CCOO Aragón denuncia falta de prevención en Unión Derivan tras el incendio y asegura que "no es un hecho aislado"

La federación de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) Aragón carga con dureza contra Unión Derivan, la empresa química donde en la madrugada de este lunes se ha originado un incendio que ha obligado a confinar a cerca de 9.000 vecinos de Zuera y San Mateo de Gállego. El sindicato asegura que el incendio registrado "no es un hecho aislado" y que se debe a la

En un comunicado, CCOO afirma que, según la información preliminar que han hecho llegar los propios trabajadores y trabajadoras de la planta, el origen del siniestro "podría encontrarse en un fallo técnico no detectado durante una operación de trasvase entre silos". "Este fallo habría provocado el desbordamiento de un material graso y altamente inflamable, en un entorno donde además existe una alta presencia de materiales comburentes, y donde, según denuncian los propios empleados, faltan niveles adecuados de control automatizado en el proceso. Todo ello habría favorecido el inicio y propagación del fuego", denuncia la sección sindical en una nota.

“Este nuevo incidente no puede considerarse un hecho aislado. Se trata, en nuestra opinión, de la consecuencia directa de una política empresarial basada en el ahorro de costes a costa de la seguridad, con insuficiente inversión en mantenimiento, control técnico y prevención de riesgos laborales”, lamentan desde el sindicato. Y aún van más allá, dado que aseguran que "no es la primera vez que se producen episodios similares en esta empresa". Por ello, reclaman que se tomen medidas preventivas eficaces y se cumplan los procedimientos establecidos en Seveso, el incendio industrial en una planta italiana acontecido en 1976 donde no hubo víctimas mortales pero sí un incremento de la tasa de cáncer que afloró años después.

El sindicato lleva tiempo denunciando las deficiencias estructurales en materia de prevención en este centro de trabajo y reclama "transparencia total en la investigación de lo ocurrido y formar parte activa del análisis de causas y revisión de protocolos. Además, CCOO avisa de que si se confirma que el accidente se debió a fallos técnicos ya conocidos y no corregidos, presentarán una denuncia ante las autoridades competentes.

“En CCOO Industria consideramos que la seguridad y salud de las personas trabajadoras debe ser una prioridad innegociable. La prevención no es un gasto, sino una inversión esencial para evitar desgracias como la de hoy, que podrían haberse evitado con una gestión adecuada”, aseguran desde la organización sindical.