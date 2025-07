Trasplantado de hígado por hepatitis B: "Me quedaban breves en este barrio. No habría aguantado ni meses"

Había nervios en Fernando Rojo (1952) aquel día de 1982. El aragonés tenía una examen médico para acceder a un puesto de trabajo importante para él en la General Motors. Lo que entonces no sabía es que aquel día, y aquellas pruebas, cambiarína por completo su vida. "Me detectaron un virus que entonces se llamaba Antígeno Australia. Es la hepatitis B actual", cuenta Rojo. Este lunes, en el día mundial contra la hepatitis, echa la vista atrás y reflexiona sobre su historia: "Todo esto, llegar hasta aquí, ha sido algo circunstancial. Sino, yo me habría ido ya al otro barrio".

Rojo recapitula su historia y explica que, cuando le detectaron el virus, le remitieron a su médico de cabecera, que no sabía lo que era. "Entonces solo se conocía la hepatitis A. Él me recomendó ir a Medicina Preventiva del Miguel Servet de Zaragoza, y ahí si que sabían del virus", comparte. En el hospital le indicaron que el Antígeno Australia estaba presente en su cuerpo pero no en acción. "Me dijeron que podía activarse o no llegar a hacerlo nunca. Es decir, que me podía morir de viejo sin que se me hubiera activado", desarrolla. Él no tenía síntomas y podía seguir sus rutinas con normalidad. Eso sí, cada uno o dos años le hacían un control médico y la incertidumbre era su eterna compañera.

De la misma saltó a la angustia en 1995, cuando detectaron "la activación del virus" al subirle las transaminasas, unas enzimas que se encargan de ayudar a que las células fabriquen proteínas y obtengan energía y que normalmente se encuentran dentro de las células hepáticas. Si hay daño en el hígado, estas células se rompen y liberan las enzimas, lo que hace aumentar los niveles en sangre de las mismas. Así, un nivel alto de transaminasas puede significar un daño en el hígado. Fue esto lo que le sucedió a Rojo. "Yo iba tomando medicinas alternativas que hacían bajar las transaminasas porque no había tratamiento", explica. El aragonés indica que los niveles de estas enzimas en sangre suelen estar entre 15 y 25, pero a él se le disparaban a 300.

Así aguantó hasta el año 2000, cunado le detectaron cirrosis, una enfermedad hepática crónica causada por la infección persistente de este virus. A principios de 2001 le diagnosticaron hepatocarcinoma, un cáncer de hígado "pequeñín". Entonces le mandaron un antiviral que acababa de salir y que consiguió la negatividad del virus de forma provisional. Y pone el acento en "provisional" porque, subraya, el virus "nunca se llega a negativizar del todo". "Ahora mismo lo sigo teniendo. Los anticuerpos siguen activos", añade.

Todo parecía funcionar muy bien. Al cabo de unos meses le retiraron el antiviral y el virus "resurgió con una mala leche impresionante", describe. Rojo desliza que, según le comunicaron profesionales sanitarios tiempo después, habría sido mejor una decisión no retirarle el tratamiento. Entonces era 2002 y le derivaron a la unidad de trasplantes del Clínico, donde le recetaron el mismo medicamento que ya había tomado combinado con otro que estaba en fase experimental.

Pero su cuerpo "ya no hacía caso" y la situación se agravó . Rojo estaba en un estado crítico y no conseguían la negatividad del virus. "No me podían trasplantar hasta que fuera negativo. Ahí seguía yo, en lista de espera y cada vez más y más deteriorado", rememora, y relata que "era un cadáver andante". "Estaba amarillo por completo", afirma. Perdió el apetitio y tuvo una ascitis -inflamación de la tripa porque el hígado no funciona y retiene líquidos- y una encefalopatía -pérdida de la función cerebral- que le dejó "lagunas". "No perdí el conocimiento del todo, pero me hicieron unas pruebas psicólogicas y me dijeron que había perdido retención cognitiva", expresa.

Lo siguiente fue pedir la baja en el trabajo. Su incógnita era la de si llegaría o no a tiempo para un trasplante. "Me quedaban breves en este barrio. No habría aguantado ni meses si no me hubieran trasplantado", expresa. A finales de 2003 le llegaron las buenas noticias: tenían un hígado para él y ya le podían hacer el trasplante. Estaba entonces en una comida de la Asociación de trasplantados hepáticos de Aragón (Aetha), con la que había contactado hacía tiempo porque le habían recomendado hablar con algún paciente ya trasplantado de hígado para animarse, pues estaba muy deprimido. La noche del 13 de diciembre le trasplantaron y, a los quince días, le mandaron a su casa.

Tras seis meses de dudas, decidió no regresar su puesto de trabajo en el que gestionaba proyectos de ingeniería porque había perdido retención cognitiva. "No me encontraba capacitado. No estaba a pleno rendimiento. Dudé, pero sabía que no iba a cumplir el papel que tenía que hacer y ya pasé a cobrar la pensión de invalidez", comparte. Pero no se quedó quieto. Se implicó cada vez más en Aetha y en otras actividades, y la suyaes ya una cara conocida en la farmacia hospitalaria del Clínico, a la que acude cada tres meses para recoger el antiviral que se tiene que tomar "de por vida". "Hoy con la vacuna de la heptatitis B práctiacamente no puedes coger el virus. A mi me han puesto cuatro dosis y mi organismo sigue sin anticuerpos", explica.

A sus 73 años, Rojo comparte su historia desde el buen humor, feliz de haber dejado atrás los momentos más duros y agradecido en profundidad al equipo de hepatólogas que le han acompañado durante todo el proceso y, por supuesto, a su donante.

