Inmaculada Aured: "El plan de vivienda de Aragón no se entiende sin la industrialización"

PREGUNTA (P): ¿Por qué han apostado por la construcción industrializada en las promociones que ha lanzado Suelo y Vivienda de Aragón?

RESPUESTA (R): Fundamentalmente, porque los precios de la construcción se han incrementado muchísimo en el último año, aunque los del hormigón y el acero siguen creciendo. Y no hay mano de obra especializada, lo que también encarece la obra y, sobre todo, la ralentiza. Tenemos necesidad de sacar al mercado viviendas a un precio asequible para ofrecerlas en alquiler y tenemos que hacerlo ya, por lo que nos tenemos que reinventar. Creo que la industrialización es un nexo importante para meter viviendas de calidad al mercado de forma rápida.

(P): Su apuesta es por introducirlas en el medio rural. ¿Se puede llevar a cabo en todos los pueblos?

(R): Hay que valorar la posibilidad de meter las vigas o los prefabricados, que sonestructuras, grandes. Creo que a Sallent, por ejemplo, es perfectamente viable, pero a Benasque creo que es mucho más complicado llegar.

(P): Hay mucho escepticismo con respecto a esta forma de construir. Se asocian a los barracones. ¿Esa mala reputación se corresponde con la realidad?

(R): La industrialización es un procedimiento. Puede ser bonito o feo, de mejor o peor calidad, pero eso no tiene que ver con el procedimiento, sino con los materiales.La lista de ventajas es grande, pero una de las más interesantes es que todo el proceso en una fábrica pasa por unos controles de calidad mucho más elevados que el que puede pasar en una obra tradicional. Y entonces el resultado es mucho mejor. Del mismo modo, todo se ajusta a la previsión: si tienes que hacer cien paneles de fachada en fábrica, los tienes que haber previsto en proyecto antes. Esa previsión al detalle, que evita posponer decisiones, minimiza los imprevistos en la obra y, en resumen, se ajusta mejor al presupuesto.

"Asumimos que habrá que incrementar algunos presupuestos, pero vamos a priorizar los plazos"

(P): ¿Cómo de optimista es para introducir este modo de edificar?

(R): Hemos visto que ésta va a ser una de las patas a añadir al plan de vivienda de Aragón. El plan no tiene sentido si no introducimos la industrialización, porque es lo que nos dará agilidad para construir viviendas. Si le damos tiempo al plan, no sé, hasta 2035, aspiramos a que el 30% de las promociones se hagan de forma industrial. En el País Vasco tienen intención de que en 2036 haya un 75%, aunque nosotros vamos muy por debajo porque vamos como 10 años con retraso con respecto a ellos.

(P): ¿Tendrá partidas directas dentro del plan de vivienda?

(R): No. Van a introducirse en algunos pliegos, donde será un requisito, y en otros puntuaremos más a quien apueste por soluciones modulares, en mayor o menor medida. Hoy por hoy la construcción industrializada no es barata, pero esperamos que se homologue a los precios de la construcción urbana. Es seguro que nos va a hacer incrementar el presupuesto, pero vamos a buscar el beneficio de los plazos.

Aured, en un momento de la entrevista. / MIGUEL ANGEL GRACIA

(P): Estos pisos modulares son los que se plantean para los cerca de 2.000 trabajadores de CATLen el entorno de Figueruelas. ¿Tienen ya preparado el proyecto?

(R): No lo estamos llevando desde SVA, pero lo primero es conseguir suelo, así que están todavía en esa fase.

(P): La entidad pública que dirige ha estado varios años más enfocada a la pata del suelo industrial. ¿Cómo ha cambiado su razón de ser SVA en esta legislatura?

(R): Es el brazo ejecutor del Gobierno de Aragón. Hacemos lo que nos encargan. Hubo una época en la que SVA hacía polígonos industriales para que vinieran empresas, pero ahora se ha apostado por la vivienda. Nos han encargado promover la construcción de pisos en los municipios más turísticos y supervisar el resto de programas (municipios pequeños, de más de 3.000 habitantes y en suelos dotacionales).

(P): ¿La parte de suelo industrial se ha desligado?

(R): En la parte de suelo se incluye todo, como la reparcelación de suelos como los de la textil de Tarazona, que debemos reparcelar y convertir en urbano para lanzar viviendas públicas. En cuanto a suelo industrial, nos hemos quedado prácticamente sin parcelas. En el polígono tecnológico de Villanueva de Gállego, que urbanizamos, hemos vendido todo menos una pastilla de 56.000 metros cuadrados. No nos queda mucho más en cartera.