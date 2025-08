El 'caso Lidl': mejor precio y calidad

El revés judicial a Plaza 4.0 dio al traste con el acuerdo firmado entre el Gobierno de Aragón que en 2022 presidía Javier Lambán y la multinacional Lidl para instalar en Zaragoza un macrocentro logístico que estaba llamado a ser referencia en España y Europa. Salvar la inversión de 100 millones de euros y la creación de empleo anunciada, más de 300 puestos de trabajo, era en todo momento el objetivo prioritario para la Administración que, en todo momento, se mostró dispuesto y con capacidad para salvarlo. Aunque ahora que la firma ha cambiado sus planes y su apuesta estratégica, se conocen todas las opciones que tenía sobre la mesa y cómo cada una de ellas entrañaba una horquilla muy diferente de costes y plazos para las dos partes. ¿Qué se ha hecho en todo este tiempo para salvarlo?

La primera opción que estaba sobre la mesa era la de explorar todas las vías para mantener el centro logístico en su ubicación original, Plaza 4.0. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón decretó la nulidad de la ampliación propuesta por los promotores privados de Wilcox de la mano de la DGA y, en todo este tiempo, desde octubre de 2024, el avance ha sido prácticamente inexistente. Solo recurrir al Supremo el fallo judicial y poco más. Otros propietarios privados de suelos afectados por este plan recurrieron a los tribunales y no han dado su brazo a torcer, mientras la empresa promotora no ha demostrado tener capacidad de reacción. Además, todos los ofrecimientos por parte del Gobierno aragonés de dar pasos al frente, como la de reunirse con el Ministerio de Transportes para solventar las importantes afecciones que tenía ese proyecto de ampliación sobre terrenos pertenecientes al Gobierno central, en la A-2 y las vías de servicio contiguas, no han sido atendidos por parte de unos propietarios que parecen tener el asunto judicial en el mismo punto en el que estaba hace ahora más de nueve meses.

Mientras, la DGA puso sobre la mesa tres suelos alternativos en otras ubicaciones de la ciudad, y en los tres casos se desprendía de un importante desembolso que comportaba instalar a Lidl junto a la A-2 en la ampliación de Plaza. Y es que su papel de copromotor en Plaza 4.0 le obligaba a asumir unos costes de urbanización que como mínimo le iban a suponer un desembolso de más de 5,8 millones, en el mejor de los supuestos, que podrían llegar a rozar los 15 millones, en el peor escenario, y que rondarían los 8 millones en las estimaciones realizadas. Una horquilla incierta que ahora, tras la decisión de Lidl, no se dará.

Mercazaragoza y Villamayor

Una alternativa era llevar a la multinacional a los suelos contiguos a las obras del nuevo acceso a Plaza por la calle Turiaso. Este emplazamiento partía de la base de que los aprovechamientos urbanísticos derivados de este nuevo desarrolllo en el sector 90.1, le reportaban a la comunidad autónoma unos 50.000 metros cuadrados, el 5% del total, lo mismo que al ayuntamiento. Sacaba de ahí 100.000 metros cuadrados y solo tendría que adquirir otros tantos de propietarios privados como Bancalé. Al precio que se estimara, saldría muy por debajo de esos costes de urbanización en Plaza 4.0 que, además, tenían fecha de finalización, que era la firmada en 2022 que obligaba a hacerles entrega de la parcela urbanizada en 2028.

Otra alternativa en cartera fue la de obtener esos 200.000 metros cuadrados que necesitaba Lidl de la anunciada prolongación de los suelos de Mercazaragoza promovida por empresas privadas que, también en este caso, reportaba importantes aprovechamientos para el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Como en esta actuación se trata de ganar 2,2 millones de metros cuadrados a la superficie actual, esto dejaba en unos 60.000 metros cuadrados de terreno en manos de las administraciones públicas.

La ventaja de este acuerdo parte de la base de que son esas empresas privadas las que se van a encargar de costear las obras de urbanización para habilitar esas futuras parcelas a ocupar por operadores logísticos vinculados a la actividad de Mercazaragoza, además de los beneficios que supone esta intervención cerca de la infraestructura ferroviaria que aportará mejores prestaciones para el transporte a posibles interesados en instalarse. No era un aliciente para atraer a Lidl pero a la DGA le permitía ofrecer una ubicación a su centro logístico a cambio de conseguir los 80.000 metros cuadrados que le faltaban para llegar a esos 200.000 necesarios.

La tercera alternativa se ubicaba en los suelos de Villamayor donde Grupo Costa ya ha anunciado una inversión millonaria para sus nuevas instalaciones en Zaragoza. La intervención prevista en la zona, sobre 1,2 millones de metros cuadrados, permitía ganar unos aprovechamientos urbanísticos que iban a reportar tanto a la DGA como al ayuntamiento del municipio unos 50.000 metros cuadrados de terreno público a cada uno, de manera que el Gobierno aragonés podría usar ese suelo, comprar el del consistorio al precio que convinieran y negociar con el promotor privado la adquisición de los 100.000 restantes para alojar allí a Lidl. En todo caso, a mucho menor precio que esos 8 o 15 millones a gastar en Plaza 4.0.