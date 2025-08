Lidl cambia su macrocentro logístico en Aragón por construir 15 nuevas tiendas

Lidl no construirá finalmente el macrocentro logístico en Aragón que había anunciado porque ha decidido cambiar de estrategia e invertir el mismo dinero que tenía previsto dedicar a su construcción a la creación de 15 nuevas tiendas de gran tamaño en los municipios más poblados de la comunidad. Un objetivo que mantiene intacta su creación de empleo, ya que prevé un mínimo de 300 puestos de trabajo que podrían llegar a ser 500, y mantiene la misma fecha de estreno, ya que quiere tenerlas abiertas al público en poco tiempo, en 5 o 6 años como máximo. Así, reorienta su apuesta por el territorio hacia otro objetivo, duplicar su red de establecimientos e instalar tres de ellos en la capital, Zaragoza, y el resto en otras localidades de las tres provincias. Todas ellas, además, bajo un formato de gran tamaño que implica ocupar más de 2.000 metros cuadrados de superficie comercial y un espacio para el aparcamiento de los clientes.

Han pasado muchos meses desde que una sentencia tumbara el plan inicial previsto por la multinacional alemana en la ampliación de la Plataforma Logística de Zaragoza, el proyecto denominado Plaza 4.0, que promovía la empresa Wilcox junto al Gobierno de Aragón. La propuesta presentada incluía una parcela de 200.000 metros cuadrados que es la que iba a utilizar el principal distribuidor del mundo para construir un macrocentro logístico que quería estrenar en 2032 con una inversión de más de 100 millones de euros que se mantendrá ahora intacta. Aquella estrategia se torció cuando los tribunales declararon la "nulidad radical" de Plaza 4.0 y eso obligó a maniobrar al Gobierno de Aragón para salvar la inversión, ofreciéndole alternativas a las que finalmente no ha dado respuesta la firma germana.

Hasta tres parcelas alternativas se le llegaron a poner encima de la mesa para que mantuviera su apuesta por construir ese centro logístico y ajustarse a unos plazos que ya estaban muy ajustados. Y es que el acuerdo por los suelos de Plaza 4.0 obligaban a acometer unas obras de urbanización que tendrían que estar terminadas en 2028, para entregarle los terrenos a la compañía y, con ellos en su poder, iniciar unas obras de construcción de su macrocentro logístico que se iban a prolongar durante unos 4 años hasta estar funcionando a pleno rendimiento en Zaragoza en 2032. Ahora ese revés judicial, según la multinacional, no fue decisivo para cambiar de estrategia sino que esta modificación ha venido dada por la propia empresa en este impasse de espera por la nueva ubicación.

La DGA le puso sobre la mesa la opción de conseguir esos 200.000 metros cuadrados en otros tres emplazamientos. Uno de ellos, muy cerca de donde se pretendía acometer la urbanización de Plaza 4.0, en el denominado sector 90.1 que linda con las obras en ejecución del nuevo acceso a la plataforma logística por la calle Turiaso. Estos terrenos, pertenecientes a promotores privados y cuyos aprovechamientos le permiten a la DGA y al ayuntamiento tener suelo público disponible era la alternativa más próxima, pero no la única.

La segunda opción se ubicaba en los suelos de Villamayor de Gállego, justo al lado de los terrenos donde el Grupo Costa ha anunciado una inversión millonaria también. Esta operación también reportaba a la DGA y al consistorio unos aprovechamientos que lo permitían, con terreno suficiente para alcanzar las necesidades de Lidl. Pero tampoco fructificó. Y la tercera eran los terrenos donde está prevista la prolongación de los suelos de Mercazaragoza con promotores privados que van a habilitar más de 2 millones de metros cuadrados de suelo, de los que una parte, también de los aprovechamientos, recaerían en manos públicas, entre el Ejecutivo aragonés y el consistorio zaragozano, que es además quien dirige la gestión de Mercazaragoza.

"La expansión de nuestra red logística continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento sostenible de nuestra compañía. No obstante, en nuestro trabajo diario asumimos también una responsabilidad económica, social y ecológica. Esto implica que nuestras decisiones empresariales se toman siempre con una visión a largo plazo y bajo criterios de eficiencia económica", informaron las fuentes oficiales de Lidl a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Para la empresa, su nueva estrategia va más allá de su crecimiento, ya que se garantiza así "la tradicional estabilidad de la empresa para nuestros empleados" y "con esta perspectiva, revaluamos de forma constante las posibles ubicaciones para nuestros activos logísticos". "En este contexto, Lidl ha determinado que las capacidades logísticas inicialmente previstas para la Plataforma Logística de Zaragoza deben destinarse a otros centros ya existentes. Esta decisión no responde a factores locales. Por tanto, la compañía ha decidido no llevar a cabo este proyecto logístico", informó la empresa.

Además, la cadena de supermercados "quiere subrayar que esta resolución no tiene relación directa con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que en 2024 suspendió el plan de ampliación de Plaza (Plaza 4.0), donde se había planteado inicialmente el proyecto". Aunque también reconoce que «la paralización del desarrollo urbanístico derivada de dicho proceso judicial, aunque no fue determinante, sí contribuyó a un escenario de mayor complejidad y retraso que no favoreció la continuidad del proyecto".

Y, por otra parte, Lidl "agradece especialmente la agilidad y la colaboración proactiva del Gobierno de Aragón, que ofreció alternativas de ubicación tras conocerse el fallo judicial", sentenció la multinacional en declaraciones a este diario.