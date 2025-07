Vox le pide a Azcón que se salte la ley para aprobarle los presupuestos de 2026

Las Cortes de Aragón se han despedido del actual periodo de sesiones con un pleno corto, de poco más de media hora, en el que se ha constatado la unión de todos los grupos políticos para aprobar un nuevo paquete de ayudas que dé respuesta a lo daños provocados por las útlimas lluvias en Tarazona los pasados 11 y 12 de julio. Una unanimidad poco habitual en lo que va de curso político, que ha dado paso también a discursos -en general- de respeto institucional y cooperación política.

Pero en ese paréntesis de paz entre la habitual tormenta política, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha aprovechado para pedirle al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que incumpla la ley con el objetivo de conseguir que la ultraderecha le vote los próximos presupuestos de 2026, algo que no hicieron para 2025, después de romper el Gobierno de coalición PP-Vox hace ahora un año.

"Frenar la inmigración ilegal" y "limpiar los cauces de los ríos aunque nos multen" son las dos únicas condiciones que el portavoz de Vox le ha puesto al presidente aragonés para aprobarle las cuentas de 2026 antes de despedirse hasta el próximo mes de septiembre. O hasta mediados de agosto, cuando el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, tiene previsto iniciar las negociaciones con los grupos políticos para intentar aprobar las cuentas de 2026 y superar el bache de la prórroga presupuestaria a la que se vieron obligados este 2025 tras no lograr la mayoría para aprobar el presupuesto.

Sin embargo, la propuesta del portavoz de Vox no ha obtenido respuesta. Y Nolasco lo sabía. Cuando ha tomado la palabra para valorar el decreto de ayudas tras las tormentas que azotaron Tarazona y su entorno el pasado 11 y 12 de julio, Nolasco sabía que en la validación del decreto no había réplica de ningún miembro del Gobierno de Aragón porque ese es el formato para la validación del decreto. Y aun así ha lanzado ese mensaje al aire, acompañado de nuevo de una crítica radical al Estado de las autonomías por el que él fue vicepresidente del Gobierno de Aragón y por el que ocupa un escaño en un Parlamento autonómico, presidido, también, por una compañera de su partido.

"Limpiar los cauces de los ríos, aunque nos multen, y frenar la inmigración ilegal, bastaría para aprobar unos hipotéticos presupuestos. Ya vimos lo que pasó en Valencia, en Belchite y en Tarazona. En Murcia y en Valencia, los Gobierno del PP ya han firmado con Vox. No sabemos si en Aragón es una cuestión de ego o de cabezonería", se ha despachado Nolasco, que ha vuelto a negar también que la causa tras estos fenómenos meteorológicos extremos esté en el cambio climático.

También ha aprovechado para criticar la supuesta unión de populares y socialistas en la Unión Europea y se ha hecho eco de las palabras del presidente Azcón en una entrevista en La Razón. "Está sin presupuestos porque no le interesan los miles de aragoneses que votaron a Vox y que le hicieron presidente. Dice que está mejor ahora que con nosotros en el Gobierno: pues sí, para traer inmigrantes ilegales y arruinar al campo, está mejor", ha criticado Nolasco.

Sus palabras sí han tenido la respuesta del portavoz socialista, Daniel Alastuey, que le ha recordado que hoy era el día de "solidarizarse con los aragoneses afectados por las lluvias torrenciales" y no de hablar de la UE y, desde el PSOE, a pesar de que no es lo habitual, ha felicitado al consejero Bermúdez de Castro por su gestión de la última emergencia.

"El sistema ha funcionado: está el decreto ley, las órdenes de los departamentos, y todo el mecanismo ha funcionado. Han funcionado los avisos, sabíamos todos que venía una dana, se elevó a tiempo el nivel de alerta al 2 para contar con todos los servicios públicos necesarios y tener a la UME y se emitió un aviso Esalert que pudimos recibir todos los que estábamos allí", ha celebrado Alastuey, antes de anunciar su apoyo al decreto de ayudas.

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha agradecido a todos los portavoces el apoyo al decreto y ha defendido la labor de los servicios de emergencias y del Gobierno de Aragón. "No se puede poner ni un solo pero a su actuación", ha defendido. Y respecto a Vox, ha criticado que justo hoy, el día que se aprueban aranceles del 15% y se "salven los muebles" con EEUU, Nolasco hable de Europa. "No se puede explicar nada a quien no quiere escuchar", ha continuado. Y así se han despedido las Cortes de Aragón de este periodo de sesiones. Un fin de curso (casi) en calma.