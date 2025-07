El Gobierno de Aragón cree que "no habrá ningún problema" en Zuera porque el cierzo arrastra la nube tóxica

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este lunes en las Cortes que "no habrá ningún problema para la población" de Zuera (Zaragoza), tras el incendio de una planta química esta madrugada, ya que el cierzo se está llevando la nube tóxica generada por el fuego. En la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón para apobar el Decreto Ley de ayudas por las tormentas del 11 y 12 de julio, Bermúdez de Castro ha hecho un inciso en su intervención para relatar lo sucedido en Zuera.

"Sobre las cuatro y media de la mañana ha sucedido un incendio en una planta química que hay en Zuera", una planta dedicada a la producción de aceites grasos, etanoles y alcoholes, "es decir, una planta donde lo que es la extinción del incendio es compleja, sobre todo por el tipo de producto que producen y además produce una nube que podría tener alguna repercusión que no ha tenido".

"Hace mucho cierzo y, por tanto, la nube se está yendo hacia el monte y no hacia el municipio y a pesar de ello a las seis y media de la mañana se han activado las sirenas del municipio, con lo cual los vecinos han tenido un despertar un poco tumultuoso, debido a que por las sirenas del municipio se ha avisado de que había un problema grave en la ciudad y no se ha activado el ES-Alert en este caso, ya que el humo no afectaba a la ciudad".

"En el supuesto de que durante el día de hoy cambiase el aire, que en principio no tiene por qué, puesto que la previsión es que el cierzo sople durante el día de hoy y el día de mañana con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, en principio no habrá ningún problema para la población", ha aclarado el consejero.

"En el supuesto de que hubiera cualquier tipo de cambio, se activaría el ES-Alert y se evacuaría o se confinaría aquellas partes del municipio que tuviesen más problemas", ha avanzado. También ha señalado que "solamente había un problema con el Grupo Jorge (la cárnica de la familia Samper), que tiene ahí una planta, que de momento tampoco se ve afectado, aunque con ellos ya se ha hablado por si hubiera algún tipo de cambio de viento".

Bermúdez de Castro ha apostillado: "Espero que se pueda solucionar y extinguir el incendio en las próximas horas. Están trabajando allí cuadrillas y efectivos de los bomberos de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza".

El alcalde también destaca la evolución positiva

Por su parte, el alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, ha afirmado que la situación derivada del incendio en la empresa química Unión Derivan, ubicada en el término municipal, está "prácticamente controlada", aunque ha advertido que mantienen la emergencia.En cuanto a las indicaciones que se han trasladado a los vecinos de Zuera, su alcalde ha explicado en declaraciones a Europa Press que se trata de un confinamiento preventivo y se ha instado a personas mayores y niños, especialmente, a que no salgan de sus viviendas.

Al conocer la situación, "se dijo a los vecinos que mantuvieran cerradas las ventanas de sus casas", ha apuntado Salazar, que ha precisado que la nube de humo "no es tóxica", aunque sí es molesta, sobre todo para aquellos que padecen problemas de respiración, niños y gente mayor. "No se pueden hacer actividades en la calle según la emergencia que tenemos ahora, pero parece que ya casi está controlada", ha subrayado José Manuel Salazar.