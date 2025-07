Suspensos masivos en el acceso a conserjes y ordenanzas de Aragón: un 97% de los aspirantes se queda fuera

Suspensos masivos en el ámbito de la administración pública de Aragón. Desde CCOO denunciaron este jueves que el 97,4% de los aspirantes a Personal de Servicios Auxiliares (PSA) no ha superado el examen de habilitaciones en la comunidad autónoma. La mayoría de suspensos se concentra en los aspirantes a jefe de Unidad de Mantenimiento, donde según indican desde CCOO no ha habido ningún aprobado.

Pero... ¿Qué significan estos suspensos? Según explica Tania González, secretaria general de la Sección Sindical de CCOO de Aragón, el PSA son los conserjes y ordenanzas de los centros educativos de Aragón. Para acceder a esta categoría se debe superar la prueba de habilitaciones, un examen teórico-práctico con el que se evalúan las habilidades y conocimientos. Este año, la prueba se ha saldado con casi un 98% de 'noes' , lo que lleva a CCOO subrayar que "la escabechina ha sido mayúscula". Según los datos de CCOO, de los 341 candidatos, solo han aprobado 9. O, lo que es lo mismo, solo un 2,6% la ha superado.

Según indica González, a esta prueba para ser PSA aspira sobre todo personal del grupo E, que es el especializado en servicios domésticos (limpieza y mantenimiento) en los centros educativos. "Suelen ser trabajadoras más mayores a las que les va bien promocionar porque el trabajo de limpieza en institutos y residencias implica mucho esfuerzo físico", sostiene. La secretaria de la Sección Sindical de CCOO recalca que se trata de una prueba de promoción interna y que, según intuyen, en esta ocasión la prueba no ha ido acorde al nivel que debería. "Es un acceso a PSA, un puesto en el que se desarrollan tareas que son sencillas como regular los accesos en conserjería, gestionar las fotocopias y los correos electrónicos... No se trata de una ingeniería", afirma para reincidir en que desde Función Pública no se han ajustado al nivel real que debería haber tenido la prueba.

Para ejemplificarlo, González comparte que hay aspirantes que han suspendido la prueba de habilitaciones que anteriormente ya se habían presentado a otros procesos selectivos de la misma categoría -el de PSA va solo dirigido a personal de la DGA- y los habían superado. "¿Por qué Función Pública complica tanto a un proceso de promoción interna a una categoría del Grupo E?", se preguntan desde CCOO, y añaden: "Hay que rebuscar mucho en la historia de los procesos selectivos de la DGA para encontrar un proceso con 341 admitidos y semejante porcentaje de personas suspendidos".

La propuesta que hace González es que "faciliten la prueba" para que los aspirantes puedan promocionar porque, recuerdan desde CCOO, "las habilitaciones son la promoción interna del personal laboral, un derecho reconocido por el Estatuto Básico del Empleado Público y por el Convenio Colectivo".

Desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública subrayan que "ninguna prueba se realizó al margen del temario publicado en la convocatoria". "Es discrecionalidad de la Comisión de Valoración determinar el nivel de las preguntas, siempre dentro del marco publicado. Calificar como fácil o difícil es un aspecto subjetivo y debe respetarse la soberanía de la Comisión de Valoración", sostienen. Las mismas fuentes remarcan que "el examen se realizó con la debida diligencia" y afirman que "se puede cerciorar que fue un proceso totalmente limpio". "Se debe destacar el compromiso de esta Dirección General para garantizar la mayor de la transparencia, la legalidad y el rigor técnico en el desarrollo del proceso selectivo", indican.

El sindicato explica que conocieron estos resultados este miércoles, cuando se publicaron las plicas (números identificadores que se usan en las oposiciones para garantizar el anonimato durante la corrección de las pruebas). Los nombres concretos de los aspirantes que han superado la prueba no se conocerán hasta el próximo lunes 28 de julio. También el miércoles se dieron a conocer los aprobados del resto de exámenes de habilitaciones de otras categorías profesionales de personal laboral. Según indica CCOO, los resultados son "muy dispares" y hay categorías en las que han aprobado "todas o casi todas las personas" y otras en las que no lo ha hecho ninguno.