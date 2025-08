La DGA reserva un 'cacahuete' de la Expo para una universidad privada cuyas obras costarían unos 15 millones de euros

El Consejo de Administración de Expo Zaragoza Empresarial ha aprobado sacar a concurso la redacción del proyecto de reconversión del uno de los cacahuetes (el denominado como Ebro 4) en un centro de formación universitaria. Presumiblemente, será el que albergará la sede de The Power, un campus privado que aspira a invertir 30 millones de euros en poner a punto el edificio con el objetivo de impartir clases desde el curso 2028-2029, dado que los trabajos se han ideado a la medida de este centro.

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha cifrado en aproximadamente 15 millones el monto económico de las obras y que se atará a la compañía a medio plazo con un contrato de arrendamiento que garantice "una rentabilidad de mercado" que permita sufragar parte del coste de los trabajos y el retorno de la inversión pública. No obstante, el consejero ha querido ser prudente y ha hablado de un proyecto "en fase embrionaria", sobre todo porque el Ministerio de Universidades ha puesto serias trabas a la prliferación de estas universidades privadas que se alejan de los formatos tradicionales.

Sin embargo, lo que hoy se ha licitado es el primer paso para redactar los pliegos del proyecto, que comprenden la reconversión del edificio a partir de su estado actual, eliminando la envolvente, la compartimentación y las instalaciones que aún quedan del periodo en que fue pabellón de la Expo 2008. Deberá mantener la estructura actual, aunque se contempla una ampliación y adaptación con los nuevos forjados intermedios necesarios, así como la definición de las nuevas envolventes, las compartimentaciones y los acabados interiores, actualizando, de igual modo, las instalaciones generales del edificio.

51 aulas, 20 laboratorios y un gran salón de actos

El proyecto incluirá las necesidades y equipamientos propios y particulares de un edificio destinado a uso formativo de carácter universitario, tales como un número suficiente de aulas (rondará las 51, de diferente tamaño), 20 laboratorios docentes, 15 de investigación, dos salas de streaming, un plató de grabación y despachos para el equipo directivo del rector. Además, el edificio albergará un salón de actos con capacidad para 1.200 personas, una biblioteca y una cafetería, entre otras estancias.

El presupuesto de licitación para la redacción del proyecto es de 148.000 euros (IVA no incluido) y el plazo de ejecución de los documentos es de siete meses. Posteriormente se licitará la ejecución de las obras, con una fecha prevista de inicio a principios de 2027 para finalizarlas a mediados de 2028.

Allí, el centro privado The Power aspira a crear su sede principal y acoger entre 4.000 y 5.000 alumnos en programas de grado y máster cuando esté a pleno rendimiento, aunque no alcanzará su máxima capacidad hasta pasados cinco años. Centrará sus titulaciones de grado medio y superior en áreas estratégicas como el desarrollo de aplicaciones, administración de sistemas de ciberseguridad, logística y energías renovables. Todas ellas enfocadas a los nuevos desarrollos tecnológicos previstos en la capital.

Lo que todavía no ha recibido The Power es el aval del Gobierno central, que quiere limitar la apertura de centros de educación superior privados. En Aragón son tres los que pretenden asentarse: The Power University, Uniar (Universidad Internacional de Aragón) y NCI Aragón. Según The Power, si se atiende al silencio administrativo, cuyo plazo se ha superado, tendrían luz verde.