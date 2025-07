Amanecer en Zuera tras el incendio en una planta química: "Llovían brasas y había una nube de humo negra increíble"

Zuera ha amanecido este lunes bajo el clamor de las sirenas y un ir y venir de mensajes vía telefónica con la premisa de permanecer en casa y cerrar las ventanas por el incendio que se había originado sobre las 4.30 horas en la planta de la empresa química Unión Derivan. Patricia estaba allí. Le tocaba el turno de noche en su lugar de trabajo, ubicada en una nave enfrente de la fábrica siniestrada que se dedica a la producción de espumas plásticas. "Ha empezado a oler a quemado y han dicho que se estaba prendiendo fuego. Se nos ha empezado a llenar la nave de humo. Había un montón de humo. Así que nos han dado una mascarilla, hemos seguido un rato trabajando hasta que por fin nos han desalojado a la parte de atrás", sostiene la mujer. "A las cinco de la mañana nos han mandado para casa porque llovían brasas y había una nube de humo negra increíble", contaba a mitad de mañana, más tranquila después del susto.

Sin embargo, la mujer denuncia que la evacuación podría haberse ejecutado de forma más rápida. "A las cuatro de la mañana, cuando ha empezado a llegar el humo, las sirenas no han sonado para nada", comentaba Patricia, que al llegar a Zuera sobre las 5.00 horas "en el pueblo no había humo", ya que "solo había por el polígono y se iba para la parte de atrás".

Un rato después se ha despertado Cristina, bastante alarmada por el sonido de las sirenas, quien se ha enterado de lo sucedido en parte "por la página de Facebook de Zuera". "Había escuchado una alarma a las siete de la mañana, pero no la del ayuntamiento, sino la de los Bomberos, que ha sonado tempranito", sostiene esta vecina que se dirige hacia la peluquería del municipio.

Mascarillas en la compra

Con el rostro escondido tras una mascarilla está Mari Carmen, una vecina mayor que tenía contacto directo con el Polígono de El Campillo donde se ha originado el incendio. "Estaba en la cama y me ha llamado mi hija, que trabaja en el matadero. También me ha llamado mi yerno, que trabaja en Praínsa (dedicada a la producción de prefabricados de hormigón), para que cerrara las ventanas y no saliera de casa porque había habido un incendio. Yo no he oído las sirenas...", advierte la mujer, que ahora, más tranquila, se ha decidido a "salir a comprar con la mascarilla por precaución".

Un policía municipal informa a una mujer sobre la situación del momento, este lunes en Zuera. / Rubén Ruiz

Ricardo vive cerca de la autovía y se ha percatado cuando aún no había amanecido de que algo cerca estaba pasando. "Anoche vi un montón de policía y dije: algún accidente o algo habrá pasado. Luego, ya por la mañana, un chaval que es de aquí, farmacéutico, creo, me ha mandado un mensaje diciendo que el aire podía estar contaminado", señala este vecino zufarense, que cruzaba a lomos de su bicicleta una de las calles principales. "Esa fábrica hace días que tienen que haberla quitado, eso es un peligro. Es una bomba explosiva", asevera Ricardo en referencia a la planta química donde se ha producido el incendio, Unión Derivan.