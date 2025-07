Continúa el rifirrafe entre el PSOE y el PP por la gestión del incendio en la empresa de químicos de Zuera (Zaragoza) que tuvo lugar este lunes: mientras el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, hace hincapié en que hubo "descoordinación a la hora de facilitar información al resto de las instituciones implicadas en el incendio", desde el Gobierno de Aragón lo desmienten y recuerdan que el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, estuvo reunido desde primera hora de la mañana con toda la Corporación municipal de Zuera.

Por un lado, Sánchez Quero ha reiterado que "la información es fundamental para tomar decisiones coordinadas, planificadas y eficaces" y que la "echó en falta". "(Esto) debe permitirnos reflexionar y mejorar", ha asegurado. Así, ha animado al Gobierno de Aragón a "no sucumbir a la tentación de hacer reinos de taifas en la Administración pública cuando está en juego la seguridad de los aragoneses".

Por otro lado, desde el Gobierno de Aragón han indicado que fue Sánchez Quero quien se dirigió "de manera inapropiada" a los técnicos de la DGA que se encontraban en el Puesto de Mando Avanzado realizando las tareas de Dirección de Operaciones, como ya lo manifestaron este lunes en las redes sociales. Según han indicado, el presidente de la institución provincial accedió a las instalaciones de la empresa sin el previo conocimiento de la responsable de seguridad de la empresa y, posteriormente, se dirigió "de manera inapropiada y con aspavientos" a los técnicos del Gobierno de Aragón ante la mirada del resto de grupos operativos presentes en el Puesto de Mando Avanzado.

El presidente de la DPZ ha señalado que la reacción del Ejecutivo autonómico en las redes le dejó "sorprendido", y ha señalado que "no debiera ser lícito utilizar un incendio, como el de este lunes, para que el PP siga haciendo política barata". "Así actuaron los populares cuando aseguraron en redes que las críticas por la falta de coordinación y la mala gestión informativa que denunció el presidente de la DPZ estaban motivadas por los nervios del PSOE por unas supuestas encuestas electorales", ha apuntado.

En este sentido, Sánchez Quero ha querido dejar claro su "respeto por todas y cada una de las personas que trabajan en el 112 y en todos los colectivos profesionales que abordan la urgencia cuando esta se produce". "Mezclar churras con merinas siempre da un dudoso resultado, pero cuando lo que se dirime es la seguridad de los vecinos y trabajadores de un entorno afectado por un fuego, me parece frívolo, fuera de la realidad e irrespetuoso con las personas que se vieron afectadas", ha afirmado.

Sánchez Quero ha continuado con las críticas y ha indicado que en la jornada de este lunes no se ha seguido el protocolo de emergencias del Ayuntamiento de Zuera, no se han convocado reuniones de coordinación y no se han establecido cauces de comunicación constante, ni con los ayuntamientos que podían verse afectados, ni con la propia DPZ. "Además de felicitarnos porque el siniestro terminara sin tener que lamentar heridos, se hace patente la necesidad de reflexionar sobre todo aquello que es preciso mejorar para no repetir errores", ha concluido.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha exigido a Sánchez Quero que pida disculpas públicas a los técnicos aludidos y ha recordado que "es falso que el principal ayuntamiento afectado por la emergencia careciera de información puntual sobre lo que estaba ocurriendo, máxime cuando se activaron las sirenas de emergencia lo que conlleva el confinamiento preventivo de la población, tal y como se ensayó en el simulacro desarrollado en Zuera el pasado 4 de diciembre". Además, ha añadido que la coordinación con todos los grupos operativos (Bomberos de DPZ, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Guardia Civil y Voluntarios de Protección Civil) se realizó "de manera ejemplar" desde el Puesto de Mando Avanzado.

"La gestión de las emergencias en Aragón ha sido siempre un ejemplo de coordinación y entendimiento entre todas las instituciones independientemente de quien las gobierne. Politizar las emergencias para intentar sacar rédito político es un error en todos los casos y, más aún si cabe, cuando la gestión es eficaz e intachable", han sostenido desde la DGA. El Gobierno de Aragón ha hecho un llamamiento al presidente de la DPZ y a todas las instituciones a mantener el mismo clima de colaboración que siempre ha existido y a evitar injerencias en la labor eminentemente técnica que realizan los especialistas en emergencias.