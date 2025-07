Azcón dice que cumplirá la ley de acogida a menores migrantes, pero seguirá recurriendo el reparto

El reparto de menores migrantes sigue tensando las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. El presidente autonómico, Jorge Azcón, ha evitado mencionar el tema en el discurso por el balance de acción de su Ejecutivo en esta primera mitad de la legislatura, pero a preguntas de los periodistas ha reconocido que Aragón "cumplirá la ley", sin concretar cuáles son los recursos que está preparando la comunidad para atender a los 251 menores que prevé traer a Aragón el Gobierno de Sánchez como respuesta a la crisis migratoria y la saturación de los recursos de acogida que padecen en Canarias.

De hecho, el Ministerio de Migraciones del Gobierno de España ha anunciado hoy que empezará a derivar a la península a menores solicitantes de asilo en dos semanas, aproximadamente, quince días antes de lo previsto inicialmente. Pero desde el Gobierno de Aragón siguen evitando hablar de qué recursos pondrán a disposición de estos menores ni dónde se ubicarán, ni cómo cubrirán las plazas de profesores y trabajadores sociales que tendrán que ocuparse de ellos. Desde el Gobierno solo se insiste en la falta de medios, en la saturación de los recursos existentes y en la "ilegalidad" del decreto de Pedro Sánchez.

Sin embargo, como avanzó EL PERIÓDICO, el Gobierno de Aragón ya trabaja para encontrar alojamientos en el territorio, con la prioridad puesta en las cabeceras comarcales y poblaciones grandes ante el reto de la falta de vivienda y de personal para estos centros.

Y el presidente aragonés ha dejado claro, solamente, que el Gobierno de Aragón "cumplirá la ley". Y en ese "cumplir la ley" queda implícito que no se negarán a acoger a los menores que lleguen, a pesar de que a nivel político y jurídico mantendrán a todos los niveles su oposición a un decreto que consideran "xenófobo" y que "rompe la igualdad" de todos los españoles con catalanes y vascos, que no acogerán menores migrantes en este reparto. "No vamos a incumplir la ley, pero vamos a agotar todos los recursos a nuestro alcance para posicionarnos en contra", ha recalcado.

"La obligación de este Gobierno es combatir una injusticia de un acuerdo político al que el PSOE llegó con los independentistas que crea territorios de primera y territorios de segunda", ha considerado Azcón, que ha puesto sobre la mesa que Aragón acoge "a un menor por cada 2.700 habitantes mientras Cataluña acoge a uno por cada más de 3.000".