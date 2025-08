El SOS de las autoescuelas ante las demoras para examinar en Zaragoza: "Una cosa son 15 días y otra, no tocar el coche en 2 meses"

En la temporada estival caben planes de vacaciones de playa, montaña o piscina, pero también los de estudio, por ejemplo, del carné de conducir. Precisamente la alta demanda para examinarse tanto del teórico como del práctico, unido a la falta de examinadores de la DGT y el cierre de agosto, provoca colapsos y listas de espera que superan los dos meses. Una situación que se replica en todas las comunidades autónomas y a la que, por tanto, Aragón no le es ajena.

"Una cosa son 15 o 20 días y otra cosa es no tocar el coche en dos meses". Son palabras de Sonia Lapeña, una zaragozana de 23 años, que aprobó el examen teórico de conducir en octubre del año pasado (2024) y aun a día de hoy (julio de 2025) no se ha examinado del práctico, por motivos ajenos a su voluntad. Después de dar varias clases prácticas "a 28 euros por 45 minutos", la citaron para 15 días. El problema vino cuando no tuvo la fortuna que esperaba. "En febrero suspendí el práctico y me dieron 2 meses para el siguiente examen".

Sin embargo, mayo tampoco fue su mes. "Me dieron cita para el 23 de junio, luego para el 10 de julio, me lo retrasaron al 29 de julio y hace unos días me dijeron que ya para septiembre", sostiene Lapeña. La explicación que le dan a este joven desde la autoescuela es que "unos 6 examinadores" están "de baja" y que, de ahí, las listas de espera, porque asegura "esas plazas no las cubren". Lapeña habla de "falta de confianza" al pasar tanto tiempo sin conducir de un momento a otro y destaca que las clases "son dinero" de más a asumir. Este mismo viernes su profesor de autoescuela le ha alertado de que se está llevando a cabo una recogida de firmas con la finalidad de "cambiar la situación".

Marcos Murcia aún no podría ni siquiera empezar sus clases prácticas por la falta de agilidad, algo que también le afectó en su día a la hora de pedir cita para el examen teórico. "He suspendido ya dos veces el teórico. La primera vez me dieron fecha para el examen con un mes y diez días y la segunda algo parecido. Ahora entiendo que en verano la demanda es más alta y cuando lo pedí el 27 de junio me dieron para el 29 de agosto. Más de dos meses", relata este joven de 20 años.

Lo cierto es que a Murcia, ya cuando se apuntó a la autoescuela en marzo de este año, le avisaron de la lista de espera y de que tendría "unos tres meses para las clases prácticas". "En todas te hacen esperar un tiempo", asegura Murcia refiriéndose a que el problema no es aislado de un solo centro, porque le consta que "examinadores faltan tanto aquí como en otras comunidades autónomas".

Es precisamente la idea que recoge el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza, Sergio Olivera. "Hay alumnos que han dejado de examinarse. Con gran diferencia, este es el peor año en Zaragoza y Aragón", apunta Olivera. Según el también miembro de la Confederación Nacional de Autoescuelas, aunque en Huesca disponen de 2 examinadores de 5, el problema recae en la capital de provincia, asegurando que de 19 examinadores de plantilla "solo 13" están operativos realizando unas "11 pruebas prácticas diarias", cuando "antes hacían 16", lo que conlleva un "colapso no soportable". "Las plazas no están cubiertas por jubilaciones, bajas de larga duración o traslados a otros departamentos", señala Olivera.

Este problema "nacional" a juicio de Olivera se aliviaría con unas 1.300 plazas de examinador, que supondría aumentar en "más de 400" las vacantes de funcionarios ahora convocadas. "Lo que se hace es demorar el inicio de la formación, porque no tiene sentido empezarla si cuando acabe, no vas a tener plaza para el examen", concluye Olivera, que cifra la demora en "dos o tres meses", tanto para el teórico como para el práctico. Y ejemplifica con las citas del mes de julio. "Los últimos exámenes del mes de julio (presupuestados para los días 29, 30 31 y 1 de agosto) se han trasladado al 25 de agosto y siguientes, con lo que más de 400 personas no se van a poder examinar de circulación antes de las vacaciones", lamenta el presidente provincial de autoescuelas y reivindica que el carné "no es un capricho", sino que a veces supone una "necesidad" para acceder al mercado laboral o a las oposiciones.

Aunque "desde 2017" este problema ha ido en aumento, Olivera habla de este 2025 como un año "crítico", también para aquellos profesores que sufren los cambios en sus vacaciones. Sin embargo, arroja luz con la previsión de que en agosto se mejore la situación. "Esperamos una oposición de libre acceso de 100 plazas a nivel nacional y a principios de septiembre habrá concurso de traslado", concluye Olivera.