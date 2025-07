Cambio de estrategia en Aragón: Azcón tramitará los presupuestos de 2026 a la espera de que Vox los apoye

El Gobierno de Aragón cambiará de estrategia para intentar aprobar las cuentas de 2026 después de la prórroga presupuestaria a la que se vio abocado en 2025 tras no cosechar los apoyos suficientes en las Cortes de Aragón. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que su gobierno "tramitará los presupuestos de 2026" con la voluntad de aprobarlos y tener un nuevo proyecto que le permita a la comunidad seguir desplegando iniciativas, como la bajada de impuestos pendiente desde 2023.

De todos modos, aunque se realice la tramitación parlamentaria de las cuentas, el PP necesitará los apoyos de otros grupos, en concreto, de Vox, para sacar adelante las cuentas, ya que no tiene mayoría en el hemiciclo aragonés.

El presidente de Aragón ha hecho hoy balance de la mitad de legislatura, que se cumple el próximo 11 de agosto, y ha sacado pecho de las buenas cifas económicas que atesora la comunidad, las bajas cifras del paro y la atracción de empresas e inversiones que se cuenta ya por más de 50.000 millones de inversión en los dos últimos años. Con la diana puesta, de nuevo, en las malas relaciones con el Gobierno de España, Azcón ha anunciado que pondrán en marcha la maquinaria presupuestaria a la vuelta del verano y ha confirmado que el departamento de Hacienda y el resto de consejerías ya trabajan en el diseño de las cuentas de 2026.

El presidente aragonés ha reconocido que, cuando se dieron las condiciones de poder aprobar el presupuesto de 2025 "ya era tarde" porque "aprobar las cuentas en verano no habría dejado tiempo de ejecutar los presupuestos" y ha mostrado su esperanza en que, "el buen momento económico que vive Aragón nos lleve a aprobar un presupuesto que potencie este momento importante para la comunidad".

En este sentido, ha dicho el presidente aragonés que por ahora "no contempla el escenario electoral". Después de haber aprobado solo un presupuesto en dos años de Gobierno, y con la mitad de la legislatura superada, Azcón asegura que no contempla el adelanto electoral "no porque las encuestas no sean favorables a este Gobierno, porque según las encuestas si convocásemos elecciones tendríamos un resultado histórico para nuestro partido, y el PSOE tendría el peor resultado de su historia", sino porque considera que "el momento que vive esta comunidad es para que sigamos trabajando y preocupándonos del interés general sin pensar solo en el electoralismo".

El presidente aragonés ha recalcado que el Gobierno va a "tramitar" el presupuesto, dando un giro de 180 grados a la decisión política que adoptaron en la negociación de las cuentas de 2025, cuando optaron por no presentar las cuentas hasta que no tuvieran 'atados' los siete votos de Vox que le permiten al PP llegar a la mayoría necesaria para aprobar las cuentas.

Sin embargo, ha reconocido Azcón, siguen pendientes de conocer las cifras del Ministerio de Hacienda para poder presentar el techo de gasto y elaborar con datos concretos ese proyecto presupuestario.

"Históricamente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunía en julio para dar esta información a las comunidades autónomas, pero no se ha celebrado y esto es algo histórico", ha criticado. "El cupo separatista creo que es la razón por la que este año no se ha convocado el Consejo y, por tanto, no conocemos los datos para presentar el techo de gasto", ha subrayado.

Respecto a las relaciones con su socio prioritario, Vox, Azcón ha considerado que cuando critican al PP, "se equivocan". "El PP es quien puede conseguir un cambio político en este país y cuando Vox critica al PP lo que antes alababa estando en el Gobierno, se equivoca", ha considerado.

Después de que el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, le pusidera en el último pleno del periodo de sesiones dos condiciones para aprobarle las cuentas, dragar los ríos y frenar la llegada de inmigrantes ilegales, Azcón ha insistido en que su intención es "hablar de los problemas reales que tiene la sociedad aragonesa, no solo de los problemas de los que habla Vox". El presidente autonómico ha evitado tender la mano explícitamente a la ultraderecha, con quienes formaron Gobierno durante el primer año de legislatura, y ha defendido que los criterios del Ejecutivo aragonés "no han cambiado desde entonces".