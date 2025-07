Estos son los siete grados de la Universidad de Zaragoza que todavía tienen plazas disponibles

La Universidad de Zaragoza cerrará sus puertas desde el 3 hasta el 17 de agosto y lo hará con siete grados con plazas disponibles. Estos son tanto del ámbito más vinculado a las letras como del científico, y se reparten entre los distintos campus de la institución. Sin embargo, todavía quedarán por delante cuatro llamamientos más, que se sumarán al que ya se produjo el pasado lunes 21 de julio y con los que se podrán completar estas vacantes o liberar huecos de otras titulaciones. La próxima convocatoria será el 25 de agosto y, la última, el 15 de septiembre. A partir de entonces las listas de alumnos no se moverán más.

Si se hace una distinción por campus, en el oscense todavía tiene vacantes el grado de Ciencias Ambientales que se imparte en la Escuela Politécnica Superior. Esta es la única titulación con disponibilidad de entre todas las que se imparten en Huesca: el resto, que se cursan en la Escuela de Enfermería, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública y en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, están completas. Cabe recordar que este curso pasado (2024-2025) se ha implementado por primera vez la carrera completa de Medicina en el campus altoaragonés.

También en el campus de Zaragoza hay titulaciones que tienen todavía plazas disponibles. En concreto, en la capital aragonesa se han quedado con vacantes Geología, que se imparte en la facultad de Ciencias; Historia del Arte, que se enseña en la facultad de Filosofía y Letras, y Turismo, que se da en la Escuela de Turismo. A estos se suman otros dos que se enseñan en la Escuela Universitaria Politécnica que se imparten en La Almunia de Doña Godina: Ingeniería de Organización Industrial, que se imparte de forma virtual, e Ingeniería de Datos en Procesos Industriales.

En el caso del campus turolense, la titulación que ha quedado con vacantes es Bellas Artes, que pertenece a la facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El resto de grados de Teruel han completado sus huecos por el momento y las listas de alumnado deberán moverse para que poder acceder a otras de las opciones que ofrece la universidad.

Estos grados no cuentan con nota de corte, ya que para acceder a ellos se exige un cinco, es decir, un aprobado. En todo caso, las plazas disponibles podrían completarse porque todavía quedan pendientes varios llamamientos, que también harán variar las notas de corte y dar acceso, por tanto, a aspirantes que hasta el momento no tenían la calificación suficiente para acceder a una plaza. Además, es habitual que muchos alumnos soliciten el mismo grado en distintos campus e incluso en diferentes universidades. Si son aceptados en el centro que han marcado como primera opción, el resto de plazas que ocupaban quedarán libres.

Desde la Universidad de Zaragoza recuerdan que los estudiantes que quieran seguir en lista de espera deberán marcarlo en la Secretaría Virtual de la institución y confirmarlo ya que, si no lo hacen, no se les podrá llamar para las siguientes convocatorias y ya no permanecerán como estudiantes en lista de espera.