiento de agua potable, tanto la conducción arterial de un metro de diámetro como las de distribución. También se sustituirá la red de saneamiento y el alumbrado público, que mejorará la iluminación ofreciendo mayor seguridad y eficiencia gracias a la tecnología led.

Sin carril bici en Pedro Cerbuna

Por otro lado, en la reforma de la calle Pedro Cerbuna no habrá carril bici. Es una de las novedades desde que se presentó inicialmente el proyecto y el motivo, ha dicho Serrano, es que "no cabe". "Lo podría explicar de otra manera pero no tan claro: no cabe un carril bici en Pedro Cerbuna", ha declarado, y ha avanzado que el Ayuntamiento de Zaragoza está en conversaciones con la Universidad de Zaragoza para "mejorar las conexiones de los carriles bici con el campus".

"No hay metros cuadrados suficientes para meter un carril bici sin que eso supusiera perder aceras. La idea es que primero el peatón, luego el ciclista, lo último el coche, pero aquí no cabía", ha declarado, una vez finalizado el periodo de alegaciones, en el que esta era precisamente una de allas. "Se ha trabajado con la Universidad de Zaragoza, con el vicerrector de Infraestructuras, para mejorar la conexión de los carriles bici existentes" en los accesos al campus, ha explicado, aunque ha defendido que este no es una cuestión "acuciante" para el campus, que está bien conectado por viales ciclistas al norte, al sur y al oeste.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado de manera definitiva el proyecto de obras definitivo de la reforma integral de la calle de Pedro Cerbuna cuyo un presupuesto que asciende a 3.099.766,49 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución previsto de 9 meses.

Las obras, cuya licitación saldrá más adelante, supondrán la transformación de este eje viario en todo su trazado, desde la calle de Violante de Hungría hasta la de Corona de Aragón, lo que suponen 570 metros de longitud y una superficie de 8.550 metros cuadrados. De esta manera, además de una mejora de la movilidad peatonal, habrá nuevas plantaciones y zonas verdes, se potenciará el uso y convivencia de bicicletas y vehículos de movilidad personal, se ganará en confort visual con el nuevo alumbrado público, y se renovarán las redes del subsuelo. Unas obras que, tras superar los procesos de administrativos, podrían iniciarse probablemente en el comienzo de 2026.

La calle de Pedro Cerbuna linda con la Ciudad Universitaria de Zaragoza y cuenta con una gran cantidad de actividad por parte de la comunidad educativa, haciendo que en la misma haya numerosos bares y otros establecimientos. La gran afluencia en la zona, y más concretamente a las terrazas de los bares, provoca en muchas ocasiones problemas para el tránsito peatonal en una de sus aceras. Por ello, la modificación en la sección de la calle con aceras más anchas y un entorno más agradable en la misma mejorará el tránsito peatonal de esta calle. Es objeto de este proyecto por tanto definir la mejora viaria y de movilidad de la calle de Pedro Cerbuna, así como la renovación de sus servicios, modificando la sección transversal de la misma.

Para mejorar la movilidad y crear un espacio urbano más amable para el peatón, se ampliarán las aceras y se realizará la plantación de nuevo arbolado así como la construcción de unas bandas ajardinadas en distintos tramos. También se dotará a la calle de nuevo mobiliario para crear zonas estanciales que sirvan para favorecer las relaciones interpersonales de los usuarios.

En concreto, se plantea, con carácter general, una calzada de un único carril de circulación (como el actual), de 3,50 metros de ancho y aceras a distinto nivel de aproximadamente 6 metros de ancho con zonas de estacionamiento junto a la acera de los números pares, si bien eliminando parte de las plazas para ganar espacio para el peatón.

Asimismo, se renovará parte de las redes de abastecimiento y de saneamiento de agua retirando las conducciones existentes. En cuanto a la instalación de alumbrado público se van a instalar columnas de 6 metros de altura con luminarias con tecnología LED por su mayor eficiencia lumínica y energética. El proyecto afectará a toda la calle de Pedro Cerbuna, así como a las intersecciones con las calles Violante de Hungría, Domingo Miral, Andrés Giménez, Menéndez Pelayo, Corona de Aragón y la plaza San Francisco. En todo el trazado, el proyecto se va adaptando a sus dimensiones y elementos, por lo que se dibujan tres secciones distintas en su recorrido.