La universidad privada The Power va a invertir más de 30 millones en Zaragoza

Septiembre de 2025. La universidad privada The Power abrirá su primer centro en Zaragoza tras el verano con 150 alumnos de ciclos de FP de la rama de tecnología y marketing. Una primera piedra de un desembarco en la capital que exigirá una inversión de más de 30 millones si se cumplen sus expectativas, que pasan por abrir dos centros de FP y un campus universitario en los cacahuetes de la Expo.

La puesta de largo de este centro privado de formación será el 22 de septiembre, cuando abra el primer centro de FP con 150 alumnos en su primer curso. Ubicado en la avenida Pablo Gargallo, las instalaciones ocuparán 1.300 metros cuadrados que estarán distribuidos en 14 espacios formativos con aulas de desarrollo web, talleres de programación, laboratorios de reparación y simuladores de incidencias críticas.

Según explican desde The Power, en este centro del barrio de La Almozara se van a impartir titulaciones oficiales de grado medio y superior especializadas en tecnología y marketing. No es casualidad que hayan elegido la capital aragonesa, donde se prevé inversiones milmillonarias en centros de datos y se va a crear el Distrito Aragón de Tecnología (DAT) Alierta. «Las necesidades que va a tener la ciudad en los próximos años han hecho que hayamos apostado por abrir tres centros en Zaragoza», explica Juan Manuel Moriana, Head Formación Profesional Oficial en The Power.

La primera inversión alcanza los 4 millones en el primer centro de FP, que comenzará con 150 alumnos en su primer año y espera duplicar en el segundo curso. «El crecimiento estimado es de entre un 10 y un 15% anualmente», matiza Moriana. Este será el primer trampolín de esta empresa, un estreno dentro de una estrategia de crecimiento progresivo y expansión «sostenida» puesto que The Power va a invertir otros 30 millones de euros en el campus universitario de los cacahuetes de la Expo, cuyas obras está previsto que comiencen el próximo año para poder abrir sus puertas y empezar a impartir clases en el curso 2028-2029.

Este centro será su sede principal y podrá acoger entre 4.000 y 5.000 alumnos en programas de grado y máster cuando esté a pleno rendimiento, aunque no alcanzará su máxima capacidad hasta pasados cinco años. Centrará sus titulaciones de grado medio y superior en áreas estratégicas como el desarrollo de aplicaciones, administración de sistemas de ciberseguridad, logística y energías renovables. Todas ellas enfocadas a los nuevos desarrollos tecnológicos previstos en la capital.

Recreación del futuro campus universitario de The Power en la Expo. / SERVICIO ESPECIAL

Las obras de adecuación se licitarán a través de Expo Zaragoza Empresarial, aunque se desconoce la fecha exacta puesto que se siguen negociando las necesidades.

«Las nuevas inversiones van a generar una alta demanda de puestos de trabajo muy especializados, por eso enfocamos nuestra enseñanza a esas necesidades», explica el Head Formación Profesional Oficial en The Power.

Todavía hay más porque pretenden abrir un tercer centro de FP, este especializado en sanidad. «Es un proyecto a medio plazo, a tres años vista», subraya Moriana.

Lo que todavía no ha recibido The Power es el aval del Gobierno central, que quiere limitar la apertura de centros de educación superior privados. En Aragón son tres los que pretenden asentarse: The Power University, Uniar (Universidad Internacional de Aragón) y NCI Aragón. Según The Power, si se atiende al silencio administrativo, cuyo plazo se ha superado, tendrían luz verde.

«Estamos tranquilos porque el proyecto es solvente», inciden desde el centro académico, que aseguran que van a convertir a Zaragoza «en un nodo estratégico de talento digital».

