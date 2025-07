La empresa de químicos de Zuera estudia un erte tras el incendio

Una plantilla de 66 personas trabajaba hasta este lunes 28 de julio a pleno rendimiento en la industria química Unión Deriván, que pertenece a la multinacional italiana Italmatch Chemicals, ubicada en el término municipal de Zuera (Zaragoza) en el polígono industrial El Campillo. Hasta que un virulento incendio se originó en una de las naves por la combustión de dos depósitos de ácidos grasos de los que, por suerte, no se desprendieron materiales tóxicos. Con la investigación abierta y sin las causas confirmadas, un día después, desde la dirección estudian poner en marcha un erte como consecuencia del cierre de la empresa, cuya actividad se verá alterada durante meses.

Cerca de 9.000 vecinos de Zuera y San Mateo de Gállego fueron confinados en sus domicilios desde las 6.47 horas hasta las 10.30 horas, una medida que respondía al nivel 1 del Plan de Emergencia Exterior. Del mismo modo, se mantuvo cortada la carretera A-124, entre los kilómetros 0,600 y 4 que permitían el acceso al polígono, la última zona en desconfinarse.

Desde la oficina central de Barcelona, donde trabajan 13 personas que pertenecen a esta planta, la responsable de finanzas y recursos humanos de Unión Deriván, María José Poch, admite que "el susto fue muy grande" y que la investigación sigue abierta a las posibles causas. Sin embargo, Poch asegura que cuando tuvo lugar el incidente el sistema de emergencia respondió sin fallas. "En el momento que se vio que había un conato de incendio se activaron todas las alarmas, lo que pasa es que el viento lo aceleró. Pero todos los protocolos se han cumplido a rajatabla, todos. Si esto se descubrió a las tres o cuatro de la mañana, a las nueve estaba completamente parado. Allí no quedó nadie, los bomberos llegaron en el tiempo mínimo y todo se hizo a la perfección. Lo más perfecto hubiera sido que no hubiera pasado, sí", admite Poch.

Pero este no era el primer incidente que sucedía en la planta que trabaja con productos oleoquímicos de Zaragoza. Ya en 2019 explosionó uno de los silos, de entre cinco y siete metros de diámetro, provocando que la tapa llegara a la autovía que conecta con la localidad de Zuera, según fuentes del sindicato de CCOO. Del mismo modo, en abril de 2023 también tuvo lugar un conato originado en el área de ácidos grasos, tal y como ocurrió este lunes. Ante las llamadas de atención del sindicato CCOO por la supuesta "falta de inversión en prevención", Poch se muestra tajante. "Este grupo (Italmatch) apostó por nosotros ya hace doce o trece años y sigue apostando y sigue invirtiendo cada año. ¿Que hemos tenido algún incidente últimamente? Tiene razón, pero es un tipo de negocio que tiene ese riesgo, por eso invertimos tanto en seguridad."

Un día después del incendio, la actividad en la planta "lógicamente" se ha parado para "limpiar, desmantelar y volver a montar", según explica Poch a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, quien aprovecha para aclarar que Unión Deriván es "una empresa seria y solvente". "Somos una empresa que estamos en Seveso, que estamos con el Gobierno de Aragón colaborando en todos los temas, que tenemos la ISO, que estamos invirtiendo cada año en mejorar todos nuestros procesos", asegura Poch, confirmando que cada año participa en una auditoría y en simulacros que ponen a prueba su seguridad "para poder evitar nubes tóxicas", la cual niega que existiera en este último incidente, y que contemplan "las posibilidades más negativas", por lo que dice están "muy entrenados a hacer pruebas de desastre".

Respecto a la vuelta a la normalidad, no hay fecha a la vista, pero sí está claro que los trabajos de recuperación impedirán la vuelta al trabajo y, al menos en agosto, la planta permanecerá parada, según confirma Poch. En cualquier caso, según está responsable en finanzas, se va a "intentar preservar los puestos de trabajo" para no afectar económicamente a los trabajadores. De hecho, este mismo martes, se han reunido con el comité para trasladarles la alternativa al posible erte.

"Hoy les hemos planteado que el que iba a trabajar ahora en agosto puede adelantar sus vacaciones a este mes para no tener que ir a un erte. Lo primero es nuestra gente, siempre lo ha sido, lo que pasa es que está claro que el que invierte un capital en una empresa es para sacar un rendimiento. Eso está claro, esto no es público", reconoce Poch, quien del mismo modo apunta que el interés por la supervivencia de la plantilla es mutuo. "Undesa no es nadie sin sus 80 trabajadores, ni los 80 trabajadores son nadie sin tener una empresa donde trabajar", asevera. Sin embargo, aclara que si al final no se llega a un acuerdo en esta propuesta de prórroga del periodo vacacional, "algo se tendrá que hacer".

Asimismo, la directora financiera de Unión Deriván también mandaba un mensaje claro a los más de 60 trabajadores de la plantilla zaragozana. "Tenemos un grupo detrás que seguirá invirtiendo, que sigue creyendo en Zuera", concluye Poch. Y mirando hacia el futuro, aun sin poder contabilizar las pérdidas económicas de producción, Poch promete que habrá mejoras. "Que la planta tiene que tener más seguridad, pues sí, seguro", resume.

Poch no ha dudado en sacar pecho de los índices de antigüedad con los que cuenta esta empresa, que tiene otras seis plantas repartidas por China, Estados Unidos o Alemania. "La gente entra a trabajar aquí y se jubila aquí", sentencia. Por otro lado, el director de fábrica, Gorka Pera, ha querido trasladar el agradecimiento al dispositivo que favoreció la extinción del incendio.

