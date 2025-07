Costin, un joven rumano que estudia y trabaja en Sádaba: "El que está aquí se quiere quedar y trabajar de forma honrada"

Dieciocho años después de llegar a España, Costin Florea quiso volver a su ciudad natal, Agnita, en el corazón de Transilvania. Más allá del puntillo de nostalgia, el joven, que ahora tiene 29, tenía una especial motivación para preparar aquel viaje: quería enseñar a su cuadrilla de Sádaba el lugar en el que nació y creció hasta los diez años, cuando se trasladó a las Cinco Villas para construir junto a sus padres y su hermana una vida en la que atisbaron más oportunidades. "Desde que llegué al pueblo me trataron muy bien y nunca tuve problemas. Mi pareja es española, como el resto de los amigos, y quería mostrarles de dónde venía", explica Florea, uno de esos migrantes de segunda generación que han echado raíces en el territorio, en la línea de lo acreditado por el reciente estudio de la Fundación Basilio Paraíso sobre la inserción sociolaboral de este colectivo en Aragón.

Florea trabaja desde hace cuatro años como administrativo en el matadero de pollos AN, una empresa navarra arraigada en la comarca aragonesa, un empleo al que accedió después de sacarse un grado superior de Administración y Finanzas, al que más tarde añadió otro de Comercio Internacional. Mientras tanto, y aprovechando el sueldo que se gana en las instalaciones, se matriculó en el grado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que posibilita la formación a distancia, y anda ya por tercero de carrera. "Me hubiera gustado estudiar una carrera desde el principio, pero moverse a Zaragoza o a otra ciudad es complicado. Así que ahora puedo terminar de formarme", comenta el joven.

Los problemas iniciales con el idioma

"Mi padre vino a la aventura. No había acuerdo con Rumanía entonces, y por unas circunstancias o por otras empezó a trabajar vareando olivos en Jaén. Después vino mi madre, y como estábamos solos allí nos trajeron en el año 2006", cuenta Florea. "Vivimos unos meses en Cuenca y poco después nos movimos a Sádaba, donde había familiares nuestros", recuerda. Los primeros tiempos no estuvieron exentos de dificultades, en especial derivadas del idioma. "Me acuerdo de que el primer día no sabía ni siquiera decir 'sí' y 'no'. Vienes a un país nuevo y te sueltan en una clase con 20 chavales en la que todo el mundo sabe leer y escribir... Pero bueno, con 10 años aprendes muy rápido, y el rumano, que es lengua romance, pues se parece bastante al español", resume el joven.

Hace apenas tres meses hubo un acontecimiento: Nikolae Costin Florea recibió su Documento Nacional de Identidad. El DNI, vaya, después del largo trámite burocrático que se exige a la población rumana para obtener la nacionalidad. Él lo tiene claro. "El que viene de pequeño a España se termina quedando. Hay muchísima gente donde trabajo, de todas las nacionalidades, que una vez están aquí solo quieren trabajar para sacar su vida adelante. Hablo de administrativos marroquíes, peruanos, de dónde sean. La gente que es joven y quiere quedarse, sacar el país adelante, ¿dónde está el problema?", se pregunta, antes de referirse a los recientes sucesos del municipio murciano de Torre Pacheco.

"Esa es una cosa surrealista, me parece increíble. No entiendo que por lo que hagan cuatro personas se juzgue y persiga generaciones enteras que quieren buscarse la vida de forma honesta", sentencia el joven rumano, que apunta: "Es muy fácil demostrar que los jóvenes extranjeros se forman y estudian: solo hay que salir a la calle".

Asentado en Sádaba, Florea solo tiene palabras de agradecimiento para el municipio. "Nunca pasé por un proceso de integración. Desde el principio, nadie me ha hecho sentir excluido", refrenda el hombre, que menciona cómo esa cuadrilla que se llevó a conocer la provincia de Sibiu y a conocer a su familia fue su grupo de iguales. "Quizás en las grandes ciudades se tiende más a juntarse con quien habla tu mismo idioma o tiene tu misma cultura. Pero en un pueblo la integración es total", concluye.